MSC DESENVOLVERÁ SOLUÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS EM RESPOSTA À DEMANDA DO MERCADO

GENEBRA, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A MSC Mediterranean Shipping Company SA, líder global em transporte e logística, começou a desenvolver uma nova solução, a MSC Air Cargo, em resposta à demanda dos clientes e como um serviço complementar a suas soluções de transporte de contêineres.

A MSC Air Cargo vem sendo desenvolvida há vários meses, e a nova solução estará disponível a partir do início de 2023, após a entrega da primeira das quatro aeronaves Boeing 777-200F com a marca MSC, que serão operadas pela Atlas Air, uma subsidiária da Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

MSC-branded Boeing 777-200F aircraft

A MSC nomeou Jannie Davel, que já trabalhou com a Delta Cargo, a Emirates SkyCargo e a DHL, para desenvolver seu negócio de transporte aéreo de cargas e formar a equipe que o implementará.

Ao comentar sobre a nova iniciativa, Soren Toft, CEO da MSC, declarou:

"Temos o prazer de anunciar o desenvolvimento da MSC Air Cargo e de dar as boas-vindas a Jannie Davel para comandar esta nova e interessante oferta para os clientes da MSC. Este é nosso primeiro passo neste mercado e pretendemos continuar explorando vários caminhos para desenvolver o transporte aéreo de cargas de forma que complemente nosso principal negócio de transporte de contêineres."

Sobre Jannie Davel

Jannie Davel é um executivo bem-sucedido no setor de frete aéreo, com quase 30 anos de experiência no setor. Ele foi nomeado vice-presidente de gestão de RFQ global da DHL em 2008 e, em seguida, foi promovido a vice-presidente de desenvolvimento e implementação globais de produtos de transporte aéreo na Alemanha para ocupar, posteriormente, o cargo de vice-presidente sênior de frete aéreo nas Américas e diretor de frete aéreo nos EUA. Em 2018, Jannie ingressou na Emirates SkyCargo como vice-presidente de operações comerciais de carga nas Américas e, mais recentemente, atuou como diretor administrativo da Delta Cargo em Atlanta, Geórgia.

Sobre a MSC

A MSC Mediterranean Shipping Company, sediada em Genebra, na Suíça, é líder global em transporte e logística, de propriedade privada e fundada em 1970 por Gianluigi Aponte. Como uma das principais empresas de transporte de contêineres do mundo, a MSC possui 675 escritórios em 155 países, e o MSC Group emprega mais de 150 mil pessoas. Com acesso a uma rede integrada de recursos de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, que se estende por todo o mundo, a empresa se orgulha de prestar serviços globais com conhecimento local. A linha de transporte marítimo da MSC navega em mais de 260 rotas comerciais, fazendo escala em mais de 520 portos.

Para mais informações, acesse www.msc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1907358/MSC_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1495491/MSC_Mediterranean_Shipping_Company_Logo.jpg

FONTE MSC Mediterranean Shipping Company

SOURCE MSC Mediterranean Shipping Company