MSAB присоединяется к инициативе CASE в сфере цифровых криминалистических стандартов

CASE is working to promote the exchange of cyber investigation information between technologies and organizations

СТОКГОЛЬМ (STOCKHOLM), 27 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MSAB , международный лидер в сфере мобильных криминалистических решений, сегодня сообщила о присоединении к другим лидерам отрасли с целью совместной реализации проекта Cyber-Investigation Analysis Standard Expression (CASE). CASE представляет собой разрабатываемый сообществом язык или стандарт, предназначенный для обслуживания разнообразных сфере киберраследоваий, включая цифровую криминалистику, реагирование на ЧС, борьбу с терроризмом, уголовное судопроизводство, судебную экспертизу и ситуационное восприятие.