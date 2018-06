MSAB se joint à l'initiative CASE sur les normes en criminalistique informatique

L'initiative CASE a débuté en 2015 au centre de lutte contre la cybercriminalité du département de la Défense (DC3) des États-Unis. La norme a été publiée en open source en 2017 et son adoption s'est accrue à la suite d'une réunion au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol. L'interopérabilité constitue la motivation première de CASE, soit faire progresser l'échange des informations d'investigation numérique entre outils et organisations.

Les experts judiciaires en informatique utilisent fréquemment des outils logiciels pour extraire, compiler et analyser les informations contenues sur un disque dur ou un téléphone mobile. Aujourd'hui, il est souvent difficile de regrouper les informations numériques de manière normalisée. Les enquêteurs doivent faire concorder les données extraites aux spécifications de chaque outil disponible, ce qui rend le processus laborieux et coûteux. CASE prend en charge la normalisation, la combinaison, la corrélation et la validation automatisées des informations, ce qui permet aux enquêteurs de passer moins de temps à compiler et à recueillir des données, et plus de temps à les analyser.

« Nous sommes ravis de cette opportunité de travailler avec d'autres organisations et fournisseurs de technologie à la modernisation des processus de criminalistique informatique qui existent aujourd'hui », déclare Joel Bollö, PDG de MSAB. « Les entreprises criminelles et autres entités qui nous menacent font un usage de plus en plus sophistiqué des appareils mobiles, de l'Internet des objets, du chiffrement et des nouvelles applis. Ensemble, nous serons tous plus forts si nous aidons la communauté de veille informatique à collaborer plus efficacement et à partager les informations plus facilement. »

Outre MSAB, les participants à l'initiative CASE sont le NIST (National Institute of Standards Technology) américain, le centre de lutte contre la cybercriminalité du département de la Défense (DC3) des États-Unis, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d'Europol, les gouvernements et les services répressifs, les pairs du secteur et les établissements universitaires.

À propos de MSAB :

MSAB (www.msab.com) est une société pionnière dans les technologies de criminalistique pour l'analyse des appareils mobiles. Avec des bureaux et des clients répartis dans plus de 100 pays, MSAB est présente dans le monde entier. La société travaille dans le domaine des communications mobiles depuis 1984 et se spécialise depuis 2003 dans la récupération criminalistique de données à partir d'appareils mobiles.

