MSI lance des solutions de serveur basées sur le processeur de la série AMD EPYC™ 9005, offrant des performances et une densité de premier plan dans les centres de données

TAIPEI, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MSI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de serveur hautes performances, a présenté aujourd'hui ses dernières cartes et plateformes de serveur basées sur le processeur de la série AMD EPYC™ 9005, conçues pour s'attaquer aux charges de travail les plus exigeantes des centres de données avec des performances et une efficacité de premier plan.

MSI DC-MHS Server Solutions Powered by AMD EPYC 9005 Series Processors Meet the Evolving Demands of Modern Data Center

Dotées de processeurs de la série AMD EPYC 9005 avec jusqu'à 192 cœurs et 384 threads, les nouvelles plateformes de serveur de MSI offrent une puissance de calcul révolutionnaire, une densité inégalée et une efficacité énergétique exceptionnelle, ce qui les rend idéales pour gérer les charges de travail basées sur l'IA, cloud-natives et stratégiques dans les centres de données modernes.

Selon Danny Hsu, directeur général des solutions de plateformes d'entreprise chez MSI, « Nos nouvelles plateformes basées sur le processeur de la série AMD EPYC 9005 ne se limitent pas aux performances brutes ; elles représentent un bond en avant stratégique pour les centres de données qui cherchent à maximiser leur efficacité opérationnelle tout en minimisant leur empreinte environnementale. Ces systèmes permettent aux entreprises de rester à la pointe de l'évolution des demandes du secteur et de s'adapter rapidement aux nouvelles opportunités. »

« Les processeurs AMD EPYC de 5e génération offrent les capacités de calcul dont nos clients ont besoin pour leurs charges de travail de centre de données basées sur l'IA les plus exigeantes », a déclaré Ravi Kuppuswamy, vice-président senior de la division Serveurs d'AMD. « Nos cœurs « Zen 5 » hautement efficaces et notre architecture innovante basée sur des micropuces nous ont permis de construire une gamme avancée et diversifiée de processeurs de serveurs qui répondent aux besoins en évolution rapide de nos clients et des centres de données modernes. »

Les solutions de serveur DC-MHS redéfinissent la flexibilité et l'évolutivité des centres de données modernes

Les solutions de serveur DC-MHS de MSI répondent aux besoins évolutifs des centres de données d'aujourd'hui. Alimentée par des processeurs de la série AMD EPYC 9005, la gamme DC-MHS prend en charge le module de gestion de serveur DC-SCM2, doté du contrôleur de gestion de carte mère Aspeed AST2600, afin d'améliorer de manière significative la maintenabilité et l'efficacité opérationnelle des serveurs, permettant ainsi aux entreprises de déployer des systèmes de haute performance avec l'agilité nécessaire pour rester compétitives sur le marché actuel, qui évolue rapidement.

Serveurs multi-nœuds DC-MHS

Les plateformes de serveur multi-nœuds DC-MHS de MSI hébergent plusieurs nœuds dans un seul châssis, maximisant l'espace et l'utilisation des ressources tout en réduisant les coûts opérationnels, permettant ainsi aux centres de données modernes de pérenniser leur infrastructure et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Chaque plateforme est équipée d'un seul processeur de la série AMD EPYC 9005 avec un TDP allant jusqu'à 500 W, prend en charge 12 emplacements DIMM DDR5 pour une large bande passante mémoire et une carte d'interface réseau OCP pour une connectivité améliorée.

Serveur de calcul à 2 cœurs de nœud 3U CD370-S4051-X2 : Prenant en charge 12 baies PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe par nœud, offrant des E/S à grande vitesse et un transfert de données rapide, il est idéal pour les charges de travail basées sur l'IA et gourmandes en données.

Serveur de calcul à 2 cœurs de nœud 2U CD270-S4051-X2 : Équipé de 6 baies PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe par nœud, il offre des performances de calcul rapides et évolutives, idéales pour la virtualisation et l'analyse de données.

Serveur de calcul à 4 cœurs de nœud 2U CD270-S4051-X4 : Offrant 3 baies PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe par nœud et des options de refroidissement liquide, il excelle dans les applications à fort débit telles que les environnements cloud.

Serveur d'entreprise DC-MHS

Serveur d'entreprise 2U CX271-S4056 : Comprenant un seul processeur de la série AMD EPYC 9005 , 24 emplacements DIMM DDR5 avec des vitesses allant jusqu'à 5200 MT/s, 8 ou 24 baies PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe de 2,5 pouces et des emplacements PCIe 5.0 x16 pour carte d'interface réseau OCP, il offre des performances rapides et évolutives. Sa conception flexible, incluant des options d'accélération GPU, en fait la solution idéale pour les charges de travail à forte intensité de données telles que l'IA, la virtualisation et les applications cloud-natives dans les centres de données modernes.

Cartes de serveur DC-MHS

Module de processeur hôte D4056 DC-MHS M-DNO Type-4 : Prenant en charge un seul processeur AMD EPYC 9005, 24 emplacements DIMM DDR5, 2 ports NVMe M.2, des emplacements d'extension PCIe 5.0 et des cartes d'interface réseau OCP 3.0, cette plateforme est conçue pour les applications gourmandes en mémoire et axées sur les données, offrant un accès rapide aux données.

Module de processeur hôte D4051 DC-MHS M-DNO Type-2 : Conçue pour l'efficacité énergétique avec un seul processeur AMD EPYC 9005, 12 emplacements DIMM DDR5, 2 ports NVMe M.2 et un emplacement PCIe 5.0 x16 pour carte d'interface réseau OCP, cette carte offre des performances évolutives pour les charges de travail sensibles à la latence dans un facteur de forme demi-largeur.

Serveur d'extension de mémoire CXL avec 8 To de mémoire pour les charges de travail à forte intensité de données

Serveur d'extension de mémoire S2301 2U CXL : Doté de deux processeurs de la série AMD EPYC 9005 et de 24 emplacements DIMM DDR5, le serveur est conçu pour répondre aux exigences des centres de données nécessitant une capacité de mémoire et une évolutivité inégalées. S'appuyant sur la technologie avancée CXL 2.0, le S2301 intègre 8 baies de lecteur E3.S 2T pour la mémoire CXL et 8 baies de stockage E3.S 1T NVMe, ce qui porte la capacité totale de mémoire à un remarquable 8 To et en fait la solution idéale pour les applications à forte intensité de données telles que les bases de données en mémoire, l'automatisation de la conception électronique (EDA) et le calcul haute performance (HPC).

Serveurs GPU avec 4 GPU pour l'IA et le calcul haute performance

Les serveurs GPU G4101-01 et G4101-03 offrent des performances exceptionnelles pour l'IA, l'apprentissage automatique et le calcul haute performance. Alimentés par un seul processeur de la série AMD EPYC 9005 avec un TDP de 500 W et un refroidissement liquide, ces serveurs disposent de 12 emplacements DIMM DDR5 et de 4 emplacements PCIe 5.0 triple largeur prenant en charge des GPGPU jusqu'à 450 W. Avec 12 disques PCIe 4.0 U.2 NVMe et des blocs d'alimentation redondants Platinum ou Titanium de 3 000 W, ils offrent la fiabilité et la puissance requises pour les charges de travail les plus exigeantes.

Serveurs d'entreprise pour charges de travail critiques en termes de performances et serveurs de stockage pour les centres de données plus petits

La gamme de serveurs d'entreprise et de stockage de MSI prend désormais en charge les processeurs de la série AMD EPYC 9005, offrant jusqu'à 24 emplacements DIMM DDR5 et garantissant une évolutivité et des performances exceptionnelles, ainsi qu'une bande passante mémoire allant jusqu'à 6000 MT/s.

Les serveurs d'entreprise S2206-05-10G, S2206-06-10G et S1206-02-10G sont optimisés pour le transfert de données à grande vitesse. Ces modèles sont dotés d'Ethernet 10G SFP+ et adaptés aux charges de travail critiques en termes de performances telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le S2206-06-10G est le modèle le plus performant de cette gamme, conçu pour les tâches à forte intensité de données nécessitant un débit d'E/S maximal. Il dispose de 3 emplacements PCIe 5.0 x16 FHHL et de 16 disques PCIe 4.0 U.2 NVMe, associés à 8 baies SATA/SAS pour offrir une capacité et une vitesse de stockage exceptionnelles. Pour les environnements où une vitesse de réseau de 1 Gb/s est suffisante, les serveurs de stockage tels que le S2206-04 offrent des solutions économiques avec de solides performances de calcul et de stockage à un prix avantageux, ce qui les rend idéaux pour les centres de données de taille réduite.

Ressources d'appui :

Regardez cette vidéo pour découvrir comment les serveurs MSI basés sur le processeur AMD EPYC de 5e génération redéfinissent les centres de données pour l'informatique de nouvelle génération.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525385/MSI_DC_MHS_Server_Solutions_Powered_by_AMD_EPYC_9005_Series_Processors_Meet_the_Evolving_Demands_of.jpg