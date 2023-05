Movitec se une à EAM-Mosca: uma nova era em Sistemas de Envoltório com Filme Stretch.

HAZLE TOWNSHIP, Pensilvânia, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A EAM-Mosca, líder em sistemas de strapping, tem o prazer de anunciar a adição de máquinas de envolvimento com filme stratch do tipo anel rotativo Movitec ao seu portfólio de produtos. Como uma empresa do Grupo Mosca, a Movitec é reconhecida por suas excelentes envolvedoras de filme stretch do tipo anel rotativo, proporcionando proteção e estabilidade incomparáveis para cargas paletizadas e não paletizadas.

As envolvedoras de anéis rotativos Movitec destacam-se na indústria por seus designs inovadores e tecnologia avançada. (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

A colaboração entre a Movitec e a EAM-Mosca oferece grande potencial para ambas as empresas fornecerem soluções abrangentes de embalagens de linha de produção final para novos clientes em novos mercados nos Estados Unidos, Canadá, México e América Latina.

Embora seja vital pesar fatores críticos ao escolher entre envolvimento com filme stretch, fitas de strapping ou ambos, a união entre a EAM-Mosca e a Movitec é um evento potencialmente transformador para a melhoria dos processos de embalagem na indústria de manufatura.

Quem é a Movitec?

A Movitec, fabricante pioneira de máquinas de envolvimento com filme stretch do tipo anel rotativo para paletes, destaca-se por seu compromisso inabalável de oferecer produtos e serviços de alta qualidade. Com a recente aquisição da Movitec pela Mosca, fornecedora de sistemas de envolvimento com filme stretch, a empresa solidificou sua posição como líder de mercado, oferecendo soluções abrangentes de ponta de linha de produção final.

A Movitec, fundada em 2003 e sediada em Alcoletge, Espanha, possui 60 funcionários e tem oferecido soluções de envolvimento com filme stretch do tipo anel rotativo para a Espanha e países europeus vizinhos desde então. Elas instalam aproximadamente 75 máquinas por ano e atualmente têm 700 máquinas instaladas em funcionamento. Depois de trabalhar em vários projetos em conjunto com a Mosca Direct Spain, a Mosca adquiriu a Movitec em março de 2021 com um objetivo comum: fornecer as melhores soluções totalmente automatizadas para a segurança rápida e confiável de mercadorias para transporte no final da linha de embalagem.

A equipe da Movitec é formada por especialistas apaixonados por construir relacionamentos duradouros com seus clientes. Como uma empresa de engenharia de ponta, eles fornecem soluções sob medida de alto nível para atender às necessidades específicas e exclusivas de seus clientes. A Movitec está sempre na vanguarda da inovação, pesquisando constantemente novos materiais e tecnologias para criar máquinas de ponta como estas:

Saturn S8: Velocidade e Eficiência Inigualáveis

O Saturn S8 é a solução definitiva de alta velocidade para envolvimento automático de paletes paletes com filme stretch no sistema rotativo, apresentando uma impressionante capacidade de até 160 paletes por hora. Além disso, a máquina foi projetada para produção máxima, com um desbobinador duplo que permite a aplicação de duas voltas de filme em um único loop sem comprometer a eficiência ou a confiabilidade.

Saturn S6: Versatilidade Atinge Alta Capacidade

Projetado para ambientes de produção exigentes, o Saturn S6 oferece uma solução versátil de envolvimento automático de anel rotativo de paletes com capacidade de até 120 paletes por hora. Além disso, sua inovadora tecnologia de anéis garante um sistema equilibrado com menor desgaste e manutenção em comparação com outros métodos de embalagem.

Saturn S4: Uma Alternativa Superior aos Braços Rotativos

Com uma capacidade média de até 70 paletes por hora, o Saturn S4 apresenta uma excelente alternativa aos envolvedores de braço rotativo. Esta máquina emprega tecnologia de última geração, incluindo controle de tensão eletrônica e autoajuste, garantindo estabilidade de carga ideal e consumo mínimo de filme.

Saturn S2: Um Avanço em Relação às Mesas Rotativas.

O Saturn S2 pode produzir até 45 paletes por hora, o que o torna ideal para mercados com baixos níveis de produção. Além disso, o Saturn S2 oferece excelente proteção de carga, estabilidade e apresentação de produtos como uma alternativa superior às envolvedoras de mesa rotativa ou braços rotativos.

Envolvedoras de anel giratório: O que Distingue a MOVTEC.

As envolvedoras de filme stretch do tipo anel rotativo da Movitec oferecem várias vantagens, distinguindo-se dos sistemas tradicionais de mesas rotativas e braços rotativos:

Velocidade e Eficiência: os invólucros elásticos de anel giratório envolvem cargas em um ritmo mais rápido, tornando-as adequadas para operações de alto volume.

Eficácia Econômica: Os invólucros rotativos Movitec utilizam o menor número de peças de qualquer design de embalagem de anel no mercado, reduzindo o consumo de peças e o pré-distensão de filme de até 400% diminui o consumo de filme.

Flexibilidade: Essas máquinas podem acomodar vários tamanhos e formatos de carga, garantindo uma solução personalizada para diversas linhas de produtos.

Aplicação de Filme Consistente: As envolvedoras de anel giratório garantem até mesmo tensão de filme uniforme e sobreposição precisa, resultando em estabilidade de carga uniforme, proteção e ausência de quebras do filme.

A pré-estiragem do filme de até 400% proporciona um melhor controle de tensão sem quebras.



Não há nenhuma cauda de película com este tipo de invólucro.



Não há necessidade de embalagem dupla (de baixo para cima e de cima para baixo).



O envolvimento pode começar a qualquer ponto do produto, o que resulta em menor consumo de filme.



Ciclo verdadeiramente à prova de chuva.

Recursos Priorizados: Foco em velocidade, consistência e flexibilidade.

Excelência no setor: Ideal para alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, materiais de construção e bens de consumo.

Envolvimento com Filme Stretch e Aplicação de Fitas de Strapping: Quando escolher um ou ambos?

Descobrir o método de embalagem mais eficaz pode ser um desafio. No entanto, o filme stretch e a fita de strapping possuem vantagens distintas e funcionam bem em cenários específicos e para determinadas indústrias. Porém, para algumas aplicações, o uso de embalagens elásticas e cintas oferece proteção e estabilidade máximas durante o transporte e o armazenamento.

Os Benefícios do Envolvimento com Filme Stretch

O envolvimento com filme stretch é um método popular de segurança e proteção de produtos paletizados durante o transporte e o armazenamento. Algumas das vantagens dos sistemas de embalagens elásticas incluem:

Proteção Aprimorada: O filme stretch protege contra poeira, umidade e detritos, garantindo a segurança do produto.

Estabilidade da Carga: As propriedades elásticas do filme stretch ajudam a manter a estabilidade da carga durante o transporte.

Adaptabilidade: Os envolvedores com filme stretch podem acomodar uma variedade de tamanhos, formatos e pesos de carga.

Benefícios para a Indústria: O envolvimento com filme stretch atende vários setores, incluindo alimentos e bebidas, logística, papel e farmacêutico.

As Vantagens da Fixação

A fixação é ideal para produtos pesados, rígidos ou irregulares que exigem suporte e segurança extras durante o transporte e durante o armazenamento. Os principais benefícios incluem:

Alta resistência à tração: Os materiais de strapping oferecem ligações fortes e firmes que suportam forças significativas. A soldagem ultrassônica SoniXs da Mosca permite o uso de fitas de strapping de PP ou PET, oferecendo melhores opções de custo e melhorando a pegada de CO2 e a sustentabilidade.

Segurança da carga: Os sistemas de strapping garantem que as cargas pesadas ou instáveis permaneçam seguras durante o transporte e armazenamento.

Risco Mínimo de Danos: O uso de fitas de strapping reduz a chance de danos às embalagens, uma vez que não aplica pressão direta nos produtos. A tecnologia de acionamento direto da Mosca minimiza o impacto nos produtos durante o processo de strapping.

Eficiência de Recursos: O uso de fitas de strapping frequentemente utiliza menos material do que o envolvimento com filme stretch, reduzindo o desperdício de embalagens e reduzindo custos.

Benefícios para a Indústria: O uso de fitas de strapping é vantajoso em setores nos quais a contenção segura de itens volumosos ou pesados é crucial.

Quando usar tanto para proteção máxima quanto estabilidade.

Em alguns cenários, a combinação de envoltórios e cintas elásticas oferece aos produtos paletizados proteção e estabilidade máximas. Apresentamos a seguir cinco razões:

Segurança Maximizada: A combinação de envolvimento com filme stretch e e fitas de strapping garante o mais alto nível de segurança, minimizando o risco de danos, violação ou perda de produtos durante o transporte.

Proteção reforçada: A abordagem dupla oferece proteção superior contra umidade, poeira e detritos, protegendo a integridade dos seus produtos.

Contenção Eficiente de Carga: Ambos os métodos acomodam cargas de diferentes formas, tamanhos e pesos, otimizando a contenção da carga.

Prevenção de Danos: A combinação de envolvimento com filme stretch e fitas de strapping ajuda a evitar danos na embalagem, oferecendo proteção externa e suporte interno.

Ideal para Diversos Setores: Combinar ambos os métodos beneficia setores como papel, logística, alimentos e produtos químicos, onde a contenção segura e a proteção do produto são fundamentais.

A Conclusão Principal

A aquisição da Movitec pela Mosca e o aumento do portfólio de produtos da EAM-Mosca, incluindo a linha de invólucros elásticos da Movitec, oferece uma adição revolucionária às suas soluções de embalagem. Combinando a dedicação da Movitec à inovação, personalização e confiabilidade com a extensa rede de suporte ao cliente da EAM-Mosca, as empresas podem otimizar seus processos de embalagem para eficiência, economia e proteção do produto. Além disso, escolher a Movitec em detrimento dos concorrentes significa adotar as envolvedoras de anel rotativo de última geração e comprometer-se com a satisfação do cliente.

De acordo com o co-fundador da Movitec, Victor Teixiné, "Como parte do Grupo Mosca, temos a oportunidade de nos beneficiar das estruturas de vendas e cadeia de suprimentos bem estabelecidas e comprovadas de um especialista global. Ao mesmo tempo, estamos entusiasmados em reunir o melhor dos dois mundos em tecnologia de linha de produção final e trabalhar juntos para acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras."

Lorenz Hercher, Gestor de produto/projeto da EAM-Mosca acrescenta: "Esse crescimento dentro de nosso grupo de empresas melhora nosso portfólio de produtos para atender ainda mais aplicações de linha de produção final que exigem alto tempo de atividade, ao mesmo tempo em que valorizam requisitos de projeto exclusivos."

Para aproveitar plenamente o valor desta parceria e saber mais, visite o site www.eammosca.com e descubra como esses sistemas avançados podem revolucionar suas operações de embalagem. Compreendendo os benefícios do envolvimento com filme stretch em comparação com a aplicação de fitas de strapping e explorar as vantagens das envolvedoras de filme stretch no estilo de anel, você pode elevara qualidade da sua embalagem e tomar uma decisão bem informada para os seus negócios.

Contatos para a imprensa:

Pam Kuzmak Gestora , de Marketing

Consultas de imprensa e Marketing

Telefone: (570) 459-3426, X322

E-mail: [email protected]

Lorenz Hercher, Gestora de Produto/Projeto

Consultas deNegócios

Telefone: (570) 956-1458

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082688/EAM_Mosca_Movitec_wrappers_Interpack.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2044549/EAM_MOSCA_CORP_Logo.jpg

FONTE EAM-Mosca Corp.

SOURCE EAM-Mosca Corp.