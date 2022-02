Mubadala lidera rodada de capital de mais de 500 milhões de dólares para Princeton Digital Group, a empresa de data center líder da Pan-Ásia

Warburg Pincus e Ontário Teachers', ambos acionistas atuais do PDG, também investem nesta rodada

SINGAPURA, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Princeton Digital Group (PDG), sediado em Singapura, fechou um investimento de capital de USD 350 milhões com a Mubadala Investment Company (Mubadala) como principal investidor. Os dois acionistas atuais do PDG, o Warburg Pincus e o Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), também investiram nesta rodada, com o total ultrapassando meio bilhão de dólares.

Fundado em 2017, o PDG é uma operadora líder de data center na Pan-Ásia com uma presença inigualável nas principais economias digitais asiáticas. A PDG tem um portfólio de 20 data centers com mais de 600 MW de capacidade garantida e abrangendo cinco países. A empresa atende hiperescaladores, empresas de internet e de nuvem e instituições financeiras com infraestrutura de internet escalável e confiável e serviços de data center de classe mundial para atender à crescente demanda em toda a Ásia.

Os fundos permitirão que a PDG consolide sua posição como principal operadora de data center da Ásia, reforçando sua presença no Japão, Índia, Singapura, China e Indonésia e acelerando seus planos de expansão em outros mercados. A Ásia é uma das regiões de data center com crescimento mais rápido no mundo, impulsionada por sólidos fundamentos de mercado, como uma grande base de usuários de internet, o crescimento da digitalização, altos níveis de uso de dados e uma população jovem cada vez mais experiente em tecnologia.

Ao comentar sobre o investimento da Mubadala na PDG, Khaled Abdulla Al Qubaisi, CEO de bens imóveis e investimentos em infraestrutura da Mubadala, disse: "Estamos entusiasmados por sermos o principal investidor na captação de recursos da PDG e em ser parceira da empresa em sua jornada de crescimento. A PDG é uma plataforma líder de infraestrutura de data center que opera em um mercado atraente com ótimas perspectivas e que atende à crescente demanda do segmento de hiperescala e mais amplamente das economias digitais da Ásia. Esperamos trabalhar com a equipe de gestão da PDG para capitalizar as oportunidades de crescimento e criar não apenas valor sustentável e de longo prazo, mas também apoiar o desenvolvimento da infraestrutura digital da Ásia como um facilitador vital para o progresso econômico."

"Estamos entusiasmados em contar com um fundo soberano líder da Mubadala como outro investidor de primeira linha na PDG. O histórico de investimentos de longo prazo da Mubadala, combinado com amplo conhecimento no setor de infraestrutura digital, faz dela uma grande parceira à medida que continuamos a ampliar nossos negócios. Também estamos entusiasmados com a credibilidade e confiança contínuas depositadas na PDG tanto pela Warburg Pincus quanto pelo Ontario Teachers'", disse Rangu Salgame, cofundador, presidente e CEO da PDG.

"Desde que fizemos nosso investimento inicial, ficamos muito impressionados com a capacidade da equipe de gestão de executar com sucesso uma estratégia altamente diferenciada e focar na criação de valor. Temos o prazer de fazer um segundo investimento na PDG para ajudar a acelerar seu crescimento e esperamos fazer parceria com a Mubadala e a Warburg Pincus nesta jornada", disse Ben Chan, diretor administrativo sênior da Ontario Teachers' na Ásia-Pacífico.

"Desde que apoiamos os fundadores na época da formação da PDG, ficamos impressionados com sua liderança e execução de uma tese forte. Estamos entusiasmados em continuar a fazer parte da jornada do PDG e acreditamos que a empresa está melhor posicionada para aproveitar uma oportunidade de mercado verdadeiramente transformadora", disse Ellen Ng, diretora administrativa da Warburg Pincus.

Sobre o PDG

O Princeton Digital Group (PDG) é investidor, desenvolvedor e operador líder de infraestrutura de internet. Com sede em Singapura e com presença e operações na China, Singapura, Índia, Indonésia e Japão, seu portfólio de data centers impulsiona a expansão de hiperescaladores e empresas nas economias digitais de crescimento mais rápido em toda a Ásia. Para mais informações, acesse www.princetondg.com ou nos siga no LinkedIn.

Sobre a Mubadala Investment Company

A Mubadala Investment Company é uma investidora soberana que administra um portfólio global, com o objetivo de gerar retornos financeiros sustentáveis para o Governo de Abu Dhabi.

O portfólio da Mubadala de USD 243,4 bilhões (AED 894 bilhões) abrange seis continentes com interesses em vários setores e classes de ativos. Aproveitamos nossa profunda experiência setorial e parcerias de longa data para impulsionar o crescimento e o lucro sustentáveis, ao mesmo tempo em que apoiamos a diversificação contínua e a integração global da economia dos Emirados Árabes Unidos. A unidade de infraestrutura digital da Mubadala investe em ativos físicos em todo o mundo, sustentando a tendência global de digitalização e a demanda crescente por conectividade, armazenamento de dados e poder computacional.

Com sede em Abu Dhabi, a Mubadala tem escritórios em Londres, Rio de Janeiro, Moscou, Nova York, São Francisco e Pequim. Para mais informações sobre a Mubadala Investment Company, acesse: www.mubadala.com

Sobre a Warburg Pincus

A Warburg Pincus LLC é uma investidora líder em crescimento global. A empresa administra mais de USD 73 bilhões em ativos. O seu portfólio ativo de mais de 235 empresas é altamente diversificado por estágio, setor e localização. A Warburg Pincus é uma parceira experiente para equipes de gestão que buscam construir empresas duráveis com valor sustentável. Fundada em 1966, a Warburg Pincus já levantou 20 fundos de investimento privado e dois fundos imobiliários, que investiram mais de USD 100 bilhões em mais de mil empresas, em mais de 40 países. A sede da empresa é em Nova York, com escritórios em Amsterdã, Pequim, Berlim, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Maurício, São Francisco, São Paulo, Xangai e Singapura. Para mais informações, acesse www.warburgpincus.com. Siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Ontario Teachers'

O Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') é o administrador do maior plano de pensão de uma única profissão do Canadá, com 227,7 bilhões de dólares canadenses em ativos líquidos (todos os números em 30 de junho de 2021, a menos que indicado). Possui um diversificado portfólio global de ativos, aproximadamente 80% dos quais são administrados internamente, e recebeu um retorno líquido anual de fundo total de 9,6% desde a criação do plano em 1990. O Ontário Teachers' é uma empresa independente com sede em Toronto. Seus escritórios para a região Ásia-Pacífico estão localizados em Hong Kong e Singapura, e seu escritório da Europa, Oriente Médio e África fica localizado em Londres. O plano de benefícios definido, totalmente financiado a partir de 1º de janeiro de 2021, investe e administra as pensões de 331 mil professores ativos e aposentados da província de Ontário. Para mais informações, acesse otpp.com.

