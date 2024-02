MWC 2024 | 5.5G Intelligent Core stärkt das Carrier-Geschäft

BARCELONA, Spanien, 19. Februar 2024 /PRNewswire/ -- 5G ermöglicht Konnektivität für alles. Seit Beginn der kommerziellen Nutzung vor vier Jahren hat 5G die Kommunikation für Milliarden von Einzelnutzern, Dutzende Millionen Haushalte und eine Vielzahl von Branchen neu definiert. Nachdem sich die 5G-Netze in den letzten Jahren als Grundlage für die digitale Wirtschaft etabliert haben, hat die groß angelegte Kommerzialisierung von 5G-Netzen die Ergänzung von neuen Diensten und Szenarien gefördert, die wiederum die Netzwerkanforderungen erhöht haben. Der 5.5G Intelligent Core kommt daher zur rechten Zeit, um diese gestiegenen Anforderungen zu bewältigen.

5.5G geht einen Schritt weiter als 5G, indem es die intelligente Konnektivität von allem ermöglicht. Seit 5.5G vor etwa zwei Jahren die Bühne betrat, haben sich die Technologien, Ökosysteme und Standards rund um 5.5G kontinuierlich weiterentwickelt. Da der technische Wert und das Potenzial des 5.5G Intelligent Core sonnenklar sind, erwarten alle Branchenvertreter die kommerzielle Einführung von 5.5G noch in diesem Jahr. Der 5.5G Intelligent Core, das Herzstück von 5.5G, ermöglicht interaktive Anrufe, Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und erlebnisorientierte Operationen und ebnet so den Weg für die Entwicklung von immersiven und interaktiven Diensten.

5.5G Intelligent Core hilft Netzbetreibern, ihre Netzwerke durch Service Intelligence, Network Intelligence und O&M Intelligence noch besser zu monetarisieren.

Bei der Service Intelligence hat Huawei mit New Calling – das sich in China als kommerziell tragfähig erwiesen hat – die Nase vorn. Im Rahmen einer offenen „1+3+N"-Netzarchitektur nutzt New Calling die netzseitigen Rechenkapazitäten und Bandbreitenressourcen und führt Spitzentechnologien ein, wie etwa im Bereich der Intelligence. Auf diese Weise verwandelt New Calling herkömmliche Audio- und Videogespräche in eine interaktive und intelligente Kommunikation in Ultra-HD, die nicht nur dem einzelnen Nutzer ein völlig neues Erlebnis bietet, sondern auch Unternehmen hilft, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Im Jahr 2023 hat ein chinesischer Betreiber ein New Calling-Netz eingerichtet, das bis zu 50 Millionen Nutzer in ganz China bedienen kann. Seit der Einführung des Netzes verzeichnete der Betreiber ein exponentielles Wachstum der New Calling-Nutzer. Eine seiner regionalen Niederlassungen zog sogar bis zu 20.000 Nutzer pro Tag an. Neben New Calling bietet die InteractVideo-Lösung auch intelligente Dienste für den Heimbereich.

Für die Network Intelligence hat Huawei die zentrale Intelligenzebene des Kernnetzes, die Network Data Analytics Function (NWDAF), mit der intrinsischen Intelligence anderer Kernnetz-NFs kombiniert. In Verbindung mit dem Gateway der nächsten Generation wurde auf diese Weise eine flächendeckende Geschwindigkeit von 10 Gbit/s und ein erlebnisbasierter Betrieb realisiert. Dank Network Intelligence kann das Kernnetz das Benutzererlebnis in Echtzeit überwachen und bewerten und die Netzwerkfunktionen dynamisch anpassen, um das Erlebnis zu optimieren. So können Netzressourcen effizienter genutzt und die Dienste auf der Grundlage differenzierter Erlebnisse besser monetisiert werden. In China haben sich diese Erwartungen bei Diensten wie Livestreaming, Cloud-Gaming und Onlinekonferenzen bereits erfüllt. Zudem wurde die eUPF eingeführt, deren intelligente Funktionen die Weiterleitung und Planung von Datenströmen übernehmen. eUPF unterstützt nicht nur 10 Gbit/s, sondern bietet den Benutzern auch ein ultimatives und unvergessliches Erlebnis.

Im Hinblick auf die O&M Intelligence wurden innovative Technologien wie automatische Orchestrierung, netzbezogene Basismodelle und der digitale Zwilling für eine flexible Bereitstellung und hohe Netzresilienz implementiert. Auf dieser Grundlage baut die ADN-Lösung auf. Im Jahr 2023 war die ADN-Lösung bei China Mobile, stc in Saudi-Arabien und bei AIS in Thailand im Einsatz, wo sie auf großes Interesse in der Branche stieß und zahlreiche Auszeichnungen von Glotel und TM Forum erhielt.

Der MWC 2024 findet vom 26. bis 29. Februar in Barcelona, Spanien, statt. Bei der diesjährigen Auflage wird Huawei innovative Produkte und Lösungen im Zusammenhang mit dem 5.5G Intelligent Core vorstellen. Huawei ruft alle Industriepartner dazu auf, sich zusammenzuschließen, um ein nachhaltiges 5.5G-Ökosystem zu definieren und zu fördern. Lassen Sie uns gemeinsam die Entwicklung und Kommerzialisierung des 5.5G Intelligent Core vorantreiben und in eine intelligente Welt vorstoßen.

