MSAB присоединяется к инициативе CASE в сфере цифровых криминалистических стандартов

Инициатива CASE была впервые предложена в 2015 году Центром киберпреступлений Министерства обороны США (DC3). Стандарт был опубликован в качестве ресурса с открытым кодом в 2017 году, а его внедрение активизировалось после встречи в Европейском центре киберпреступности Европола. Первичной мотивацией для создания CASE стала интероперабельность - для содействия обмену информацией о киберрасследованиях между различными инструментами и организациями.

Специалисты по цифровой криминалистике в своей ежедневной практике используют программные инструменты для получения, анализа и интерпретации информации на жестких дисках или мобильных телефонах. Сегодня зачастую довольно сложно получать цифровые данные стандартизированным образом. При использовании каждого конкретного инструмента криминалистам необходимо сопоставлять получаемые данные со спецификациями такого инструмента, что делает весь процесс чрезвычайно затратным с точки зрения времени и средств. Проект CASE поддерживает процесс автоматизированной нормализации, комбинации, корреляции и валидации информации, позволяя специалистам затрачивать меньше времени на выделение и сбор данных и оставляя больше времени на их анализ.

«Мы очень рады возможности сотрудничать с другими организациями и технологическими разработчиками для модернизации существующих на сегодняшний день процессов цифровой криминалистики, - отметил Джоел Боллё (Joel Bollö), главный исполнительный директор MSAB. - Предприятия, занимающиеся незаконной деятельностью, и другие факторы угрозы с каждым днем становятся все более изощренными в использовании мобильных устройств, Интернета вещей, технологий шифрования и новых приложений. Совместными усилиями мы сможем укрепить наше общее положение, помогая сообществу цифровой аналитики сотрудничать эффективнее и проще обмениваться информацией».

Кроме MSAB в число других участников инициативы CASE входят Национальный институт США по методике разработки стандартов (NIST), Центр киберпреступности Министерства обороны США (DC3), Европейский центр киберпреступности Европол (EC3), различные правительственные учреждения и правоохранительные органы, отраслевые игроки и научные организации.

О компании MSAB:

MSAB (www.msab.com) является пионером в сфере криминалистических технологий для анализа данных на мобильных устройствах. Располагая представительствами по всему миру и обслуживая клиентов в более чем 100 странах земного шара, MSAB обладает поистине глобальным охватом. Компания работает в сфере мобильных коммуникаций начиная с 1984 года, а с 2003 года специализируется исключительно на криминалистическом обнаружении данных на мобильных устройствах.

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