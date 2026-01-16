Muhammad Ibrahim asumió el cargo de Director General del IICA, comprometiéndose a profundizar la cooperación basada en la ciencia para fortalecer la agricultura en las Américas

SAN JOSÉ, Costa Rica, 16 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- (IICA) – Muhammad Ibrahim asumió el cargo de nuevo Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en una ceremonia presenciada por ministros y altos funcionarios de más de treinta países. El agrónomo guyanés se comprometió a trabajar para todas las regiones de las Américas, esforzándose por construir sistemas agroalimentarios más competitivos y eficientes basados en la ciencia.

Muhammad Ibrahim ha asumido el cargo de Director General del IICA para el período 2026-2030.

Mary Munive Angermüller, vicepresidenta de Costa Rica; Arnoldo Tinoco y Alejandro Solano, ministro y viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, país donde se encuentra la sede del IICA; Zulfikar Mustapha, ministro de Agricultura de Guyana; y Cleber Soares, viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, se sentaron en la plataforma principal durante la ceremonia en la que el director general saliente, Manuel Otero, entregó las riendas de la institución a su sucesor.

También estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración funcionarios de Estados Unidos, en representación del Departamento de Estado y la Secretaría de Agricultura, y de Argentina.

Ibrahim cuenta con una amplia experiencia en desarrollo agrícola, cooperación internacional y políticas públicas y ha ocupado diversos puestos de liderazgo en instituciones académicas y organizaciones internacionales, estableciéndose como una autoridad en temas relacionados con la agricultura sostenible y el desarrollo rural.

Por otro lado, el IICA, que tiene presencia en treinta y cuatro países de las Américas, desempeña un papel fundamental en la prestación de apoyo a los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas para impulsar la productividad y la resiliencia agrícolas.

Cleber Soares, quien representaba al Ministro de Agricultura de Brasil y actual Presidente del máximo órgano de gobierno del IICA, la Junta Interamericana de Agricultura (IABA), Carlos Fávaro, fue el encargado de juramentar a Ibrahim como el nuevo Director General.

"Acepto esta tremenda responsabilidad con gratitud, humildad y un profundo sentido de propósito", dijo el agrónomo guyanés. "Voy a ser Director General para todas las Américas, reconociendo que necesitamos estrategias diferenciadas para cada región del hemisferio".

"Prometo elevar aún más el nivel de excelencia del Instituto, fortalecer el trabajo conjunto con los países y cerrar las brechas para garantizar sistemas agroalimentarios más sostenibles. Fomentaré un entorno en el que la colaboración, las asociaciones y las capacidades técnicas puedan florecer, guiadas por la transparencia, la prudencia financiera y la rendición de cuentas", agregó. También reconoció el trabajo de su predecesor Manuel Otero, cuya tenencia había posicionado al IICA como una institución de referencia en la prestación de apoyo técnico para el desarrollo agrícola y rural en los países.

La Directora General saliente, a su vez, declaró: "Tuve el honor de liderar una institución con historia, prestigio y futuro, que desempeña un papel fundamental en la transformación de nuestros países". También subrayó la prioridad otorgada a los agricultores y su calidad de vida en el trabajo del Instituto.

A la ceremonia de inauguración asistieron Víctor Carvajal, Rodwell Ferguson e Ignacia Fernández, ministros de Agricultura de Costa Rica, Belice y Chile, respectivamente; y Silvia Massruhá, presidenta de la Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), entre otros funcionarios de alto nivel. También participaron en persona los ex directores generales del IICA, Víctor Villalobos de México, Chelston Brathwaite de Barbados y Martín Piñeiro de Argentina.

Un mensaje en nombre del gobierno de los Estados Unidos señaló que "el IICA ofrece resultados tangibles en el hemisferio, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios que apoyan a los agricultores y ganaderos, facilitando así el comercio internacional y mejorando la soberanía y la resiliencia de sus Estados miembros. Durante los ocho años de mandato del Dr. Otero, las relaciones y asociaciones se fortalecieron en beneficio del Hemisferio Occidental, la agricultura se posicionó como un sector estratégico y la cooperación en las Américas se mejoró con base en la ciencia y la confianza".

"Los desafíos a los que se enfrenta la agricultura en la actualidad y en el futuro requieren un enfoque renovado. La agricultura deberá considerarse una prioridad para la seguridad nacional, con el fin de mejorar las exportaciones resilientes y empoderar a los consumidores. Esperamos trabajar con el Dr. Ibrahim en los Estados miembros para garantizar que la agricultura siga siendo un pilar para la seguridad, la prosperidad y las oportunidades. Tenemos la tierra, la gente y la experiencia, y cuando ponemos a los agricultores en primer lugar, ganamos", agregó.

Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura de Argentina, destacó la "experiencia profesional y técnica de Ibrahim y su profundo conocimiento de la región, que proporcionan una base sólida para liderar el IICA durante una fase clave en la que se debe fortalecer la producción y el comercio internacional".

"En la actualidad, la agricultura en nuestra región enfrenta el gran desafío de mejorar la productividad, avanzar hacia un uso más eficiente de los insumos y recursos, incorporar la innovación y capitalizar plenamente las oportunidades que brindan los mercados internacionales. En este contexto, el IICA desempeña un papel fundamental como organismo de cooperación técnica, ayudando a los países a diseñar e implementar políticas públicas basadas en la ciencia y la evidencia destinadas a reducir costos, eliminar distorsiones y mejorar la competitividad", añadió.

Altos funcionarios de todos los países del hemisferio occidental vieron la ceremonia en línea.

Hablando desde Georgetown, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, pronunció un discurso a través de un mensaje de video en el que se refirió al "papel crítico" del IICA en la generación de valor agregado agrícola y el apoyo al desarrollo. También felicitó a su compatriota Ibrahim por la responsabilidad que estaba asumiendo.

"La agricultura es la columna vertebral de la prosperidad rural. Estabiliza nuestra economía, por lo que el IICA juega un papel tan vital. Felicito a Muhammad Ibrahim y reconozco la importancia del IICA como pilar para el desarrollo y para el fortalecimiento de las alianzas para lograr un sector agrícola competitivo, resiliente y sostenible ", remarcó el presidente.

El ministro Mustapha, quien también preside el Grupo de Trabajo Ministerial sobre Agricultura de la Comunidad del Caribe (CARICOM), felicitó a Ibrahim por convertirse en "el primer guyanés en dirigir esta prestigiosa institución" y destacó el hecho de que "su carrera, tanto en nuestra patria como en este escenario mundial, es un testimonio del tremendo potencial que existe en nuestra región".

El Ministro elogió a Manuel Otero por su mandato y afirmó que la nueva Directora General del IICA "la capacidad demostrada para integrar la ciencia, las políticas y las acciones prácticas representa el tipo de liderazgo necesario para abordar el complejo escenario de la seguridad agrícola y alimentaria".

