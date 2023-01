MTD Goup: la FDA autoriza una innovadora aguja de seguridad con mecanismo totalmente pasivo

MILÁN, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- MTD Group – un líder mundial en dispositivos medicos - ha anunciado hoy la autorización de la FDA obtenida por su filial Pikdare S.p.A. para la aguja de seguridad pasiva DropSafeTM SicuraTM para la inyección intramuscular y subcutánea de vacunas y otros medicamentos.

Las agujas de seguridad son ampliamente utilizadas por los profesionales sanitarios para evitar el riesgo de lesiones por pinchazo de aguja (LPA) al inyectar fármacos a los pacientes. A pesar de la amplia introducción de normas de seguridad en las últimas décadas, se calcula que cada año se producen más de 2 millones de lesiones por pinchazo de aguja [1].

"La evolución hacia una tecnología de dispositivos médicos más segura -y, en especial, hacia un diseño más pasivo de los instrumentos punzantes con funciones de prevención de lesiones- promete reducir las lesiones por pinchazo de aguja. Los diseños de dispositivos de seguridad que requieren que el usuario haga algo activamente pueden provocar lesiones durante su activación, o que no se active en absoluto la función de seguridad. Los diseños realmente pasivos no sólo protegen al usuario, sino también a las personas que pueden encontrarse con el dispositivo contaminado" dijo Amber Mitchell, DrPH, MPH, CPH, presidente y director ejecutivo del International Safety Center.

DropSafeTM SicuraTM está diseñado para eliminar las lesiones por pinchazo, proporcionando una experiencia de inyección totalmente segura. La aguja está protegida por un escudo transparente que se bloquea automáticamente después de la inyección, por lo que no requiere ningún paso de activación adicional por parte del personal sanitario después de la inyección.

La seguridad del personal sanitario ha sido siempre la máxima prioridad de MTD Group, y la importancia de nuestra misión se ha visto aún más acentuada en los últimos años con la propagación del SARS-COV-2.

"Desde que comenzó la pandemia de COVID, la eficacia de la vacunación es un objetivo clave a escala mundial. Un dispositivo de inyección totalmente pasivo como el DropSafeTM SicuraTM, satisface una necesidad no satisfecha de nuestros clientes en EE.UU. de aumentar la seguridad. Empezaremos inmediatamente a poner el producto a disposición de las cadenas de farmacias y de los demás consultorios que se dedican por completo a la prestación de cuidados en todo EE.UU.", concluyó Carl Ward, director general de HTL Inc., la compañía de MTD Group en Norteamérica.

Este dispositivo está pendiente de la certificación CE.

Más detalles del producto: https://m.youtube.com/watch?v=ud2vvRlNVrY

TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

Un grupo líder en tecnología médica que diseña, desarrolla y suministra globalmente una gama completa de dispositivos médicos para el sector profesional y para uso doméstico. MTD se fundó en 2018, cuando Pikdare y HTL-Strefa -dos empresas líderes en el sector sanitario- unieron sus fuerzas.

[1] Bouya S, Balouchi A et al. Global Prevalence and Device Related Causes of Needle Stick Injuries among Health Care Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis.2020;86(1):35

