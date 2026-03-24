MSI presenteert cloud-, AI- en enterprise-serverplatforms op CloudFest 2026

RUST, Duitsland, 24 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens CloudFest 2026 (stand #H08+H09) presenteert MSI een serverportfolio dat hyperscale-cloudplatforms, door NVIDIA versnelde AI-systemen en enterprise-servers voor hybride cloudomgevingen omvat. Het assortiment omvat multi-node- en ORv3-architecturen voor hyperscale implementaties, GPU-dichte platforms voor AI-training en -inferentie, en enterprise-systemen met groot geheugen voor virtualisatie en data-intensieve workloads. Daarmee kunnen cloudserviceproviders en ondernemingen schaalbare infrastructuur met hoge dichtheid implementeren voor cloud-, AI- en enterprise-workloads.

Accelerating Cloud, AI, and Enterprise Infrastructure

"De cloudinfrastructuur evolueert snel nu AI-diensten en data-intensieve workloads blijven toenemen", aldus Danny Hsu, General Manager van Enterprise Platform Solutions van MSI. "Dienstverleners en ondernemingen hebben platforms nodig die efficiënt kunnen opschalen en tegelijk prestaties en operationele flexibiliteit behouden in datacenteromgevingen van de volgende generatie."

Schaalbare computeplatforms voor cloudinfrastructuur

Het cloudplatformportfolio ondersteunt hyperscale- en serviceproviderimplementaties en biedt implementatieflexibiliteit binnen 2U 4-node-, 2U 2-node- en ORv3 21-inch-serverarchitecturen, met platforms die worden aangedreven door AMD EPYC™- en Intel® Xeon® 6-processors. Deze platforms optimaliseren computedichtheid en efficiëntie op rackniveau voor grootschalige cloudworkloads. De platforms zijn gebouwd op de DC-MHS-architectuur (Data Center Modular Hardware System) en verbeteren de onderhoudbaarheid en hardware-interoperabiliteit, waardoor operators het onderhoud kunnen stroomlijnen en de operationele complexiteit bij grootschalige implementaties kunnen verminderen. Voor hyperscale-omgevingen biedt MSI een ORv3-conform 21-inch-platform dat is ontworpen voor Open Compute-racks en 48V-rackvoedingsarchitecturen, wat zorgt voor een hogere computedichtheid, een betere energie-efficiëntie en naadloze integratie op rackschaal.

De CD270-S3071-X4 is een 2U 4-node-platform dat is ontworpen voor cloudimplementaties met hoge dichtheid. Elke node ondersteunt één Intel Xeon 6-processor (tot TDP van 400 W), met 12 DDR5 DIMM-sleuven verdeeld over 12 geheugenchannels en 3 U.2 NVMe-bays aan de voorzijde, wat zorgt voor een hoge computedichtheid en efficiënte schaalbaarheid voor cloudworkloads op grote schaal.

AI-platforms voor schaalbare AI-cloudinfrastructuur

Door NVIDIA versnelde AI-platforms breiden het portfolio uit van grootschalige trainingsclusters tot lokale AI-ontwikkelomgevingen en omvatten een 4U GPU-server, een 2U GPU-server en een AI-ontwikkelworkstation. De systemen zijn ontworpen voor cloudserviceproviders en AI-operators en combineren NVIDIA GPU's, geheugenarchitecturen met hoge bandbreedte, PCIe 5.0/6.0-connectiviteit en snelle netwerken om de doorvoercapaciteit en schaalbaarheid te leveren die nodig zijn voor AI-workloads op datacenterschaal.

De CG481-S6053 is een 4U NVIDIA MGX-server die wordt aangedreven door twee AMD EPYC™ 9005-processors en ondersteuning biedt voor maximaal 8 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPU's en 8 QSFP112-netwerkpoorten van 400 Gb. Met PCIe 6.0-GPU-connectiviteit en netwerken met hoge bandbreedte is het platform geoptimaliseerd voor grootschalige AI-trainingsclusters en omgevingen voor het verfijnen van modellen.

De CG290-S3063 is een 2U NVIDIA MGX-server die is gebouwd op Intel Xeon 6-processors en ondersteuning biedt voor maximaal 4 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPU's. Dankzij de evenwichtige GPU-dichtheid en compacte vormfactor is het systeem zeer geschikt voor schaalbare inferentie en gedistribueerde AI-implementaties in cloud- en edge-infrastructuur.

Ter aanvulling op het assortiment integreert de XpertStation WS300, gebaseerd op de NVIDIA DGX Station-architectuur, een NVIDIA Grace CPU in combinatie met een NVIDIA Blackwell Ultra GPU, met een coherent geheugenpool van 748 GB en 2×400GbE-netwerken aangedreven door NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC's. Met het systeem kunnen ontwikkelaars en AI-teams AI-modellen lokaal ontwikkelen, prototypes bouwen, verfijnen en valideren voordat workloads worden uitgerold naar AI-infrastructuur op productieschaal.

Enterprise-servers voor hybride cloudinfrastructuur

Enterprise-platforms die zijn ontworpen voor hybride cloudomgevingen ondersteunen implementaties in enterprise-datacenters. Het assortiment omvat 1U- en 2U-systemen die worden aangedreven door AMD EPYC 9005- en Intel Xeon 6-processors, en combineert CPU's met een hoog aantal cores, DDR5-geheugen, PCIe 5.0-uitbreiding en NVMe-opslag met hoge dichtheid ter ondersteuning van virtualisatie, databases en cloud-native workloads.

De CX270-S5062 is een 2U dual-socketplatform met Intel Xeon 6 dat 32 DDR5-DIMM's, flexibele NVMe-opslagconfiguraties met maximaal 24 U.2 NVMe-drives aan de voorzijde en 2 PCIe 5.0-GPU's met dubbele breedte ondersteunt, en sterke computeprestaties en opslagdichtheid levert voor virtualisatie- en enterprise-databaseworkloads.

De CX271-S4056 (-HE SKU) is een 2U single-socketplatform met AMD EPYC 9005, met 24 DDR5-DIMM's, 2 PCIe 5.0-GPU's met dubbele breedte en NVMe-opslag, en levert een hoge geheugenbandbreedte en evenwichtige prestaties voor enterprise-applicaties en cloudinfrastructuurdiensten.

De CX171-S4056 is een 1U-platform met AMD EPYC 9005 dat 24 DDR5-DIMM's en maximaal 12 NVMe-drives aan de voorzijde ondersteunt, en een hoge computedichtheid biedt voor ruimte-efficiënte datacenterimplementaties.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2939598/MSI_Highlights_Cloud__AI__and_Enterprise_Server_Platforms_at_CloudFest_2026_PR_Newswire.jpg