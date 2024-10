MSI lanceert AMD EPYC™ 9005-serie CPU-gebaseerde serveroplossingen, met toonaangevende prestaties en dichtheid in datacenters

TAIPEI, 10 oktober 2024 /PRNewswire/ -- MSI, een toonaangevende wereldwijde leverancier van high-performance serveroplossingen, introduceert vandaag zijn nieuwste AMD EPYC™ 9005-serie CPU-gebaseerde serverboards en platforms, ontworpen om de meest veeleisende datacenter workloads aan te pakken met toonaangevende prestaties en efficiëntie.

MSI DC-MHS Server Solutions Powered by AMD EPYC 9005 Series Processors Meet the Evolving Demands of Modern Data Center

Met AMD EPYC 9005-serie processors met tot 192 cores en 384 threads, leveren de nieuwe serverplatforms van MSI baanbrekende rekenkracht, ongeëvenaarde dichtheid en uitzonderlijke energie-efficiëntie, wat ze ideaal maakt voor het verwerken van AI-gebaseerde, cloud-native en bedrijfskritische werklasten in moderne datacenters.

Danny Hsu, General Manager van MSI's Enterprise Platform Solutions: "Onze nieuwe AMD EPYC 9005-serie CPU-gebaseerde platformen gaan niet alleen over rauwe prestaties; ze vertegenwoordigen een strategische sprong voorwaarts voor datacenters die de operationele efficiëntie willen maximaliseren en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk minimaal wensen te houden. Deze systemen zorgen ervoor dat bedrijven koploper blijven voor de veranderende eisen in de sector en zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe kansen."

"AMD EPYC-processors van de 5e generatie leveren de rekencapaciteiten die onze klanten nodig hebben voor hun meest veeleisende AI-gebaseerde datacenter workloads," zegt Ravi Kuppuswamy, senior vice president, Server Business Unit, AMD. "Dankzij onze zeer efficiënte 'Zen 5' cores en innovatieve chiplet-gebaseerde architectuur hebben we een geavanceerde, gediversifieerde server CPU-portfolio kunnen bouwen die voldoet aan de snel veranderende behoeften van onze klanten en moderne datacenters."

DC-MHS-serveroplossingen herdefiniëren flexibiliteit en schaalbaarheid voor moderne datacenters

De DC-MHS serveroplossingen van MSI voldoen aan de veranderende behoeften van de datacenters van vandaag. De DC-MHS-serie wordt aangedreven door AMD EPYC 9005-serie processors en ondersteunt de DC-SCM2 serverbeheermodule met de Aspeed AST2600 BMC om de onderhoudbaarheid en operationele efficiëntie van servers in belangrijke mate te verbeteren. Bedrijven kunnen hiermee systemen implementeren met de flexibiliteit die nodig is om concurrerend te blijven in de snel veranderende markt van vandaag.

DC-MHS multi-node servers

MSI's DC-MHS multi-node serverplatforms huisvesten meerdere nodes in een enkel chassis, waardoor ruimte en resourcegebruik worden gemaximaliseerd en tegelijkertijd operationele kosten worden verlaagd, zodat moderne datacenters hun infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken en de operationele efficiëntie kunnen verbeteren. Elk platform wordt aangedreven door een enkele AMD EPYC 9005-serie processor met maximaal 500W TDP. Met 12 DDR5 DIMM-sleuven ondersteunt het hoge geheugenbandbreedte en een OCP NIC voor verbeterde connectiviteit.

CD370-S4051-X2 3U 2-Node Core Compute Server: Ondersteunt 12 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe bays per node, levert snelle I/O en snelle gegevensoverdracht en is ideaal voor AI-gebaseerde en gegevensintensieve werklasten.

CD270-S4051-X2 2U 2-Node Core Compute Server: Uitgerust met 6 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe bays per node, voor snelle, schaalbare rekenprestaties, ideaal voor virtualisatie en gegevensanalyse.

CD270-S4051-X4 2U 4-Node Core Compute Server: Voorzien van 3 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe bays per node en vloeistofgekoelde opties, die uitblinken in toepassingen met hoge doorvoer, zoals cloudomgevingen.

DC-MHS Enterprise Server

CX271-S4056 2U Enterprise Server: Voorzien van een enkele AMD EPYC 9005-serie processor, 24 DDR5 DIMM-sleuven met snelheden tot 5200MT/s, 8 of 24 2,5 inch PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe bays en PCIe 5.0 x16 OCP NIC-sleuven voor snelle, schaalbare prestaties. Het flexibele ontwerp, inclusief GPU-versnellingsopties, maakt het ideaal voor data-intensieve werklasten zoals AI, virtualisatie en cloud-native toepassingen in moderne datacenters.

DC-MHS serverboards

D4056 DC-MHS M-DNO type-4 HPM: Dit platform biedt ondersteuning voor een enkele AMD EPYC 9005-processor, 24 DDR5 DIMM-sleuven, 2 NVMe M.2-poorten, PCIe 5.0-uitbreidingssleuven en OCP 3.0 NIC-ondersteuning, en is gebouwd voor geheugenintensieve en gegevensgestuurde toepassingen, waarbij snelle gegevenstoegang wordt geleverd.

D4051 DC-MHS M-DNO type-2 HPM: Dit bord is ontworpen voor energie-efficiëntie met een enkele AMD EPYC 9005-processor, 12 DDR5 DIMM-sleuven, 2 NVMe M.2-poorten en PCIe 5.0 x16 OCP NIC-sleuf, en levert schaalbare prestaties voor latentie-gevoelige werklasten in een halfbrede vormfactor.

CXL-geheugenuitbreidingsserver met 8 TB-geheugen voor gegevensintensieve werklasten

S2301 2U CXL-geheugenuitbreidingsserver: De server wordt aangedreven door dubbele AMD EPYC 9005-serie processors en 24 DDR5 DIMM-sleuven en is ontworpen om te voldoen aan de eisen van datacenters die ongeëvenaarde geheugencapaciteit en schaalbaarheid vereisen. Door gebruik te maken van geavanceerde CXL 2.0 technologie, integreert de S2301 8 E3.S 2T drive bays voor CXL geheugen en 8 E3.S 1T NVMe-opslag, waardoor de totale geheugencapaciteit wordt uitgebreid tot een opmerkelijke 8TB. Het is de ideale oplossing voor data-intensieve toepassingen, zoals In-Memory Database, Electronic Design Automation (EDA) en High-Performance Computing (HPC).

GPU-servers met 4GPU voor AI en supersnelle rekenkracht

De G4101-01 en G4101-03 GPU-servers bieden uitzonderlijke prestaties voor AI, machine learning en HPC. Deze servers worden aangedreven door een enkele AMD EPYC 9005-serie processor met 500 W TDP en vloeistofkoeling en zijn voorzien van 12 DDR5 DIMM-sleuven en 4 PCIe 5.0 driedubbel brede sleuven die GPGPU's tot 450 W ondersteunen. Met 12 PCIe 4.0 U.2 NVMe-schijven en Platinum of Titanium redundante 3000 W-voedingen leveren ze de betrouwbaarheid en het vermogen voor de meest veeleisende werklasten.

Enterprise Servers voor prestatie-kritische werklasten en opslagservers voor kleinere datacenters

De Enterprise en Storage Server-serie van MSI biedt nu ondersteuning voor AMD EPYC 9005 serie processors, met tot 24 DDR5 DIMM-sleuven en uitzonderlijke schaalbaarheid, prestaties en geheugenbandbreedte tot 6000MT/s.

Enterprise Servers S2206-05-10G, S2206-06-10G en S2206-02-10G zijn geoptimaliseerd voor gegevensoverdracht met hoge snelheid. Deze modellen zijn voorzien van 10G SFP+ Ethernet en op maat gemaakt voor prestatie-kritische werklasten zoals AI en machine learning. De S2206-06-10G valt op als het model met de hoogste prestaties in dit assortiment, ontworpen voor taken waarbij veel gegevens worden verwerkt en maximale I/O-doorvoer wordt vereist. Deze beschikt over 3 PCIe 5.0 x16 FHH-sleuven en 16 PCIe 4.0 U.2 NVMe-drives, gecombineerd met 8 SATA/SAS bays om uitzonderlijke opslagcapaciteit en snelheid te leveren. Voor omgevingen waar 1 Gbps netwerksnelheid voldoende is, bieden Storage Servers zoals de S2206-04 kosteneffectieve oplossingen met sterke reken- en opslagprestaties tegen een voordelige prijs, wat ze ideaal maakt voor kleinere datacenters.

