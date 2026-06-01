MSI presenteert vloeistofgekoelde AI-infrastructuur, NVIDIA MGX, NVIDIA DGX Station en DC-MHS-platformen op COMPUTEX 2026

TAIPEI, 1 juni 2026 /PRNewswire/ -- MSI presenteert een uitgebreid portfolio van AI- en datacenterinfrastructuurplatformen op COMPUTEX 2026 (stand #J0605a), met vloeistofgekoelde infrastructuur als kern, omdat toenemende rekendichtheid grotere thermische eisen aan moderne datacenters stelt. De line-up omvat vloeistofgekoelde ORv3-architecturen op rekschaal voor AI-infrastructuur met hoge dichtheid, NVIDIA MGX-platformen voor schaalbare AI-training en inferentie, de DGX Station desktop AI-supercomputer voor lokale AI-ontwikkeling en DC-MHS multinode- en ondernemingsserverplatformen voor modulaire cloud- en ondernemingsimplementaties.

Liquid-Cooled ORv3 Rack, 6U NVIDIA MGX Rack, NVIDIA DGX Station

"Het opschalen van AI-infrastructuur vereist nu een evenwicht tussen rekenprestaties, thermische efficiëntie en flexibele implementatie", zei Danny Hsu, algemeen directeur van MSI's Enterprise Platform Solutions. "MSI's AI-platformportfolio is ontworpen om AI-implementatie te ondersteunen van infrastructuur op rekschaal tot lokale AI-ontwikkeling".

Vloeistofgekoelde en luchtgekoelde rekarchitecturen

MSI breidt zijn infrastructuurportfolio uit met OCP ORv3-vloeistofgekoelde en standaard EIA-luchtgekoelde rekarchitecturen voor moderne datacenters. Het ORv3-platform richt zich op AI- en cloudinfrastructuur met een hoge dichtheid, terwijl de EIA-architectuur gestandaardiseerde implementatie binnen bestaande ondernemingsomgevingen ondersteunt.

De 21" 44OU ORv3-vloeistofgekoelde rekarchitectuur ondersteunt implementaties tot 100 kW met een geïntegreerde Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit (L2L CDU, vloeistof-tot-vloeistof koelmiddeldistributieeenheid). Geconfigureerd met 28 x 1OU2N Open Compute multi-node-systemen, zorgt het bredere 21" ORv3-ontwerp voor een hogere rekendichtheid, efficiënte vloeistofkoeling en vermogensdistributie via een 48V-verzamelrail voor grootschalige AI-infrastructuur.

De 19" 48RU EIA-luchtgekoelde rekarchitectuur ondersteunt gestandaardiseerde implementatie binnen bestaande datacenteromgevingen. Geconfigureerd met 16 x 2U2N-multinodesystemen, maakt het platform schaalbare cloud- en ondernemingsinfrastructuurintegratie mogelijk met standaard EIA-rekken, met zowel AMD EPYCTM 9005- als Intel® Xeon® 6-platformopties voor flexibele implementatie.

NVIDIA MGX AI-servers en NVIDIA DGX Station

MSI's NVIDIA-gebaseerde AI-infrastructuurportfolio omvat zowel GPU-versnelde AI-servers als desktop-AI-supercomputingplatforms. Gebouwd op NVIDIA MGX-architectuur, ondersteunt het AI-serverportfolio schaalbare AI-training, inferentie en HPC-implementaties in luchtgekoelde en vloeistofgekoelde configuraties. Gebouwd op NVIDIA DGX Station-architectuur, levert het desktopplatform AI-rekenkracht van datacenterklasse voor lokale ontwikkeling, finetuning en inferentieworkloads.

Het NVIDIA MGX-serverportfolio omvat 2U-, 4U- en 6U-GPU-platformen die zijn ontworpen voor AI-training, inferentie, HPC en data-intensieve workloads. Deze systemen ondersteunen NVIDIA H200 NVL, NVIDIA RTX PRO 6000 en NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU's en bieden schaalbare GPU-configuraties in moderne AI-infrastructuuromgevingen, terwijl MSI's samenwerking binnen het NVIDIA MGX-ecosysteem wordt uitgebreid naar de volgende generatie Vera Rubin platformen op rekschaal.

CG681-S6093: Een vloeistofgekoeld 6U dual-socket AMD EPYC-platform dat tot 8 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Liquid Cooled Edition GPU's, 32 DDR5 DIMM's en NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC's ondersteunt met tot 8 × 400 Gbps netwerken voor AI-training en HPC-implementaties.

CG480-S5063: Een 4U dual-socket Intel Xeon 6-platform met ondersteuning voor maximaal 8 GPU's met dubbele breedte, 32 DDR5 DIMM's, 20 E1.S NVMe-drives en 5 extra PCIe 5.0-uitbreidingssleuven voor AI- en HPC-workloads met veel opslag.

+CG481-S6053 / CG480-S6053: 4U dual-socket AMD EPYC 9005-platformen met ondersteuning voor maximaal 8 GPU's met dubbele breedte, 24 DDR5 DIMM's en 8 U.2 NVMe-drives voor multi-GPU-AI- en HPC-implementaties. De CG481-S6053 biedt tot 8 × 400 G QSFP112-netwerkverbindingen via NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC's voor gedistribueerde AI-training en GPU-clusters met hoge bandbreedte, terwijl de CG480-S6053 5 extra PCIe 5.0-uitbreidingssleuven biedt voor schaalbare AI-infrastructuurconfiguraties.

CG290-S3063: Een 2U single-socket Intel Xeon 6-platform met ondersteuning voor maximaal 4 GPU's met dubbele breedte, 16 DDR5 DIMM's en 4 U.2 NVMe-drives aan de achterkant voor inferentie, edge-AI en ruimtelijk beperkte datacenterimplementaties.

De XpertStation WS300 op NVIDIA DGX Station-architectuur is een desktop-AI-supercomputer die is ontworpen voor AI-ontwikkeling, finetuning, inferentie en data-intensieve workflows met Windows-ondersteuning voor lokale AI-toepassingen en agentontwikkeling. Aangedreven door de NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktopsuperchip, ondersteunt het platform tot 748 GB coherent geheugen en 7,1 TB/s HBM3e-bandbreedte voor snelle CPU-GPU-communicatie en grootschalige AI-modelverwerking. Dubbele 400GbE-netwerken via NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC's en vloeistofgekoeld thermisch ontwerp maken AI-rekenkracht van datacenterklasse mogelijk binnen een compacte deskside-vormfactor.

DC-MHS Open Compute en Core Compute multinodeplatformen

MSI biedt zowel 21" Open Compute als 19" Core Compute multinodeplatformen voor hyperscale- en clouddatacenters. Gebouwd op DC-MHS-architectuur maken deze systemen modulaire platformintegratie, schaalbare infrastructuurimplementatie en vereenvoudigde platformtransitie in moderne compute-omgevingen mogelijk.

Het 21" Open Compute-portfolio omvat luchtgekoelde en vloeistofgekoelde 1OU2N-, 2OU2N- en 2OU4N-platformen die zijn geoptimaliseerd voor AI- en cloudinfrastructuur met een hoge dichtheid en een vermogensdistributie via een 48Vdc-verzamelrail.

CD281-S4051-X4 (vloeistofkoeling): een vloeistofgekoeld 2OU 4-node-platform dat een enkele AMD EPYC 9005-processor, 12 DDR5 DIMM's en 4 E1.S NVMe-bays per node ondersteunt voor AI-inferentie en cloud-native infrastructuur.

CD281-S4051-X2: een OU 2-node-platform dat een enkele AMD EPYC 9005-processor, 12 DDR5 DIMM's, 12 E3.S NVMe-bays en dubbele FHHL PCIe 5.0-uitbreidingssleuven per node ondersteunt voor cloud- en scale-out-implementaties met veel opslag.

Het 19" Core Compute-portfolio omvat 2U2N- en 2U4N-platformen voor de implementatie van ondernemings- en cloudinfrastructuur binnen standaard 19" EIA-rekomgevingen.

CD270-S3071-X4 / CD270-S3071-X2: Intel Xeon 6/6+-gebaseerde 2U 4-node- en 2U 2-node-platformen met 12 DDR5 DIMM's per node, ondersteunen Intel Xeon 6+-processors met maximaal 288 E-cores. De X4 ondersteunt 3 U.2 NVMe-bays per node voor computegerichte cloudinfrastructuur, terwijl de X2 6 bays per node ondersteunt voor virtualisatie en datacentrische services.

CD270-S3061-X4: Een 2U 4-node Intel Xeon 6-platform met ondersteuning voor 16 DDR5 DIMM's en 3 U.2 NVMe-bays per node voor gangbare scale-out en containerimplementaties.

CD270-S4051-X4 / CD270-S4051-X2: AMD EPYC 9005-gebaseerde 2U 4-node en 2U 2-node platformen die 12 DDR5 DIMM's per node ondersteunen. De X4 ondersteunt 3 U.2 NVMe-bays per node voor rekenintensieve infrastructuur, terwijl de X2 6 U.2 NVMe-bays per knooppunt toevoegt voor gemengde reken- en opslagomgevingen.

Ondernemingsplatforms in DC-MHS- en standaardarchitecturen

MSI's ondernemingsplatformportfolio omvat DC-MHS-enterprise-servers, modulaire HPM's en standaard enterprise-moederborden voor cloud- en ondernemingsinfrastructuurimplementatie. Het portfolio omvat serverplatforms klaar voor GPU, modulaire DC-MHS-platformintegratie en standaard servermoederborden die zijn ontworpen voor flexibele implementatie in ondernemings- en werkstationomgevingen.

DC-MHS-enterprise-servers

CX270-S5062 (-HE SKU) / CX170-S5062: Dual-socket Intel Xeon 6-gebaseerde 2U- en 1U-platformen die 32 DDR5 DIMM's ondersteunen. De CX270-S5062 ondersteunt 8 U.2 NVMe-drives en maximaal 2 600W-GPU's met dubbele breedte voor virtualisatie en GPU-versnelde workloads, terwijl de CX170-S5062 12 U.2 NVMe-drives ondersteunt voor cloudinfrastructuur met een hoge dichtheid.

CX271-S4056 (-HE SKU) / CX171-S4056: Single-socket AMD EPYC 9005-gebaseerde 2U- en 1U-platformen die 24 DDR5 DIMM's ondersteunen. De CX271-S4056 ondersteunt 8 U.2 NVMe-drives en maximaal 2 600W-GPU's met dubbele breedte voor AI-inferentie en versnelde rekenkracht, terwijl de CX171-S4056 12 U.2 NVMe-drives ondersteunt voor cloudinfrastructuur met een hoge dichtheid.

CX271-S3066 (-HE SKU) / CX171-S3066: Single-socket Intel Xeon 6-gebaseerde 2U- en 1U-platformen die 16 DDR5 DIMM's ondersteunen. De CX271-S3066 ondersteunt 8 U.2 NVMe-drives en maximaal 2 600W-GPU's met dubbele breedte, terwijl de CX171-S3066 12 U.2 NVMe-drives ondersteunt voor gangbare cloudinfrastructuur.

DC-MHS HPM's en standaard enterprise-moederborden

Het DC-MHS HPM-portfolio ondersteunt M-DNO Type-2, M-DNO Type-4 en M-FLW-vormfactoren en biedt modulaire DC-MHS-platformintegratie, terwijl standaard servermoederborden gangbare ondernemings- en werkstationplatforms ondersteunen.

Dual-Socket Intel Xeon 6 M-FLW HPM's: D5062

Single-socket Intel Xeon 6/6+ M-DNO Type-2 HPM's: D3071 / D3061

Single-socket Intel Xeon 6 M-DNO Type-4 HPM's D3066

AMD EPYC 9005 M-DNO Type-2 HPM's: D4051

Single-socket AMD EPYC 9005 M-DNO Type-4 HPM's: D4056

Single-socket Standaard Intel Xeon 6-ondernemingsmoederbord: D3060

Standaard AMD EPYC 9005-ondernemingsmoederbord: D4050

