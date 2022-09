MSA Safety présentera des équipements de protection individuelle de pointe et compatibles au Emergency Services Show de Birmingham

Des vêtements de protection contre les incendies, des casques et des appareils respiratoires aux équipements de communication, de surveillance et de détection connectés de haute technologie, la société présentera une solution complète pour les premiers intervenants

BIRMINGHAM, Angleterre, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MSA Safety Incorporated ( NYSE: MSA), un leader mondial en matière d'équipement et de technologie de sécurité pour les pompiers, occupera le devant de la scène lors du prochain Emergency Services Show (ESS - Salon des services d'urgence) à Birmingham, les 21 et 22 septembre, en faisant la démonstration de sa gamme complète d'équipements de protection individuelle (EPI) de pointe et compatible avec le marché des premiers intervenants. L'équipe de MSA montrera comment ses vêtements de protection contre le feu, ses casques, ses appareils respiratoires, ses dispositifs de communication avancés et ses systèmes de détection de gaz coopèrent harmonieusement dans toute une série d'applications différentes.

MSA Safety at the Emergency Services Show

Les participants au salon seront invités à découvrir la plateforme du pompier connecté de MSA, une nouvelle suite de technologies de sécurité avancées qui fonctionnent de concert pour améliorer considérablement la surveillance, la responsabilité et la communication du pompier. Les deux principaux composants de la plateforme sont l'appareil connecté LUNAR® et les services logiciels FireGrid® de MSA.

Appareil portatif multifonctionnel, LUNAR offre une imagerie thermique personnelle et plusieurs autres fonctions innovantes conçues pour améliorer la sécurité et la responsabilité des pompiers. Ces innovations comprennent le réseau F.A.S.T. (Firefighting Assisting Search Technology), propriété de MSA, qui alerte et guide les coéquipiers vers les membres de l'équipe à terre.

Grâce à la connectivité cloud, LUNAR fournit également une vue d'ensemble des opérations sur place au commandement des opérations en regroupant les données provenant d'autres appareils MSA, tels que l'appareil respiratoire autonome (ARA) M1, qui a récemment été choisi par la brigade des pompiers de Londres comme nouveau système de protection respiratoire de choix. En cours d'utilisation, LUNAR peut transmettre les données vitales des ARI, telles que la pression d'air de la bouteille, l'état de la batterie et divers indicateurs d'alarme. Le composant FireGrid permet aux commandants des opérations d'évaluer et de gérer de multiples situations, en temps réel et depuis n'importe quel endroit.

Au salon ESS de cette année, MSA présentera plusieurs améliorations de ces technologies de pointe, ainsi que d'autres produits innovants, notamment :

M1 Control Module – Compatibilité LUNAR : En exploitant les capacités Bluetooth intégrées du M1 Control Module, la pression d'air des bouteilles et d'autres indicateurs d'alarme peuvent être rassemblés par LUNAR et transmis à FireGrid pour fournir aux commandants des opérations des informations en temps réel sur le terrain. En outre, les alertes entrantes du commandement des opérations (telles que les demandes d'évacuation) peuvent être relayées par LUNAR au M1 Control Module pour signaler aux pompiers de quitter immédiatement la structure. Les dispositifs M1 Control Module et LUNAR ® sont conçus pour fonctionner conjointement en tant que système unique - lorsqu'ils sont jumelés, les capacités d'alarme de mouvement de LUNAR seront par défaut dirigées vers le M1 Control Module pour ne pas distraire les pompiers qui auraient à gérer deux dispositifs de détection de mouvement.

FireGrid ® Vue cartographique : En tirant parti de la capacité du GPS dans des appareils comme LUNAR, les commandants des opérations pourront désormais surveiller la position de leur équipe dans l'application FireGrid.

En tirant parti de la capacité du GPS dans des appareils comme LUNAR, les commandants des opérations pourront désormais surveiller la position de leur équipe dans l'application FireGrid. Partenariat Fotokite : La technologie de drone captif de Fotokite sera exposée, avec ses capacités de vidéo aérienne qui seront intégrées à la plateforme du pompier connecté de MSA dans le cadre de futurs projets de développement visant à accroître la connaissance de la situation.

La technologie de drone captif de Fotokite sera exposée, avec ses capacités de vidéo aérienne qui seront intégrées à la plateforme du pompier connecté de MSA dans le cadre de futurs projets de développement visant à accroître la connaissance de la situation. Les vêtements de protection populaires de MSA Bristol : EOS, le kit de lutte contre les incendies structurels conçu pour une protection ultime contre les particules, et le tout nouveau Bristol X4, développé pour répondre aux exigences des pompiers d' Europe continentale, seront exposés. Les deux gammes ont été fabriquées avec les dernières techniques de haute qualité des principaux fabricants de fibres et de tissus tels que WL Gore, PBI Performance Products et Hainsworth. Conçus pour répondre aux exigences de la norme CEN EN469 Niveau 2, ils présentent une forme ergonomique et une coupe profilée, réduisant l'encombrement et le poids, tout en maintenant une amplitude de mouvement complète.

Casques de pompiers de pointe : MSA exposera une sélection de casques de pompiers, tels que l'emblématique Gallet F1XF, ainsi que des solutions en matière de casque récemment développées pour un plus large éventail de personnel d'urgence, y compris la police et les services d'ambulance. Le Gallet F2XR est un modèle modulaire et polyvalent, doté d'une variété d'accessoires, qui peut être adapté pour être utilisé dans un large éventail d'applications pour les premiers intervenants, notamment la lutte contre les incendies de forêt, le sauvetage technique, les opérations de police et les urgences médicales.

Selon Jason Traynor, directeur général de la division Global Fire Service Products de MSA, la présence de MSA Safety au salon ESS sera la plus importante et la plus audacieuse à ce jour. « C'est un plaisir de retrouver le Emergency Services Show avec tant de choses à partager et à montrer aux participants », a-t-il déclaré. « Cela comprend les derniers modèles de vêtements de protection, une nouvelle gamme de casques polyvalents et d'appareils respiratoires isolants spécialement conçus pour le marché britannique, ainsi que notre gamme étendue de solutions connectées avancées, qui fonctionnent toutes de concert pour améliorer la sécurité des pompiers. »

M. Traynor, a ajouté : « Chaque jour, le personnel des services d'urgence fait face à des défis et à des situations très dangereuses et doit pouvoir faire confiance à ses vêtements et à son équipement de protection. »

« Chez MSA, nous prenons très au sérieux notre responsabilité en tant que leader et innovateur dans ce domaine. Nous écoutons attentivement les besoins de nos clients et développons des solutions qui leur donnent confiance pour relever ces défis, en gardant toujours la sécurité au cœur de ce que nous faisons. »

Au cours de la conférence, les experts de MSA Safety participeront à une table ronde sur l'innovation technologique et l'utilisation des terrains incendiés. L'événement est prévu à 10h30 le mercredi 21 septembre, et comprendra une session interactive consacrée à l'expérience LUNAR à 11h00 le jeudi 22 septembre. Pour rester au courant des dernières nouvelles de MSA au Emergency Services Show, visitez le stand MSA D40, rendez-vous sur www.msasafety.com ou suivez les pages Facebook, Instagram et LinkedIn de MSA Fire.

À propos de MSA Safety

Fondée en 1914, MSA Safety Incorporated est le leader mondial dans le développement, la fabrication et la livraison de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour protéger les utilisateurs contre des situations dangereuses ou mettant leur vie en danger. La gamme complète de produits de l'entreprise est utilisée par des travailleurs du monde entier sur un large éventail de marchés, notamment l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, les services incendies, le secteur de la construction, l'exploitation minière et le secteur militaire. Les principaux produits de MSA comprennent des appareils respiratoires isolants, des systèmes fixes de détection de gaz et de flammes, des instruments portables de détection de gaz, des produits de protection de la tête adaptés à l'industrie, des casques de pompiers et des vêtements de protection, ainsi que des dispositifs de protection contre les chutes. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars en 2021, MSA emploie environ 4 800 personnes dans le monde entier. Le siège social de la société est situé au nord de Pittsburgh, à Cranberry Township, en Pennsylvanie, et possède des usines de fabrication aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA réalise environ la moitié de ses revenus hors Amérique du Nord. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de MSA sur www.MSASafety.com .

