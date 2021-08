MPI America Inc. llega a un acuerdo para adquirir Celadon Systems Inc.

SAN JOSE, Calif., 27 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- MPI America Inc, una filial de propiedad absoluta de MPI Corporation Taiwan, y reconocida mundialmente como líder en pruebas de semiconductores, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Celadon Systems Inc, el líder del mercado en semiconductores tarjetas de prueba de ultra alto rendimiento. La compra de Celadon Systems impulsará la presencia de MPI en el mercado de pruebas de obleas y es una continuación del liderazgo de mercado demostrado en el desarrollo de numerosas innovaciones al tiempo que presta servicios a los clientes en todos los aspectos del mercado de pruebas de obleas de semiconductores. Se espera que la adquisición se complete a principios de septiembre de 2021, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.

"Hemos reconocido el trabajo del equipo de Celadon durante muchos años", dijo Rob Carter, director general de MPI America Inc., "y nos sentimos honrados de incluir su destreza en la oferta de MPI. Con la polinización cruzada de tecnologías y talento, estamos brindando un nivel de valor aún mayor a nuestra clientela combinada. Juntos, estamos enfocados en las necesidades del mercado con los productos y servicios que hacen que nuestros clientes sean aún más competitivos".

"Después de años de asociarse con éxito para encontrar soluciones a los desafíos más exigentes de nuestros clientes, el equipo de Celadon está emocionado de unirse al líder de la industria altamente respetado, la familia MPI Corporation y más específicamente MPI America, Inc.", dijo Karen Armendariz, director general y consejero delegado de Celadon Systems, "Existe una sinergia y un ajuste natural entre nuestras organizaciones, desde nuestra competencia central hasta nuestros catálogos de productos. Ambas compañías están dedicadas a servir a nuestros clientes y juntos presentaremos la solución completa que nuestros clientes siempre han deseado".

Como fundadores y propietarios, Bryan y Valerie Root añadieron: "Queríamos encontrar un comprador que complementara la admirada cultura empresarial de Celadon y los valores centrados en el cliente, además de aprovechar su exitoso crecimiento. Conociendo a la gente de MPI durante tantos años como nosotros tenemos, es un ajuste fácil a medida que hacemos la transición a nuestra próxima fase en la vida".

Acerca de MPI Corporation

Fundada en 1995 y con sede en Hsinchu, Taiwán, MPI Corporation es líder mundial en tecnología en semiconductores, diodos emisores de luz (LED), fotodetectores, láseres, investigación de materiales, aeroespacial, automotriz, fibra óptica, componentes electrónicos y más. Los cuatro sectores comerciales principales de MPI incluyen Probe Card, Photonics Automation, Advanced Semiconductor Test y Thermal Divisions. Los productos MPI van desde varias tecnologías avanzadas de tarjetas de sonda, sondas, probadores, manipuladores de materiales, inspección y sistemas de aire térmico. Muchos de estos productos van acompañados de paquetes de software de calibración y prueba y medición de última generación. La diversificación de la cartera de productos y las industrias permite un entorno saludable para el crecimiento y la retención de los empleados. La polinización cruzada de tecnologías de productos permite que cada nueva innovación proporcione diferenciación en áreas que son significativas para nuestra valiosa base de clientes. Para mayor información visite: www.mpi-corporation.com

Acerca de Celadon Systems Inc.

Celadon Systems, Inc., The Home of Peace of Mind Probing (el hogar del sondeo de la paz mental), fue fundada en 1997 por Bryan y Valerie Root y tiene su sede en Burnsville, Minnesota. Celadon Systems se centra en el diseño y la fabricación de soluciones avanzadas de tarjetas de sonda y cables de alto rendimiento. Celadon Systems es líder mundial en pruebas paramétricas, confiabilidad a nivel de obleas, modelado, caracterización, aplicaciones criogénicas y tarjetas de sonda de alta potencia para la industria de semiconductores. Como proveedor líder en la industria de soluciones de sondeo en obleas, la reputación de Celadon de ofrecer tarjetas de sondas de rendimiento ultra-alto que prosperan en temperaturas extremas es incomparable. Celadon busca enriquecer las vidas de nuestros clientes, empleados y socios de la comunidad al ofrecer un entorno desafiante, inspirador y empoderador que impulsa un crecimiento sólido y rentable. Para mayor información, visite: www.celadonsystems.com

SOURCE MPI Corporation