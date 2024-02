MWC 2024 | 5.5G Intelligent Core renforce les activités des opérateurs

BARCELONE, Espagne, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- La 5G favorise la connectivité de tout. Depuis sa mise en service commerciale il y a quatre ans, la 5G a redéfini les communications pour des milliards d'utilisateurs individuels, des dizaines de millions de foyers et une myriade d'industries. Solidement établie comme la base de l'économie numérique, la commercialisation à grande échelle des réseaux 5G au cours des dernières années a favorisé la mise à niveau de nouveaux services et scénarios, rehaussant les exigences auxquelles sont soumises le réseau. Heureusement, 5.5G Intelligent Core est arrivé pour répondre à ces exigences de réseau plus élevées.

La 5.5G prend une longueur d'avance sur la 5G en permettant la connectivité intelligente de tout. Depuis l'arrivée de la 5.5G il y a près de deux ans, les technologies, les écosystèmes et les normes qui l'entourent ne cessent de s'épanouir. Compte tenu de la valeur et du potentiel techniques évidents du 5.5G Intelligent Core, toutes les parties prenantes de l'industrie croient que 2024 sera l'année où la 5.5G commerciale fera ses débuts. Le 5.5G Intelligent Core, qui se trouve au centre de la 5.5G, est en passe de permettre des appels interactifs, des vitesses de 10 Gbps et des opérations basées sur l'expérience, ouvrant la voie au développement de services immersifs et interactifs.

5.5G Intelligent Core aide les opérateurs à mieux monétiser les réseaux grâce à l'intelligence des services, l'intelligence de réseau et l'intelligence d'exploitation et de maintenance.

Sur le plan de l'intelligence des services, Huawei a pris une longueur d'avance avec New Calling, qui s'est avéré commercialement viable en Chine. Dans le cadre d'une architecture de réseau ouvert « 1+3+N », New Calling exploite les capacités informatiques et les ressources de bande passante du réseau, introduisant des technologies de pointe, telles que celles liées à l'intelligence. Ainsi, New Calling transforme les appels audio et vidéo conventionnels en communications ultra-HD, interactives et intelligentes, offrant une toute nouvelle expérience aux utilisateurs individuels et aidant également les entreprises à réduire leurs coûts tout en améliorant leur efficacité. En 2023, un opérateur chinois a déployé un réseau New Calling qui peut desservir jusqu'à 50 millions d'utilisateurs à travers la Chine. Après le lancement du réseau, l'opérateur a connu une croissance exponentielle des utilisateurs de New Calling, et l'une de ses succursales régionales a attiré à elle seule jusqu'à 20 000 utilisateurs par jour. En plus de New Calling, la solution InteractVideo injecte elle aussi de l'intelligence dans les services de médias à domicile.

En ce qui a trait à l'intelligence de réseau, Huawei a combiné le plan d'intelligence centré sur la fonction d'analyse de données de réseau (NWDAF) du réseau de base avec l'intelligence intrinsèque d'autres fonctions de réseau de base. De concert avec la passerelle de nouvelle génération, ceci a permis d'offrir des vitesses omniprésentes de 10 Gbps et des opérations basées sur l'expérience. Grâce à l'intelligence réseau, le réseau central peut détecter et évaluer les expériences utilisateur en temps réel et ajuster dynamiquement les capacités réseau de façon à optimiser les expériences. Ceci permet aux ressources du réseau d'être utilisées plus efficacement et aux services d'être mieux monétisés sur la base d'expériences différenciées. Tous ces avantages se sont avérés réalisables en Chine, dans des services tels que la diffusion en direct, les jeux dans le cloud et les conférences en ligne. En outre, l'eUPF (fonction de plan utilisateur), qui apporte de l'intelligence au transfert de flux et à la planification, a été introduite pour rendre possible la vitesse de 10 Gbps, tout en offrant aux utilisateurs une expérience de premier rang inoubliable.

En ce qui concerne l'intelligence de l'exploitation et de maintenance, des technologies innovantes telles que l'orchestration automatique, les modèles de base liés au réseau et le jumeau numérique ont été introduits pour permettre un déploiement agile et une résilience élevée du réseau. La solution ADN de Huawei est construite sur cette base. En 2023, la solution ADN a été appliquée à China Mobile, stc en Arabie saoudite et AIS en Thaïlande, gagnant une forte reconnaissance de l'industrie et remportant de nombreuses récompenses du Glotel et du TM Forum.

Le MWC 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Lors du MWC de cette année, Huawei lancera des produits et des solutions innovants liés au 5.5G Intelligent Core. Huawei appelle tous les partenaires de l'industrie à travailler ensemble en vue de définir et de favoriser un écosystème 5.5G durable. Ensemble, accélérons le développement et la commercialisation du 5.5G Intelligent Core et avançons dans un monde intelligent.

