MSC S'APPRÊTE À METTRE AU POINT UNE SOLUTION DE FRET AÉRIEN POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DU MARCHÉ

GENÈVE, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MSC Mediterranean Shipping Company, leader mondial du transport et de la logistique, a commencé à mettre au point sa nouvelle solution de fret aérien MSC Air Cargo pour répondre à la demande des clients et pour compléter son offre de solutions de transport par conteneurs.

MSC-branded Boeing 777-200F aircraft

MSC Air Cargo est en cours de développement depuis plusieurs mois et la nouvelle solution sera disponible à partir du début de 2023, après la livraison du premier des quatre Boeing 777-200F de marque MSC qui seront exploités par Atlas Air, une filiale d'Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

MSC a nommé Jannie Davel — qui a travaillé chez Delta Cargo, Emirates SkyCargo et DHL — pour développer son activité de fret aérien et pour constituer l'équipe qui la mettra en œuvre.

Concernant cette nouvelle initiative, le président-directeur général de MSC, Soren Toft, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'annoncer le développement de MSC Air Cargo et d'accueillir Jannie Davel pour diriger cette nouvelle offre qui fera le bonheur des clients de MSC. Il s'agit de notre premier pas dans ce marché et nous prévoyons de continuer à explorer diverses pistes de développement du fret aérien en complément de notre activité principale de transport par conteneurs. »

À propos de Jannie Davel

Jannie Davel est un cadre accompli de l'industrie du fret aérien, avec près de 30 ans d'expérience dans le secteur. Il a été nommé vice-président responsable des RFQ internationales pour DHL en 2008, puis il a été promu au poste de vice-président responsable du développement et de la mise en place des produits de fret aérien international en Allemagne, et enfin vice-président senior du fret aérien pour le continent américain et directeur du fret aux États-Unis. En 2018, il a rejoint Emirates SkyCargo au poste de vice-président responsable des opérations de fret commercial sur le continent américain, et plus récemment, il était directeur général commercial de Delta Cargo à Atlanta, dans l'État de Géorgie.

À propos de MSC

MSC Mediterranean Shipping Company, dont le siège social est à Genève, en Suisse, est un leader mondial du transport et de la logistique, détenu par des intérêts privés et fondé en 1970 par Gianluigi Aponte. MSC est l'une des principales compagnies de transport maritime de conteneurs au monde. Elle possède 675 bureaux dans 155 pays; le groupe MSC emploie plus de 150 000 personnes. Ayant accès à un réseau intégré de ressources de transport routier, ferroviaire et maritime qui s'étend sur toute la planète, la société est fière de fournir un service mondial grâce à un savoir-faire local. La compagnie maritime MSC navigue sur plus de 260 voies commerciales et fait escale dans plus de 520 ports.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.msc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1907358/MSC_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1495491/MSC_Mediterranean_Shipping_Company_Logo.jpg

SOURCE MSC Mediterranean Shipping Company