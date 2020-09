Music China 2020 : une exposition sur les instruments de musique à ne pas manquer pour revigorer les entreprises

SHANGHAI, 7 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Music China, organisée de façon conjointe par la CMIA (Association chinoise des instruments de musique), le Shanghai INTEX (Centre international des expositions de Shanghai) et les Messe Frankfurt (Foires de Francfort), revient au Nouveau centre international des expositions de Shanghai du 28 au 31 octobre 2020. Malgré la pression négative imposée par la pandémie de COVID-19, Shanghai, véritable centre des expositions de la Chine, a déjà été depuis juillet le siège de nombreux salons professionnels comme la China Joy et le Salon du livre de Shanghai.

Music China est l'un des plus grands salons professionnels des instruments de musique, industrie pour laquelle il joue un rôle essentiel à l'échelle du globe. Après avoir accueilli l'an dernier plus de 2 400 exposants de plus de 34 pays et régions et ainsi attiré plus de 122 519 participants convergeant depuis 78 pays et régions, Music China constitue indubitablement la meilleure vitrine pour obtenir des informations de première main sur le marché.

En abordant sa 19e édition, Music China continuera à exploiter au maximum son avantage pour se positionner comme plateforme mettant les entreprises en relation. Les marques qui exposeront à la Music China 2020 rassemblent AKG, Aria, AXL, Bechstein, Buffet, Casio, Conn-Selmer, Dunhuang, Fengling, Hsinghai, JBL, Jinyin, JOYO, Kawai, Levy's, NUX, Parsons, Pearl River, PianoDisc, Pioneer DJ, Saga, Samick, Schimmel, Seiler Steinway, Taylor, Yamaha, et Yanagisawa. Leur sélection de produits de premier ordre va certainement ravir les audiences.

Le public de l'étranger qui ne sera pas en mesure de visiter le salon en personne à cause de la pandémie disposera d'une plateforme en ligne de l'exposition, une « expo dans le nuage » que met en place Music China et que l'on pourra « visiter » pour conclure des affaires tout en restant chez soi. Cela permettra aux audiences de profiter des mêmes fonctions que celles sur le site du salon, avec visualisation des produits exposés, interaction avec les exposants ou conclusion de plans d'achats.

D'après le site web officiel, le salon en ligne présentera une sélection incomparable des produits des exposants avec leurs stands en réalité virtuelle. Les membres du public intéressés par un certain produit ou une société en particulier auront la possibilité par simple clic de « Réserver » un moment pour une discussion privée avec cet exposant. Les exposants par ailleurs diffuseront en direct à partir de salles classées selon le catalogue de produits qu'ils présenteront avec interaction avec le public.

Malgré l'épidémie qui se poursuit, le monde se remet en piste grâce aux efforts déployés dans chaque pays et chaque région. Music China s'efforce dans cette situation difficile de fournir une plateforme permettant aux marques de se faire entendre sur le marché mondial, et de même aux audiences de rechercher des occasions d'affaires potentielles.

Pour davantage d'informations sur Music China 2020, veuillez visiter notre site web officiel : www.musicchina-expo.com .

Contacts :

Mademoiselle Arlene Zhu

+86-21-6295-5609

[email protected]

SOURCE Shanghai INTEX