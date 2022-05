MotoGP™ fortalece colaboração estratégica exclusiva com Tata Communications

Equipada com recursos adicionais, a colaboração continua a levar a ação das corridas ao vivo do MotoGP ™ para os fãs em mais de 200 países em todo o mundo

MADRI e MUMBAI, Índia, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma empresa global de ecossistema digital, e a Dorna Sports, detentora exclusiva dos direitos comerciais e de televisão do Campeonato Mundial de Motovelocidade FIM MotoGP™, renovam e fortalecem hoje a exclusiva colaboração estratégica plurianual, levando o espetáculo das corridas e incríveis competições do MotoGP™ para quase meio bilhão de domicílios em todo o mundo.

Com seu conjunto líder mundial de ofertas digitais de mídia, a Tata Communications possibilita que a série de corridas de motovelocidade mais importante do mundo ofereça uma experiência de visualização inovadora e transformadora aos seus fãs em todo o mundo. Os serviços de ponta para a mídia da Tata Communications permitirão que o MotoGP™ continue a garantir excelente qualidade de vídeo, juntamente com uma imensa velocidade, transmitindo a corrida ao vivo da pista para as telas dos espectadores em apenas alguns décimos de segundo.

As equipes da Tata Communications e da Dorna também promoverão a migração de uma produção de mídia tradicional no local para uma produção remota que culminará em um modelo futuro baseado em nuvem, aumentando o número de sinais de vídeo de 60 para 110, alguns em latência ultrabaixa, oferecendo mais conteúdos para os espectadores e possibilitando a inovação do som imersivo produzido remotamente.

Esses recursos de produção remota, combinados com a rede global de transmissão de conteúdo de vídeo, também permitirão o aumento da transmissão remota ao vivo da ação na pista, contribuindo para o aumento da sustentabilidade e para os objetivos ambientais de longo prazo do MotoGP™ e da Dorna Sports, conforme as duas empresas continuam a trabalhar juntas em soluções tecnológicas líderes mundiais e que mudarão o mundo.

A Tata Communications e a Dorna também estão trabalhando em conjunto para executar a implementação da LTE privada nas pistas de corrida para gerenciar feeds de câmeras sem fio em baixa latência e a mais alta qualidade possível, levando ainda mais conteúdos incríveis aos espectadores em todo o mundo.

Manel Arroyo, diretor comercial da Dorna Sports, disse: "A Tata Communications foi fundamental para nos permitir levar a ação imersiva ao vivo da corrida aos nossos milhões de fãs em todo o mundo. Juntos, expandimos os limites da inovação na transmissão esportiva, aproximando cada vez mais nossos fãs de todo o mundo do seu esporte favorito." Ele acrescentou: "Com a renovação desta colaboração, confiamos na Tata Communications para nos ajudar a levar a experiência dos fãs ainda mais longe, usando tecnologia de ponta para oferecer uma experiência incrível aos fãs em casa, o que é tão fascinante quanto assistir às corridas nas pistas."

Dhaval Ponda, diretor global de serviços de mídia e entretenimento da Tata Communications, disse: "O MotoGP™ representa o melhor dos esportes motorizados do mundo hoje. Equipados com a nossa profunda experiência em transmissão e engenharia de vídeo e paixão por avanços tecnológicos, estamos orgulhosos por ampliar esse relacionamento para acelerar ainda mais a experiência dos fãs. Juntos, continuaremos a criar e melhorar as experiências de visualização para as legiões de fãs apaixonados pelas corridas de motocicletas em todo o mundo."

A Tata Communications apoia algumas das principais federações esportivas e de entretenimento do mundo. Os serviços de mídia, nuvem e conectividade da empresa são sustentados pela maior rede de fibra submarina desse tipo do mundo, criando uma solução totalmente convergente e de ponta a ponta para esportes acelerados como o MotoGP™. Desde 2017, a Tata Communications desempenha um papel fundamental para possibilitar que o MotoGP ultrapassasse continuamente os limites e criasse transmissões líderes mundiais do campeonato de corrida de motocicletas mais rápidas do mundo. Este relacionamento de sucesso foi desenvolvido com base nos recursos de serviços gerenciados de ponta a ponta e em provas avançadas de conceitos (POCs) da Tata Communications por meio da implementação de serviços de LTE privada de telefonia celular, o que por fim, melhorou a experiência do espectador.

Sobre a Dorna Sports

Fundada em 1988, a Dorna Sports tornou-se organizadora do Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP™) em 1991 e é a detentora exclusiva dos direitos comerciais e de televisão desde então. Com sede em Madri, na Espanha, com escritórios em Barcelona e uma subsidiária em Roma, a empresa é líder em gestão, marketing e mídia esportiva, e tem observado um crescimento contínuo ao longo dos anos; expandindo seu foco exclusivo no MotoGP™ para incluir outros campeonatos líderes de corridas de motocicleta em todo o mundo.

Esses campeonatos agora incluem o Campeonato Mundial de Superbike da MOTUL (WorldSBK), o Campeonato Mundial FIM JuniorGP™, a Idemitsu Asia Talent Cup, a Honda British Talent Cup, a Northern Talent Cup e a nova MiniGP World Series, que se tornaram a etapa mais recente no caminho para o MotoGP™ em 2021. A Dorna também é co-organizadora da Red Bull MotoGP™ Rookies Cup desde seu início em 2007 e, em 2019, começou o Campeonato Mundial FIM Enel MotoE™, que é uma categoria com motocicletas elétricas que competem em vários grandes prêmios durante toda a temporada.

Sobre a Tata Communications

Parte do Grupo Tata, a Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) é uma empresa global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, a empresa possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem na nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% das gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

