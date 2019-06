MSG Networks Televisará Golden Boy DAZN Thursday Night Fights Series

"Estamos encantados de ofrecer a los fanáticos del boxeo un acceso más amplio a esta nueva serie al asociarnos con un líder regional de la industria de redes deportivas como MSG Networks", afirmó Óscar de la Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy. "MSG Networks nos proporciona una plataforma para continuar trayendo peleas emocionantes a nuestra base de aficionados en las áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania", puntualizó.

MSG Networks transmitirá la próxima edición de Thursday Night Fights el jueves 13 de junio de 10:00 a.m. - 1:00 a.m. ET (7:00 p.m. - 10:00 p.m. PT). Seniesa "Superbad" Estrada (16-0, 6 nocáuts) encabezará el evento cuando defienda su título minimosca Plata del CMB en el evento estelar a 10 asaltos contra Gretchen "Chen Chen" Abaniel (18-10, 6 nocáuts) desde el Avalon Hollywood de Los Ángeles, California. MSG Networks continuará transmitiendo después la serie los jueves por la noche cada mes durante el resto del año.

"Estamos encantados de ofrecer esta serie en vivo de Golden Boy y DAZN a los apasionados fanáticos de boxeo en Nueva York", dijo Jeff Filippi, Vicepresidente Senior de Programación y Producción y Productor Ejecutivo de MSG Networks.

Los aficionados del boxeo en el área metropolitana de Nueva York también pueden ver la serie en MSG GO, la plataforma de transmisión en vivo y video a pedido de MSG Networks para teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, así como en línea en RingTV.com y a través de la Pagina de Golden Boy Fight Night.

Sobre Golden Boy

Golden Boy, ubicado en Los Ángeles, fue establecido en 2002 por Óscar de la Hoya, el primer hispano de ser dueño de una compañía nacional de promoción de boxeo. Golden Boy es una marca de medios y entretenimiento comprometido hacer que el entretenimiento de combates sea más accesible y disponible. El equipo de producción interno de la compañía desarrolla programación creativa original para ESPN, RingTV.com y canales internacionales en todo el mundo. La compañía tiene los derechos exclusivos de los mejores boxeadores y ha promovido algunos de los eventos más grandes y de mayor recaudación en la historia del deporte. Ahora, Golden Boy es una de las compañías de entretenimiento boxístico más exitosas del mundo y configura el futuro del boxeo para peleadores y fanáticos a través de su asociación de 2019 con la poderosa plataforma de transmisión, DAZN.

Sobre DAZN

DAZN es la plataforma de transmisión deportiva global del orbe. Desde su lanzamiento en 2016, DAZN se ha expandido en cuatro continentes y está disponible en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Japón y Brasil. DAZN no garantiza contratos a largo plazo o paquetes, solo acceso disponible a todos los deportes del servicio en dispositivos conectados, como televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de juegos y computadoras personales. DAZN ha dejado su marca en Estados Unidos., como una alternativa atractiva al pago por evento dentro de la industria de deportes de combate. La plataforma cuenta con más de 100 noches de combate al año desde Matchroom Boxing, Golden Boy, GGG Promotions, Bellator MMA, World Boxing Súper Series y Combate Américas. DAZN también cuenta con acción MLB en vivo todos los días de la temporada con su diario y nuevo programa, ChangeUp.

Sobre MSG Networks Inc.

MSG Networks Inc., pionero en medios deportivos, posee y opera dos redes regionales de entretenimiento y deportes galardonados, y un servicio de transmisión complementario que sirve al mercado de medios número 1 del país — el DMA de Nueva York — así como a otras partes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania. Las redes cuentan con una amplia gama de contenido deportivo atractivo, que incluye juegos locales exclusivos en vivo y otra programación de los New York Knicks, los New York Rangers, los New York Islanders, los New Jersey Devils y los Buffalo Sabres, así como una importante cobertura de los New York Giants. y Buffalo Bills. Este contenido, además de una amplia gama de otros eventos deportivos y una programación original aclamada por la crítica, ha establecido a MSG Networks como el estándar de oro en los deportes regionales.

