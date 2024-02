MWC 2024 | New Calling, pionnier d'un nouvel avenir de vocation

BARCELONE, Espagne, 24 février 2024 /PRNewswire/ -- L'avènement de la 5G offre une bande passante élevée et une faible latence, ce qui améliore considérablement la puissance de calcul du réseau. Sur cette base, New Calling favorise la transition de l'appel vocal et vidéo vers des communications ultra-haute définition (UHD), intelligentes et interactives. New Calling exploite pleinement la puissance de calcul du réseau et les ressources de bande passante, avec l'aide des technologies de l'intelligence, afin d'ouvrir les capacités du réseau aux industries et de fournir aux utilisateurs des expériences de communications intelligentes universelles sur les réseaux mondiaux d'interfonctionnement des opérateurs. À la MWC 2024, Huawei lancera les dernières innovations de la plateforme New Calling, suscitant davantage d'applications de New Calling, accélérant le développement de l'industrie mondiale de New Calling et aidant les exploitants à mettre à niveau leurs expériences d'appel.

Définition de l'architecture « 1+3+N » pour le nouvel appel à l'ère de la 5G

Le réseau de communications est passé du commutateur logiciel à la 4G Voice over LTE (VoLTE), ce qui a amélioré les capacités vidéo sur les réseaux vocaux de base. À l'ère de la 5G, la puissance informatique et la bande passante ont été considérablement améliorées, ouvrant la voie à l'émergence des services New Calling, avec des éléments multimédias enrichis et des expériences d'appel plus diversifiées et immersives.

New Calling tire parti d'un réseau avec trois canaux

L'architecture « 1+3+N » de New Calling fournit des canaux vocaux, vidéo et de données basés sur un réseau IMS entièrement convergent pour mettre en œuvre des capacités UHD, intelligentes et interactives et permettre une variété de services innovants différenciés pour les individus et les industries, améliorer l'expérience d'appel des utilisateurs. Qui plus est, le réseau New Calling permettra d'élargir les capacités du réseau pour divers scénarios d'interaction à l'avenir, en autonomisant diverses industries et en stimulant l'innovation des services.

Opérations de contenu

En tant que percée majeure dans l'industrie de l'appel, New Calling permet aux exploitants de faire la transition de leur modèle d'affaires des opérations vocales seulement aux opérations de contenu. Pour les particuliers, New Calling peut offrir un contenu meilleur et plus riche, améliorant ainsi leur expérience d'appel. Par exemple, en s'appuyant sur les technologies de l'intelligence, New Calling permet aux utilisateurs de créer des avatars virtuels lors d'appels vidéo, afin de répondre à leurs exigences de confidentialité tout en exprimant leur personnalité. Pour l'industrie, New Calling offre des capacités de réseau aux entreprises, notamment en matière de finance et d'assurance, de transport et de logistique, et de centres d'appels, afin de stimuler l'innovation dans les applications industrielles et d'améliorer l'efficacité des appels, de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité.

5G New Calling est un produit stratégique de China Mobile. En 2023, China Mobile a déployé un réseau New Calling visant à desservir 50 millions d'utilisateurs dans 31 provinces de la Chine. À la fin de 2023, le nombre d'utilisateurs de New Calling est passé à 2,7 millions. En tant que pionnier des services New Calling, China Mobile permet aux utilisateurs d'interagir librement les uns avec les autres en temps réel, offrant ainsi de nouvelles expériences d'appels. En 2024, New Calling devrait prendre de l'expansion à l'échelle mondiale.

Tirer parti des technologies pour les réseaux afin d'évoluer continuellement vers 5,5G/6G

L'ère de la 5G apporte des changements technologiques. Le développement de nouvelles technologies permettra de réduire efficacement les coûts des applications de caractères numériques et d'améliorer les expériences immersives des utilisateurs. Les technologies New Calling continueront d'évoluer à l'avenir. Des services novateurs comme les caractères numériques et les assistants numériques seront ajoutés aux communications entre les gens, ce qui permettra de passer des communications vocales et vidéo aux communications à caractère numérique, puis aux communications multimodes. De plus, la conversion de la parole en texte sera offerte pour convertir la voix, les caractères numériques, les expressions et les actions corporelles en texte. Les nouvelles technologies utiliseront pleinement la puissance informatique puissante, la bande passante ultra-élevée et la latence ultra-faible des réseaux, afin d'améliorer considérablement l'expérience et l'efficacité des communications. Soutenu par ces nouvelles technologies, New Calling permettra aux utilisateurs d'éliminer les obstacles à la communication et de bénéficier des progrès technologiques, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l'appel.

Le MWC 2024 se tiendra du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. À cette occasion, Huawei présentera les dernières innovations et expériences de service de New Calling et lancera la solution New Calling-Advanced. Pour bâtir l'écosystème New Calling, les organismes de l'industrie, les exploitants, les fournisseurs d'équipement, les fournisseurs de terminaux et de puces, les partenaires de l'industrie et les producteurs de contenu doivent déployer des efforts collectifs. Huawei s'est engagée à travailler avec des partenaires mondiaux pour promouvoir le développement de l'écosystème et de l'industrie New Calling, en remodelant l'avenir de l'industrie de la voix.

