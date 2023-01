MTD GROUP: INNOVATIVE SICHERHEITSKANÜLE MIT VOLLSTÄNDIG PASSIVEM MECHANISMUS ERHÄLT FDA-ZULASSUNG

MAILAND, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- MTD Group – ein weltweit führender Hersteller von Medizinprodukten – hat heute die FDA-Zulassung für die passive Sicherheitsnadel DropSafeTM SicuraTM seiner Tochtergesellschaft Pikdare S.p.A. zur intramuskulären und subkutanen Injektion von Impfstoffen und anderen Medikamenten bekannt gegeben.

Sicherheitsnadeln werden von Fachkräften im Gesundheitswesen häufig verwendet, um Nadelstichverletzungen bei der Injektion von Medikamenten an Patienten zu vermeiden. Trotz der umfassenden Einführung von Sicherheitsvorschriften in den letzten Jahrzehnten kommt es laut Schätzungen immer noch zu mehr als 2 Millionen Nadelstichverletzungen pro Jahr. [1]

„Die Umstellung auf sicherere Medizintechnik – und insbesondere die Weiterentwicklung von scharfen/spitzen Gegenständen mit Verletzungsschutzfunktionen hin zu einem passiveren Design – verspricht eine Verringerung der Verletzungen durch Nadelstiche. Sicherheitssysteme, bei denen der Benutzer aktiv etwas tun muss, können zu Verletzungen führen, wenn sie aktiviert werden, oder dazu, dass die Sicherheitsfunktion überhaupt nicht aktiviert wird. Wirklich passive Lösungen schützen nicht nur den Benutzer, sondern auch die nachfolgenden Personen, die mit dem kontaminierten Gerät in Berührung kommen können" , so Amber Mitchell, DrPH, MPH, CPH, Präsidentin und Geschäftsführerin des International Safety Center.

DropSafeTM SicuraTM wurde entwickelt, um Nadelstichverletzungen zu vermeiden und eine rundum sichere Injektion zu ermöglichen. Die Nadel ist durch einen transparenten Schutzschild geschützt, der sich nach der Injektion automatisch verriegelt, so dass keine zusätzliche Aktivierung durch das medizinische Personal nach der Injektion erforderlich ist.

Die Sicherheit von Mitarbeitern des Gesundheitswesens hatte für die MTD Group schon immer oberste Priorität, und die Bedeutung unserer Aufgabe hat sich in den letzten Jahren durch die Ausbreitung von SARS-COV-2 noch verstärkt.

„Seit Beginn der COVID-Pandemie ist die Wirksamkeit von Impfungen weltweit ein wichtiges Thema. Ein gänzlich passives Injektionsgerät wie das DropSafeTM SicuraTM erfüllt ein ungedecktes Bedürfnis unserer Kunden in den USA nach mehr Sicherheit. Wir werden sofort damit beginnen, das Produkt Apotheken und Praxen zur Verfügung zu stellen, die sich ganz auf die Versorgung in den USA konzentrieren", so Carl Ward, Geschäftsführer von HTL Inc., dem Unternehmen der MTD Group in Nordamerika.

Die CE-Zertifizierung des Geräts steht noch aus.

Weitere Informationen zum Produkt: https://m.youtube.com/watch?v=ud2vvRlNVrY

MTD ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das eine breite Palette an medizinischen Geräten für den professionellen Bereich und für den Heimgebrauch entwirft, entwickelt und weltweit anbietet. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, als sich Pikdare und HTL-Strefa – zwei führende Unternehmen im Gesundheitswesen – zusammenschlossen.

[1] Bouya S., Balouchi A. et al. Global Prevalence and Device Related Causes of Needle Stick Injuries among Health Care Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis.2020;86(1):35

