A data do lançamento oficial do muito aguardo MMORPG foi finalmente definida

SEUL, Coreia do Sul, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Os gamers deverão marcar a data de 27 de abril em seus calendários para a revelação do MMORPG "Mad World" baseado na internet para PC e Steam, oficializada pela JANDISOFT, a empresa que desenvolve e publica o jogo acima mencionado.

Mundo Louco - Idade das Trevas: Hell Made Madness para tomar conta do PC dos jogadores em Abril

O vídeo promocional completo lançado recentemente no canal oficial da JANDISOFT no YouTube combina a atmosfera da música de fundo e sangue que lembram filmes de terror e a transforma em espetáculos que retratam o universo sombrio do "Mad World", para trazer de volta as cenas latentes de um mundo dominado por demônios e sugerem a batalha de vida ou morte dos humanos contra demônios.

"Mad World" é um título de MMORPG que ganhou atenção em todo o mundo e a expectativa dos jogadores com características não encontradas facilmente em outros títulos do mesmo gênero, incluindo, mas não se limitando às seguintes características:

Estilo de arte 2D semelhantes às histórias e desenhos animados gráficos.

Monstros e demônios com designs e aparências bizarras e distintas.

Sistema de jogo sem definição de classe que permite que os usuários se equipem com duas armas completamente diferentes, disponíveis para troca no meio do combate.

História pós-distópica com reviravoltas imprevisíveis que oferecem um pouco de esperança em um mundo cheio de desespero.

Personagens com personalidades e papéis individuais que aumentam o senso de loucura que o jogo como um todo transmite.

Atualmente, o "Mad World" oferece uma oportunidade para usuários em potencial experimentarem sua loucura por meio do pré-registro global na página inicial oficial, sua prioridade de serviço reservada para Steam e PC.

Sobre a JANDISOFT

A JANDISOFT, Inc. se esforça para oferecer aos jogadores uma experiência de jogo duradoura por meio do conhecimento balanceado entre desespero e esperança e combates desafiadores envolvendo monstros muito originais e ataques em masmorras. Saiba mais sobre a JANDISOFT e o "Mad World" nas comunidades oficiais listadas abaixo:

Discord: https://discord.gg/madworldmmo

Reddit: https://www.reddit.com/r/madworld/

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/c/MADWORLDMMO

Facebook: https://www.facebook.com/madworldmmo/

Twitter: https://twitter.com/jandisoft

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2040827/0322___________B_ENG_1.mp4

FONTE JANDISOFT

