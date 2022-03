Mujeres de Valor de L'Oréal Paris anuncia su búsqueda anual de la próxima generación de líderes sin fines de lucro

El programa filantrópico destaca, financia y apoya a personas extraordinarias que generosamente retribuyen a sus comunidades a través de un liderazgo sin fines de lucro

NUEVA YORK, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L'Oréal Paris USA lanza hoy su programa Mujeres de Valor 2022, con el que hace un llamado a los estadounidenses de todo el país para que ayuden a nombrar a diez mujeres para su prestigiosa red de líderes filantrópicas, cada una de las cuales recibirá financiación, mentoría y una plataforma nacional para dar mayor alcance y promover sus organizaciones sin fines de lucro de base y generar un impacto aún mayor en las vidas de los demás.

Desde su creación en 2006, Mujeres de Valor de L'Oréal Paris ha rendido homenaje y apoyado a más de 160 mujeres y sus esfuerzos filantrópicos, muchas de las cuales siguen influyendo en la legislación y cambiando la vida de innumerables personas. Desde la lucha contra la creciente retórica del odio hacia los asiáticos hasta la toma de consciencia vital sobre las personas de color que desaparecen sin que se sepa nada de ellas y la creación de soluciones para hacer frente a la inseguridad alimentaria, las Mujeres de Valor de L'Oréal Paris han liderado un cambio significativo en las comunidades de Estados Unidos y de todo el mundo.

Hasta el 30 de abril, visite WomenofWorth.com para nominar a una líder sin fines de lucro que encarne el distintivo eslogan de L'Oréal Paris, "Porque tú lo vales", al inspirar a los demás y generar un cambio positivo en su comunidad. Cada homenajeada recibirá $20,000 para financiar sus aspiraciones benéficas, oportunidades de tutoría con la red L'Oréal Paris y una plataforma nacional para atraer la atención a su causa.

"Con motivo del inicio del Mes de la Historia de la Mujer, celebramos el espíritu pionero de las mujeres de todo el mundo cuyas contribuciones desinteresadas han generado un profundo impacto en sus comunidades", señaló Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris USA. "Por decimoséptimo año consecutivo, nos complace lanzar el programa anual Mujeres de Valor de L'Oréal Paris, en el que invitamos a los estadounidenses de toda la nación a que nos ayuden a identificar líderes sin fines de lucro que se ocupan de algunos de los problemas más apremiantes de la sociedad".

L'Oréal Paris USA unirá una vez más sus fuerzas con su socio de larga data Points of Light, una organización sin fines de lucro global y no partidista que inspira, dota y moviliza a millones de personas para que emprendan acciones que cambien el mundo. En su cargo oficial de administrador del programa, Points of Light revisará las postulaciones y ayudará, junto con los ejecutivos y socios de L'Oréal Paris, a nombrar la cohorte de este año.

En 2022, las Mujeres de Valor homenajeadas recibirán apoyo con una sólida campaña de marketing integrada que incluye amplificación en medios de comunicación de pago, narración de base digital, apoyo en relaciones públicas y mucho más que está por anunciarse. A través de un voto público durante este otoño, una mujer será nombrada la Homenajeada Nacional 2022 entre las Mujeres de Valor de L'Oréal Paris y recibirá $25,000 adicionales para apoyar su trabajo.

Para nominar a una mujer audaz que marca la diferencia en el mundo, o para obtener más información sobre el programa Mujeres de Valor de L'Oréal Paris y sus egresadas, visite WomenofWorth.com.

Para obtener más información sobre los innovadores programas, campañas y eventos de Points of Light, visite www.pointsoflight.org.

Acerca de L'Oréal Paris USA

La división L'Oréal Paris de L'Oréal USA, Inc. es una marca de cuidado de belleza total dedicada a empoderar a las mujeres ofreciendo productos y servicios lujosos e innovadores disponibles en el mercado masivo. El distintivo eslogan de la marca, "Porque yo lo valgo", nació en los Estados Unidos en 1973 para celebrar la belleza y la autoestima intrínseca de las mujeres, y durante más de 100 años L'Oréal Paris ha ofrecido a las mujeres de todo el mundo productos en cuatro categorías principales de belleza: color del cabello, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Con la invención del color para el cabello de L'Oréal en 1909, la marca sigue siendo líder innovadora en productos para el cabello en color, cuidado y estilo, con marcas como Superior Preference, Féria, Colorista, Elvive, Ever Collection y Elnett Satin Hairspray. L'Oréal Paris ofrece productos para el cuidado de la piel científicamente avanzados que se prueban para abordar las inquietudes individuales con respecto a la piel a través de sus reconocidas marcas Revitalift, Pure-Sugar, Pure-Clay, Age Perfect y Sublime Bronze. Los icónicos cosméticos de L'Oréal Paris incluyen el éxito en ventas Voluminous Lash Paradise, así como las colecciones Infallible, True Match, Colour Riche, Voluminous y Visible Lift. Para obtener más información sobre L'Oréal Paris y para recibir asesoría personalizada, consejos de expertos y contenido exclusivo, visite www.lorealparisusa.com o siga a la marca en Instagram (@LOrealParis), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA), TikTok (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

Acerca de Points of Light

Points of Light es una organización mundial sin fines de lucro y no partidista que inspira, dota y moviliza a millones de personas para que emprendan acciones que cambien el mundo. Visualizamos un mundo en el que todas las personas descubran el poder de marcar la diferencia, creando comunidades saludables en sociedades dinámicas y participativas. Como una red global de más de 170 organizaciones de voluntarios en 38 países, Points of Light involucra a cinco millones de voluntarios en 16 millones de horas de servicio cada año. Llevamos el poder de las personas a donde más se necesita. Para obtener más información, visite www.pointsoflight.org.

FUENTE L'Oréal Paris

