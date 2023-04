Muévelo con Pepsi: Pepsi® Lanza la Primera Clase Magistral de Baile de Fusión Latina en el Metaverso para Celebrar la Diversidad de la Música Latina

Pepsi se asocia con el famoso director creativo, coreógrafo y actor Beau Casper Smart para crear una experiencia inmersiva de música y baile en el Día Internacional del Baile. Lanza también una colección de latas de edición limitada de Pepsi y Pepsi Zero Sugar inspirada en cinco géneros de música latina

PURCHASE, N.Y., 27 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La música latina está en su mejor momento. Es un pilar en las comunidades hispanas en todo Estados Unidos, y su popularidad continúa trascendiendo las principales tendencias a medida que los fans descubren, adoptan y bailan con sus distintos ritmos y sonidos. Justo a tiempo para celebrar el Día Internacional del Baile (el 29 de abril) Pepsi está invitando a todos los fanáticos de la música latina a reunirse en el metaverso por primera vez en la historia con Muévelo con Pepsi en una clase magistral de baile que fusiona los ritmos latinos más populares de la actualidad, liderada por el famoso director creativo, coreógrafo y actor, Beau Casper Smart. Los participantes podrán poner a prueba sus habilidades de baile y aprenderán movimientos únicos con coreografías energéticas al compás de cinco géneros de música latina, incluyendo Banda, Cumbia, Norteño, Salsa y Reggaetón.

Pepsi lanza una colección de latas de edición limitada de Pepsi y Pepsi Zero Sugar inspirada en cinco géneros de música latina en la primera clase magistral de baile de fusión Latina en el metaverso.

Para conmemorar la ocasión, la Unidad de Negocios Hispanos de PepsiCo está lanzando una colección especial de latas de Pepsi y Pepsi Zero Sugar que muestran estos cinco géneros en ciudades selectas de Estados Unidos con referencias a las personas, instrumentos y lugares donde la música latina se fusiona con la comunidad. Las latas exclusivas son un incentivo especial para entrar a la pista de baile virtual y solo se pueden obtener al participar en la clase de baile Muévelo con Pepsi el 29 de abril. Los primeros 400 participantes que se unan a la clase de baile en el metaverso, encuentren la pantalla de canje del sorteo e ingresen su información recibirán la colección de latas de Pepsi y Pepsi Zero Sugar.*

"La música latina siempre ha sido conocida por sus distintos ritmos y su capacidad para unir a las personas, especialmente en la pista de baile. Estamos emocionados de que Beau Casper Smart, uno de los directores creativos y coreógrafos latinos más influyentes de la industria de la música y el entretenimiento, vaya a ocupar un lugar central en el metaverso para compartir su conocimiento y pasión por el baile con todos los que participen", dijo Esperanza Teasdale, vicepresidenta y directora general de la Unidad de Negocios Hispana de PepsiCo Beverages North America. "Pepsi es una marca conocida por fomentar la diversión y, este Día Internacional del Baile, le damos la bienvenida a todos para que celebren la pasión que comparten por la música y el baile en el metaverso y a través de la colección de latas de edición limitada".

Muévelo con Pepsi en el Metaverso

El sábado, 29 de abril, a las 2:00 p.m. hora del este (ET, por sus siglas en inglés), los participantes están invitados a visitar MueveloConPepsi.com y prepararse para moverse. Una vez en la experiencia, los participantes pueden navegar el entorno y visitar diferentes zonas de baile, cada una correspondiente a uno de los cinco géneros de música latina – Banda, Cumbia, Norteño, Salsa y Reggaetón – donde pueden aprender coreografías especiales dirigidas por Casper. En el centro de la experiencia está el escenario principal de Muévelo con Pepsi, donde Casper reunirá todos los pasos en una sola combinación de bailes que también querrás mostrar en la vida real. ¿No eres bailarín? No hay problema. Porque al igual que la música, el baile es para todos. Casper explicará su coreografía, paso a paso, asegurándose de que todos vayan encontrando su paso. Sobre la marcha, los usuarios podrán descubrir obsequios especiales, incluyendo la edición gratuita y limitada de la colección de latas de Pepsi y Pepsi Zero Sugar para los primeros 400 participantes que descubran y completen la pantalla de canje.

"Estoy orgulloso de asociarme con Pepsi para celebrar la rica diversidad de la música latina en el Día Internacional del Baile a través de mi mayor pasión: el baile", dijo Smart. "La música latina ha sido una fuente continua de inspiración a lo largo de mi carrera, y estoy emocionado de ser parte de esta campaña que celebra el lenguaje universal de la música", continuó. "No importa el nivel de habilidad con el baile, invitamos a todos a venir a encontrar su ritmo en Muévelo con Pepsi en el metaverso, y a obtener un conjunto gratuito de la colección de latas de edición limitada".

Colección de Latas de Edición Limitada de Pepsi y Pepsi Zero Sugar

La exclusiva colección de latas de Pepsi y Pepsi Zero Sugar está inspirada en las vibrantes ciudades de Estados Unidos donde la música latina sigue creciendo en popularidad y celebra cinco géneros de música latina. Cada una de las latas está dedicada a uno de los cinco géneros – Banda, Cumbia, Norteño, Salsa y Reggaetón – e incluyen referencias artísticas a la cultura, la gente y lugares de cada ciudad donde estos géneros se han convertido en parte de la comunidad. Los músicos que aparecen en cada lata sostienen un instrumento o pieza única de su género, que colectivamente forman una sola banda de fusión latina cuando todas las latas se colocan juntas una al lado de la otra.

Los Angeles - Banda: Las escenas de un estilo de vida relajado de Los Ángeles están representados en la lata, donde el amor por los vendedores ambulantes y la celebración de la cultura del automóvil lowrider se fusionan con escenas junto a la playa, actividades al aire libre y mucho baile al ritmo de los animados sonidos de metal de la música de Banda.

Las escenas de un estilo de vida relajado de Los Ángeles están representados en la lata, donde el amor por los vendedores ambulantes y la celebración de la cultura del automóvil se fusionan con escenas junto a la playa, actividades al aire libre y mucho baile al ritmo de los animados sonidos de metal de la música de Banda. Chicago - Cumbia: El viento sopla a través del icónico horizonte de la ciudad de Chicago , donde los monumentos arquitectónicos y la comunidad de food trucks (camiones de comida) crean el paisaje de la lata de la Cumbia. Las notas del acordeón toman vida y resuenan a través de la escena para crear ritmos divertidos y audaces que tienen a los locales bailando en cualquier parte de la ciudad donde suene la música.

El viento sopla a través del icónico horizonte de la ciudad de , donde los monumentos arquitectónicos y la comunidad de (camiones de comida) crean el paisaje de la lata de la Cumbia. Las notas del acordeón toman vida y resuenan a través de la escena para crear ritmos divertidos y audaces que tienen a los locales bailando en cualquier parte de la ciudad donde suene la música. Texas - Norteño: Todo es más grande en Texas , incluyendo el amor por la música Norteña. El diseño de la lata hace alusión a los muchos matices de Texas , desde su apodo como el Estado de la Estrella Solitaria y ser el hogar del Centro Espacial de la NASA hasta los brillantes horizontes de las ciudades de Dallas y Houston ; así como, los vastos paisajes del desierto tejano. El bajo sexto es uno de los instrumentos clave que ayudan a crear el auténtico sonido Norteño.

Todo es más grande en , incluyendo el amor por la música Norteña. El diseño de la lata hace alusión a los muchos matices de , desde su apodo como el Estado de la y ser el hogar del Centro Espacial de la NASA hasta los brillantes horizontes de las ciudades de y ; así como, los vastos paisajes del desierto tejano. El bajo sexto es uno de los instrumentos clave que ayudan a crear el auténtico sonido Norteño. Nueva York - Salsa: La lata de la Salsa tiene un diseño que es característico de Nueva York y rinde homenaje a los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como la Estatua de la Libertad, el Estadio de los Yankees y el Puente de Brooklyn . También, incluye imágenes que hacen referencia al estilo de vida acelerado de Nueva York , como taxis, carritos de comida y baile en las calles. El instrumento central que crea el sonido de la Salsa es el tambor de la conga el cual crea un ritmo rápido que te invita a mover los pies.

La lata de la Salsa tiene un diseño que es característico de y rinde homenaje a los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como la Estatua de la Libertad, el Estadio de los Yankees y el . También, incluye imágenes que hacen referencia al estilo de vida acelerado de , como taxis, carritos de comida y baile en las calles. El instrumento central que crea el sonido de la Salsa es el tambor de la conga el cual crea un ritmo rápido que te invita a mover los pies. Miami - Reggaetón: Síguele el paso a este fenómeno musical hasta la Calle Ocho de Miami , donde los ritmos y sonidos latinos se fusionan para llevar a la gente a la pista de baile. El diseño de la lata está inspirado en la arquitectura art decó de la ciudad, autos antiguos, las vistas de la icónica área de Miami Beach y las palmeras que se balancean en el fondo creando una escena soleada que enmarca la celebración al ritmo de moda, el Reggaetón.

La clase de baile en el metaverso Muévelo Con Pepsi es solo una de las muchas y nuevas formas en que Pepsi continúa conectando a los fans con lo que más les apasiona, especialmente la música. En 2022, Pepsi lanzó el Pepsi Music Lab, una academia anual para acelerar el camino al éxito de la nueva generación de superestrellas eliminando las barreras de la industria y proporcionando oportunidades de actuación, asesoría y entrenamiento; así como, talleres de creación de marca, creación de contenido, amplificación de radio y más. Tres artistas latinos fueron elegidos para la clase de 2022-2023 del Pepsi Music Lab incluyendo a Samy Hawk , un artista venezolano cuyo sonido mezcla rap y hip hop con funk y pop; Nohemy , que infunde su herencia puertorriqueña en un sonido moderno de pop latino-urbano; y SERGIO quien deriva su sonido pop latino de su crianza mexico-estadounidense en el norte de California, o NorCal. El 29 de abril, los tres artistas se unirán a la experiencia en el metaverso de Muévelo Con Pepsi e invitarán a sus fans a hacer lo mismo.

Para más información acerca de Muévelo con Pepsi, visita MueveloConPepsi.com .

*Abierto a residentes legales de los 50 estados de los EE.UU. y DC, mayores de 18 años en el momento de la inscripción. No es válido donde esté prohibido. La inscripción comienza el 4/29/23 a las 2:00:00 p.m. ET y termina el 5/1/23 a las 11:59:59 p.m. ET. Límite de una solicitud por persona/dirección de correo electrónico. Hasta agotar existencias. No apto para empleados de PepsiCo.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de $86 mil millones de dólares en ingresos netos en 2022, impulsados por una cartera de bebidas complementarias y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. El portafolios de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo se guía por la visión de Ser el Líder Global de Alimentos y Bebidas Convenientes al Ganar con pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que pone la sustentabilidad y el capital humano al centro de cómo crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información visite www.pepsico.com y síganos en Twitter , Instagram , Facebook , and LinkedIn @PepsiCo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064796/Final_Asset_w_o_Music_Notes.jpg

FUENTE PepsiCo, Inc.

SOURCE PepsiCo, Inc.