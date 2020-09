MRMC e Dimension impulsionam a inovação da captura de vídeo volumétrico com a introdução do Polymotion Stage Truck

O Polymotion Stage Truck é o primeiro estúdio volumétrico móvel sobre rodas 3 em 1 do mundo. Desenvolvido para atender às necessidades urgentes de criação de conteúdo de emissoras, personalidades do esporte e agências de criação, esta plataforma realmente móvel é capaz de filmar vídeos volumétricos, tirar fotografias 3D e criar avatares completos, em qualquer lugar do mundo.

A tecnologia volumétrica móvel recebeu, no mês passado, o cobiçado prêmio SVG Sports TV Award 2020 por excelente realização de produção (Inovação). Em parceria com o Sky Sports, réplicas digitais dos principais jogadores de golfe do mundo foram criadas com o objetivo de analisar, no 148º Open, "swings" nunca vistos antes. Os juízes disseram: "Combinar captura volumétrica e repetição de efeitos importantes em condições difíceis, os juízes consideraram que essa era uma dessas inovações que fazem você pensar: "como eles fizeram isso"? Este é certamente o tipo de inovação que faz o setor avançar."

Velocidade e precisão de implementação são recursos-chaves do Polymotion Stage Truck. Sistemas hidráulicos de ponta expandem o reboque, efetivamente triplicando seu espaço para apresentar uma sala de captura de tela verde do tamanho de 46m2, enquanto o sistema hidráulico automático de autonivelamento proporciona a estabilidade exigida pela captura de vídeo volumétrico.

Internamente, o Polymotion Stage Truck foi projetado para flexibilidade máxima e captura de talentos. Além do espaço do estúdio, duas salas multiuso com controle completo de temperatura oferecem opções de fácil acesso às instalações de cabeleireiro, maquiagem e guarda-roupa, camarins ou mesmo estúdios adicionais para fotos, oferecendo a experiência completa de estúdio no local. Entradas e saídas nas duas pontas do reboque permitem que os artistas entrem/saiam rapidamente do estúdio, ideal para filmar grandes grupos de pessoas, como equipes esportivas ou um elenco inteiro. O reboque também apresenta um centro completo de pré-processamento de dados para análise rápida de filmagem, permitindo que decisões criativas sejam feitas rapidamente.

Sara Gamble, Chefe da Volumetric Solutions, afirmou: "Com o Stage Dome e o Stage Truck podemos ir a qualquer local para captar talentos, apoiando o setor ao produzir conteúdo criativo no local."

Durante a pandemia global, o Polymotion Stage Truck opera em condições de "filmagem segura" de acordo com as diretrizes governamentais e da APA.

Simon Windsor, Co-fundador e Diretor Administrativo Conjunto da Dimension, disse: "Esses estúdios revolucionários de captura móvel permitirão novas formas de entretenimento virtual e de conteúdo em esportes, música, moda e muito mais. Do Britannia VR do Sky à experiência imersiva da Guerra dos Mundos, as tecnologias volumétricas e de tempo real estão elevando o padrão de entretenimento com novas possibilidades surgindo a cada dia."

O Polymotion Stage Truck, com o Polymotion Stage Dome, mudará a forma como o vídeo volumétrico é gravado nos setores de entretenimento e de esportes, e criará novas oportunidades de fornecer conteúdo exclusivo e imersivo.

