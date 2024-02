MWC 2024 : HUAWEI Mobile Services signe un protocole d'accord avec AVOW et Turismo Andalucía pour renforcer leurs relations

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Le lundi 26 février 2024, HUAWEI Mobile Services (HMS) a signé un protocole d'accord avec le Conseil du tourisme, de la culture et des sports du gouvernement andalou (Turismo Andalucía) et AVOW, afin de faire progresser leurs objectifs mutuels et de saisir des opportunités commerciales.

HUAWEI Mobile Services booth at MWC - caption: HUAWEI Mobile Services booth at MWC Turismo Andalucía and Huawei Mobile Services, executives from both organisations, during the MOU ceremony. Robert Wildner, CEO-Chief Executive Officer with AVOW and Ning Shenglan, President of Huawei Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development & Sales Dept signing the MOU.

Ning Shenglan, président du département Global Ecosystem Development & Sales de Huawei Consumer Cloud Service, et Shan Xuefeng, directeur général du département Ecosystem Development & Sales de Huawei Consumer Cloud Service Europe, ont représenté Huawei lors de la cérémonie de signature.

Ils ont été rejoints par Adrian Gomez, directeur de l'innovation du Conseil du tourisme, de la culture et des sports du gouvernement andalou (Turismo Andalucía), Robert Wildner, directeur général d'AVOW, une agence de marketing de croissance d'applications de premier plan, et d'autres responsables des deux organisations.

Le protocole d'accord vise à renforcer la coopération à long terme entre HUAWEI Mobile Services et Turismo Andalucia pour promouvoir l'Andalousie en tant que destination européenne de premier plan pour les voyageurs chinois grâce à une collaboration stratégique, y compris des activités de co-marketing.

Turismo Andalucia y contribuera par le biais de campagnes directes, d'événements et de partenariats avec des entités tierces. Pendant ce temps, Petal Ads fournira des ressources, notamment la plate-forme Petal Ads et assurera une coopération marketing plus large, un soutien technologique en Chine et en Europe et des solutions de projet sur mesure.

« Faire équipe avec une plateforme de publicité mobile robuste est essentiel pour nous permettre de mieux comprendre les clients chinois et interagir stratégiquement avec eux », a déclaré Adrian Gomez, directeur de l'innovation chez Turismo Andalucia.

Le protocole d'entente consolide l'engagement entre HUAWEI Mobile Services et AVOW. Leur alliance s'appuiera sur des plateformes telles que la plateforme Petal Ads et d'autres canaux au sein de l'écosystème Huawei sur les territoires disponibles.

Robert Wildner, PDG d'AVOW, a déclaré : « Cette cérémonie témoigne de notre engagement envers Huawei pour saisir d'innombrables opportunités d'innovation et de croissance. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer des stratégies de co-marketing de pointe qui permettront à notre collaboration d'atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. »

« Le renforcement de nos liens avec les deux organisations symbolise la fusion de nos expertises uniques, jetant les bases d'initiatives qui façonneront l'avenir », a confié Ning Shenglan, président du département Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development and Sales.

Huawei s'efforce de développer un écosystème équitable et ouvert, en collaborant avec les meilleures sociétés de développement d'applications pour développer les applications les meilleures et les plus innovantes pour les consommateurs du monde entier. Avec plus de 50 000 jeux et une base d'utilisateurs de plus de 230 millions de joueurs, AppGallery continuera à lancer des applications de haute qualité qui offrent de nouvelles expériences aux utilisateurs du monde entier, se montrant ainsi à la hauteur de son titre de meilleur magasin d'applications alternatif.

Le MWC Barcelona 2024 se déroule du 26 au 29 février. De retour au MWC 2024, HUAWEI Mobile Services présente ses solutions et produits innovants pour les développeurs et les partenaires, aux côtés des dernières offres de matériel. Parallèlement, Huawei cherche à offrir aux consommateurs des choix illimités pour une expérience transparente, quel que soit le scénario. Les présentations sur place mettent l'accent sur la manière dont HMS aide les partenaires à assurer leur croissance future, à atteindre un public mondial, à maximiser la monétisation et à se développer sur le marché chinois - réaffirmant ainsi son engagement à construire un écosystème durable.

Huawei s'associe également à plus de 18 constructeurs automobiles pour développer des services embarqués de premier plan dans le cadre de l'écosystème HMS. Présenté pour la première fois au niveau mondial dans le cadre du MWC 2024, le partenariat relie l'écosystème HMS, les applications et les services, pour créer une expérience et un système de navigation intelligents dans la voiture.

À propos de HUAWEI Mobile Services

HUAWEI Mobile Services fait partie de Huawei Consumer Business Group qui vise à fournir une expérience mobile complète aux utilisateurs du monde entier. Les services incluent Mobile Cloud, AppGallery, Vidéo, Thèmes, Déverrouillage magazine et plus encore. En juin 2023, HUAWEI Mobile Services couvrait 580 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays et régions, permettant ainsi à chaque utilisateur d'un appareil Huawei de vivre intelligemment.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2348560/HUAWEI_Mobile_Services_booth_at_MWC.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2348588/MOU_Turismo_Andalucia.jpg