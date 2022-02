Mubadala leidt een aandelenronde van $500 miljoen+ voor de Princeton Digital Group, het toonaangevende pan-Aziatische datacenterbedrijf

Ook Warburg Pincus en Ontario Teachers', beide bestaande aandeelhouders van PDG, investeren in deze ronde

SINGAPORE, 22 februari 2022 /PRNewswire/ -- De in Singapore gevestigde Princeton Digital Group (PDG) heeft als hoofdinvesteerder een kapitaalinvestering van Mubadala Investment Company (Mubadala) gesloten voor $ 350 miljoen. Beide bestaande aandeelhouders van PDG - Warburg Pincus en Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') - hebben in deze ronde ook geïnvesteerd, met een totaal van meer dan een half miljard dollar.

Het in 2017 opgerichte PDG is een toonaangevende pan-Aziatische datacenterexploitant met een ongeëvenaard marktaandeel in belangrijke Aziatische digitale economieën. PDG heeft een portefeuille van 20 datacenters met een beveiligde capaciteit van meer dan 600 MW en is aanwezig in vijf landen. Het bedrijf bedient hyperscalers, internet- en cloudbedrijven en financiële instellingen met een schaalbare en betrouwbare internetinfrastructuur en datacenterdiensten van wereldklasse om te voldoen aan hun groeiende vraag in Azië.

Met de fondsen kan PDG zijn positie als toonaangevende, pan-Aziatische datacenterexploitant consolideren, door zijn aanwezigheid in Japan, India, Singapore, China en Indonesië verder uit te breiden en zijn uitbreidingsplannen naar andere markten te versnellen. Azië is een van de snelst groeiende datacenterregio's ter wereld, aangedreven door een sterke marktbasis, zoals een groot aantal internetgebruikers, een snel groeiende digitalisering, een hoog datagebruik en een groeiende, technologisch onderlegde, jonge bevolking.

Naar aanleiding van de investering van Mubadala in PDG, zei Khaled Abdulla Al Qubaisi, CEO, vastgoed- en infrastructuurinvesteringen van Mubadala het volgende: "We zijn verheugd om de leidende investeerder te zijn in deze investeringsronde van PDG en samen te werken met het bedrijf aan zijn groeitraject. PDG is een toonaangevend platform voor datacenterinfrastructuur dat actief is op een aantrekkelijke markt met sterke tegenwind en een groeiende vraag uit het hyperschaalsegment en de digitale economieën van Azië. We kijken ernaar uit om samen te werken met het managementteam van PDG om te profiteren van de groeimogelijkheden en om niet alleen duurzame langetermijnwaarde te creëren, maar ook de ontwikkeling van de digitale infrastructuur in Azië te ondersteunen als belangrijke factor voor economische vooruitgang."

"We zijn verheugd om een toonaangevend soeverein fonds als Mubadala ook als blue-chip-investeerder in PDG te hebben. Mubadala's heeft een enorme staat van dienst op het gebied van langetermijninvesteringen en een uitgebreide knowhow in digitale infrastructuur. Daarom is het een geweldige partner in een tijd dat wij ons bedrijf verder opschalen. We zijn ook verguld met het blijvende vertrouwen dat zowel Warburg Pincus als Ontario Teachers' in PDG hebben", aldus Rangu Salgame, medeoprichter, voorzitter en CEO van PDG.

"Vanaf het moment dat we onze eerste investering gedaan hebben, zijn we erg onder de indruk van het vermogen van het managementteam om een sterk gedifferentieerde strategie uit te voeren die gericht is op het creëren van waarde. We zijn verheugd om een tweede investering te kunnen doen in PDG om te helpen hun groei te versnellen en om samen te werken met Mubadala en Warburg Pincus op deze reis", zegt Ben Chan, Senior Managing Director van het Aziatisch-Pacifisch gebied bij Ontario Teachers'.

"Sinds we de oprichters in de begintijd van PDG hebben ondersteund, zijn we onder de indruk van hun leiding en uitvoering van een krachtig beleid. We zijn verheugd om onderdeel te blijven uitmaken van de ontwikkeling van PDG en geloven dat het bedrijf optimaal is gepositioneerd om te profiteren van een echt transformerende marktkans", aldus Ellen Ng, algemeen directeur van Warburg Pincus.

Over PDG

Princeton Digital Group (PDG) is een toonaangevende investeerder, ontwikkelaar en exploitant van internetinfrastructuur. Het bedrijf is actief aanwezig in China, Singapore, India, Indonesië en Japan, waarbij het hoofdkantoor gevestigd is in Singapore. Zijn portfolio van datacenters stimuleert de uitbreiding van hyperscalers en bedrijven in de snelst groeiende digitale economieën in Azië. Ga naar www.princetondg.com of volg ons op LinkedIn om meer te weten te komen.

Over Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company is een onafhankelijke belegger die een wereldwijde portefeuille beheert en gericht is op het genereren van een duurzaam financieel rendement voor de regering van Abu Dhabi.

De portefeuille van Mubadala van $ 243,4 miljard dollar (AED 894 miljard) beslaat zes continenten, met belangen in verschillende sectoren en activaklassen. We maken gebruik van onze uitgebreide sectorale expertise en langdurige partnerschappen om duurzame groei en winst te stimuleren, en ondersteunen tegelijkertijd de voortdurende diversificatie en wereldwijde integratie van de economie van de Verenigde Arabische Emiraten. De digitale infrastructuur-eenheid van Mubadala belegt in fysieke activa over de hele wereld, wat de wereldwijde trend van digitalisering en de groeiende vraag naar connectiviteit, gegevensopslag en rekenkracht ondersteunt.

Mubadala heeft het hoofdkantoor in Abu Dhabi en kantoren in Londen, Rio de Janeiro, Moskou, New York, San Francisco en Beijing. Ga voor meer informatie over Mubadala Investment Company naar: www.mubadala.com

Over Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC is een toonaangevende wereldwijde groei-investeerder. Het bedrijf heeft meer dan $ 73 miljard aan activa onder beheer. De actieve portefeuille van de investeerder bestaat uit meer dan 235 bedrijven en is sterk gediversifieerd naar fase, sector en locatie. Warburg Pincus is een ervaren partner van managementteams die robuuste bedrijven willen bouwen met een duurzame waarde. Warburg Pincus werd opgericht in 1966 en heeft 20 private equity en twee vastgoedfondsen opgezet, die ruim 100 miljard dollar hebben geïnvesteerd in meer dan 1000 bedrijven in meer dan 40 landen. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in New York, met kantoren in Amsterdam, Beijing, Berlijn, Hong Kong, Houston, Londen, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai en Singapore. Ga voor meer informatie naar www.warburgpincus.com. Volg ons on LinkedIn.

Over Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') beheert het grootste éénberoepspensioenplan van Canada, met netto-activa van c$ 227,7 miljard (alle cijfers per 30 juni 2021, tenzij anders vermeld). Het bezit een gevarieerde, wereldwijde activaportefeuille, waarvan ongeveer 80% intern wordt beheerd, en heeft een jaarlijks totaal nettorendement van 9,6% behaald sinds de oprichting van het plan in 1990. Ontario Teachers' is een onafhankelijke organisatie met het hoofdkantoor in Toronto. De kantoren voor de Aziatisch-Pacifisch regio zijn gevestigd in Hong Kong en Singapore, en het kantoor voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika is in Londen. De toegezegd-pensioenregeling, die per 1 januari 2021 volledig is gedekt, belegt en beheert de pensioenen van de 331.000 actieve en gepensioneerde leraren in de Canadese provincie Ontario. Ga voor meer informatie naar otpp.com.

Mediacontacten

Princeton Digital Group

Grace Chen

[email protected]

PRecious Communications voor Princeton Digital Group

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1747916/PDG_primary_logo_Logo.jpg

SOURCE Princeton Digital Group (PDG)