MSI met à l'honneur le cloud, l'IA et les plateformes de serveurs d'entreprise au CloudFest 2026

RUST, Allemagne, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au CloudFest 2026 (stand H08+H09), MSI présente un portefeuille de serveurs couvrant les plateformes cloud hyperscale, les systèmes d'IA accélérés par NVIDIA et les serveurs d'entreprise pour les environnements cloud hybrides. La gamme comprend des architectures multi-nœuds et ORv3 pour les déploiements hyperscale, des plateformes denses en GPU pour l'entraînement et l'inférence en IA, et des systèmes d'entreprise à haute mémoire pour la virtualisation et les charges de travail intensives en données, permettant aux fournisseurs de services cloud et aux entreprises de déployer une infrastructure évolutive et à haute densité pour le cloud, l'IA et les charges de travail d'entreprise.

Accelerating Cloud, AI, and Enterprise Infrastructure

« L'infrastructure cloud évolue rapidement à mesure que les services d'IA et les charges de travail à forte intensité de données continuent de se développer », déclare Danny Hsu, directeur général d'Enterprise Platform Solutions, MSI. « Les fournisseurs de services et les entreprises ont besoin de plateformes qui peuvent évoluer efficacement tout en maintenant la performance et la flexibilité opérationnelle dans les environnements de centres de données de la prochaine génération. »

Des plateformes de calcul évolutives pour l'infrastructure cloud

Le portefeuille de plateformes cloud prend en charge les déploiements hyperscale et ceux des fournisseurs de services, en offrant une flexibilité de déploiement sur les architectures 2U quadrinœuds, 2U binœuds et serveur ORv3 21 pouces, avec des plateformes alimentées par les processeurs AMD EPYC™ et Intel® Xeon® 6. Ces plateformes optimisent la densité de calcul et l'efficacité au niveau du rack pour les charges de travail cloud à grande échelle. Construites sur l'architecture DC-MHS (Data Center Modular Hardware System), les plateformes améliorent la facilité d'entretien et l'interopérabilité du matériel, ce qui permet aux opérateurs de rationaliser la maintenance et de réduire la complexité opérationnelle dans le cadre de déploiements à grande échelle. Pour les environnements hyperscale, MSI propose une plate-forme 21 pouces conforme à la norme ORv3, conçue pour les racks Open Compute et les architectures d'alimentation en rack 48V, permettant d'améliorer la densité de calcul, l'efficacité énergétique et l'intégration transparente à l'échelle du rack.

Le CD270-S3071-X4 est une plateforme 2U quadrinœuds conçue pour les déploiements cloud à haute densité. Chaque nœud prend en charge un processeur Intel Xeon 6 (jusqu'à 400 W TDP) avec 12 emplacements DIMM DDR5 sur 12 canaux de mémoire, et 3 baies NVMe U.2 en façade, ce qui permet une densité de calcul élevée et une mise à l'échelle efficace pour les charges de travail cloud à l'échelle.

Des plateformes d'IA pour une infrastructure d'IA de cloud évolutive

Les plateformes d'IA accélérées par NVIDIA s'étendent des clusters de formation à grande échelle aux environnements de développement d'IA locaux, couvrant un serveur GPU 4U, un serveur GPU 2U et une station de travail de développement d'IA. Conçus pour les fournisseurs de services cloud et les opérateurs d'IA, ces systèmes associent les GPU NVIDIA, les architectures de mémoire à large bande passante, la connectivité PCIe 5.0/6.0 et le réseau à haut débit pour fournir le débit et l'évolutivité nécessaires aux charges de travail d'IA à l'échelle du centre de données.

Le CG481-S6053 est un serveur NVIDIA MGX 4U équipé de deux processeurs AMD EPYC™ 9005, prenant en charge jusqu'à 8 GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition et 8 ports réseau QSFP112 de 400 Go. Grâce à la connectivité GPU PCIe 6.0 et au réseau à large bande passante, la plateforme est optimisée pour les clusters d'entraînement à l'IA à grande échelle et les environnements de mise au point des modèles.

Le CG290-S3063 est un serveur NVIDIA MGX 2U construit sur des processeurs Intel Xeon 6, supportant jusqu'à 4 GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition. Sa densité de GPU équilibrée et son empreinte compacte en font un outil bien adapté à l'inférence évolutive et aux déploiements d'IA distribués dans les infrastructures cloud et périphériques.

Pour compléter la gamme, l'XpertStation WS300, basée sur l'architecture NVIDIA DGX Station, intègre un CPU NVIDIA Grace associé à un GPU NVIDIA Blackwell Ultra, avec un pool de mémoire cohérente de 748 Go et un réseau 2×400GbE alimenté par des SuperNIC NVIDIA ConnectX®-8. Le système permet aux développeurs et aux équipes d'IA de développer, de prototyper, d'affiner et de valider des modèles d'IA localement avant de déployer des charges de travail dans une infrastructure d'IA à l'échelle de la production.

Des serveurs d'entreprise pour les infrastructures de cloud hybride

Les plateformes d'entreprise conçues pour les environnements de cloud hybride prennent en charge les déploiements de centres de données d'entreprise. La gamme comprend des systèmes 1U et 2U alimentés par des processeurs AMD EPYC 9005 et Intel Xeon 6, combinant des CPU à nombre de cœurs élevé, de la mémoire DDR5, une extension PCIe 5.0 et un stockage NVMe haute densité pour prendre en charge la virtualisation, les bases de données et les charges de travail natives cloud.

Le CX270-S5062 est une plateforme Intel Xeon 6 2U à double socket prenant en charge 32 DIMM DDR5, des configurations de stockage NVMe flexibles allant jusqu'à 24 disques NVMe U.2 frontaux et 2 GPU double largeur PCIe 5.0, offrant une performance de calcul et une densité de stockage élevées pour les charges de travail de virtualisation et de bases de données d'entreprise.

Le CX271-S4056 (-HE SKU) est une plateforme monosocket 2U AMD EPYC 9005 avec 24 DIMM DDR5, 2 GPU double largeur PCIe 5.0 et un stockage NVMe, offrant une bande passante mémoire élevée et des performances équilibrées pour les applications d'entreprise et les services d'infrastructure cloud.

Le CX171-S4056 est une plateforme AMD EPYC 9005 1U prenant en charge 24 DIMM DDR5 et jusqu'à 12 disques NVMe frontaux, permettant une haute densité de calcul pour des déploiements compacts en centres de données.

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