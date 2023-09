Mudanças no comércio portuário de commodities a granel na forma de índices estabilizam as cadeias industriais e de abastecimento globais

QINGDAO, China, 1º de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- No Seminário de Desenvolvimento de Alta Qualidade da Ligação Terra-Mar da Bacia do Rio Amarelo de Qingdao de 2023, realizado em 26 de agosto de 2023, o Relatório do Índice de Desenvolvimento de Centros de Navegação Internacional (2023), o Relatório Anual de Operação do Índice de Mercadorias a Granel do Porto Xinhua - SPG (2023) e o Relatório do Índice de Comércio Marítimo RCEP (2023) foram divulgados.

De acordo com os participantes, o comércio portuário de mercadorias a granel na forma de índices pode ser apresentado digitalmente para realizar a ligação eficiente entre o transporte marítimo portuário e o comércio de mercadorias a granel, além de oferecer orientação confiável para o bom funcionamento da cadeia industrial global e da cadeia de abastecimento.

Seguindo o "Índice de Desenvolvimento do Centro de Navegação Internacional Xinhua-Báltico", o Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS) introduziu outro índice global de avaliação de portos e transporte marítimo - o Relatório do Índice de Desenvolvimento de Centros de Navegação Internacional (2023). Este relatório avalia o desenvolvimento geral dos principais centros de transporte marítimo e grupos portuários do mundo com base em várias categorias e características.

As descobertas sugerem que os centros troncais internacionais, incluindo o Porto de Singapura, o Porto de Xangai, o Porto de Ningbo Zhoushan, o Porto de Roterdão e o Porto de Qingdao, atingiram um elevado nível de desenvolvimento; o Porto de Guangzhou, o Porto de Antuérpia-Bruges e o Porto de Tianjin são exemplos de centros regionais integrados, que possuem características distintivas e ocupam o primeiro lugar entre os membros do RCEP. Os resultados abrangentes de avaliação dos aglomerados portuários mostram que o aglomerado portuário do Delta do Rio Yangtzé e o aglomerado portuário da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau garantiram posições de liderança. Da mesma forma, o aglomerado portuário de Shandong, situado ao redor da Baía de Bohai, e o aglomerado portuário Beijing-Tianjin-Hebei demonstram forte competitividade internacional.

O CEIS e o Shandong Port Group divulgaram conjuntamente o Índice de Mercadorias Portuárias a Granel Xinhua-SPG, que tem sido constantemente atualizado e melhorado desde a sua estreia em 2021. O índice formou um sistema abrangente de índice de preços, índice de estoque, e índice de entrada e saída. Este ano, o sistema de índice expandiu o índice de preços de comércio à vista de enxofre e coque de petróleo após a expansão.

Após a expansão, o sistema de índices inclui sete índices de preços para petróleo bruto, minério de ferro, coque, tarugo de aço, material C laminado a calor, enxofre e coque de petróleo, bem como seis índices de volume para estoque de minério de ferro, estoque de coque, minério de ferro de entrada, minério de ferro de saída, coque de entrada e coque de saída.

De acordo com o plano, o índice de estoque de coque de petróleo continuará a ser divulgado no futuro. O objetivo é refletir com precisão a tendência das flutuações do mercado de commodities nos portos, oferecer uma referência de valor e uma referência eficaz para atividades de comércio portuário, e melhorar de forma abrangente a capacidade de monitorar, analisar e obter recursos de alerta antecipado dos preços das commodities nacionais e estrangeiras.

O Relatório do Índice de Comércio Marítimo RCEP (2023) considerou os 14 países membros (exceto Laos) do RCEP como objeto de pesquisa e selecionou seis categorias principais de carga, incluindo carga de contêineres, minério de ferro, carvão, produtos petrolíferos, LNG e carro, como os objetos de análise para refletir a tendência anual de desenvolvimento do comércio marítimo RCEP de duas dimensões, incluindo volume comercial geral e volume comercial marítimo. De acordo com o relatório do índice, o Relatório do Índice de Comércio Marítimo RCEP atingiu 101,4 em 2022, superando a linha de base de 2019 por dois anos consecutivos. O volume comercial marítimo do RCEP ganhou uma participação de mercado global cada vez maior, especialmente no segmento de contêineres. O relatório revela que o Relatório do Índice de Comércio Marítimo RCEP teve um declínio de 0,2 pontos em relação ao ano anterior de 2022, alinhado com a trajetória descendente prevalecente observada no volume mundial de comércio marítimo. De acordo com o relatório, o acordo do RCEP, que terá pleno efeito para os 15 signatários no primeiro semestre de 2023, resultaria em uma perspectiva comercial marítima mais favorável entre os membros do RCEP do que a perspectiva comercial global em 2023.

FONTE China Economic Information Service

