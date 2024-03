MWC 2024 | New Calling, Vorreiter für eine neue Zukunft des Telefonierens

BARCELONA, Spanien, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Das Aufkommen von 5G bringt hohe Bandbreiten und niedrige Latenzzeiten mit sich, was die Rechenleistung des Netzwerks erheblich verbessert. Auf dieser Grundlage fördert New Calling den Übergang von Sprach- und Videogesprächen zu ultrahochauflösender (UHD), intelligenter und interaktiver Kommunikation. New Calling nutzt sowohl die Rechenleistung des Netzes als auch die Bandbreitenressourcen mit Hilfe von Intelligenztechnologien vollständig aus, um die Netzkapazitäten für die Industrie zu öffnen und den Nutzern universelle intelligente Kommunikationserlebnisse in den globalen Interworking-Netzen der Betreiber zu bieten. Auf dem MWC 2024 wird Huawei die neuesten Innovationen im Bereich New Calling vorstellen, um mehr New-Calling-Anwendungen zu fördern, die Entwicklung der globalen New Calling-Branche zu beschleunigen und Betreibern zu helfen, das Anruferlebnis zu verbessern.

Definition der „1+3+N"-Architektur für New Calling im 5G-Zeitalter

Das Kommunikationsnetz hat sich von Softswitch zu 4G Voice over LTE (VoLTE) entwickelt, wodurch die Videofunktionen in einfachen Sprachnetzen verbessert wurden. In der 5G-Ära wurden sowohl die Rechenleistung als auch die Bandbreite erheblich verbessert. Dies ebnet den Weg für die Entstehung von New-Calling-Diensten mit angereicherten Multimedia-Elementen und vielfältigeren und immersiveren Anruferlebnissen.

New Calling nutzt ein Netz mit drei Kanälen

Die „1+3+N"-Architektur für New Calling bietet Sprach-, Video- und Datenkanäle auf der Grundlage eines vollständig konvergenten IMS-Netzes, um UHD, intelligente und interaktive Funktionen zu implementieren und eine Vielzahl differenzierter innovativer Dienste für Privatpersonen und Branchen zu ermöglichen, die das Anruferlebnis der Nutzer verbessern. Darüber hinaus wird das New-Calling-Netz in Zukunft flexibel Netzkapazitäten für verschiedene Interaktionsszenarien bereitstellen, die verschiedenen Branchen zugutekommen und die Innovation von Dienstleistungen fördern.

Contentmanagement

New Calling ist ein wichtiger Durchbruch in der Telefonie-Branche und ermöglicht es den Betreibern, ihr Geschäftsmodell vom reinen Sprachbetrieb auf den Betrieb von Inhalten umzustellen. Für Einzelpersonen kann New Calling bessere und reichhaltigere Inhalte bieten, die ihre Anruferfahrung verbessern. So ermöglicht es New Calling den Nutzern, bei Videogesprächen virtuelle Avatare zu erstellen, um ihre Privatsphäre zu wahren und gleichzeitig ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Für die Industrie eröffnet New Calling den Unternehmen Netzkapazitäten, z. B. im Finanz- und Versicherungswesen, im Transport- und Logistikbereich und in Call Centern, um die Innovation von Branchenanwendungen zu fördern und die Effizienz von Telefongesprächen zu verbessern, wodurch niedrigere Kosten und eine höhere Effizienz erreicht werden.

5G New Calling wurde als ein strategisches Produkt von China Mobile positioniert. 2023 richtete China Mobile ein New-Calling-Netz ein, das 50 Millionen Nutzer in 31 Provinzen Chinas bedienen soll. Bis Ende 2023 kletterte die Zahl der New-Calling-Nutzer auf 2,7 Millionen. Als einer der ersten Anbieter von New-Calling-Diensten ermöglicht China Mobile seinen Nutzern, in Echtzeit miteinander zu interagieren und so ein völlig neues Anruferlebnis zu schaffen. 2024 wird New Calling in seiner weltweiten Expansion weiter an Schwung gewinnen.

Nutzung von Technologien für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Netze zu 5.5G/6G

Das 5G-Zeitalter bringt einen technologischen Wandel mit sich. Durch die Entwicklung neuer Technologien werden die Kosten für Anwendungen mit digitalen Zeichen effektiv gesenkt und das Erlebnis für die Nutzer verbessert. Neue Anruftechnologien werden sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Innovative Dienste wie digitale Zeichen und digitale Assistenten werden die Kommunikation zwischen den Menschen ergänzen und den Übergang von der Sprach- und Videokommunikation zur Kommunikation mit digitalen Zeichen und dann zur Multi-Modell-Kommunikation ermöglichen. Darüber hinaus wird eine Sprache-zu-Text-Konvertierung angeboten, um Sprache, digitale Zeichen, Ausdrücke und Körperaktionen in Text umzuwandeln. Neue Technologien werden die hohe Rechenleistung, die extrem hohe Bandbreite und die extrem niedrige Latenzzeit von Netzen voll ausschöpfen, um die Kommunikationserfahrung und -effizienz erheblich zu verbessern. Unterstützt durch diese neuen Technologien wird New Calling es den Nutzern ermöglichen, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und von den technologischen Fortschritten zu profitieren, wodurch eine neue Ära des Telefonierens eingeläutet wird.

Der MWC 2024 wird vom 26. bis 29. Februar in Barcelona, Spanien, stattfinden. Auf dem MWC wird Huawei die neuesten Innovationen und Service-Erfahrungen von New Calling präsentieren und die New Calling-Advanced-Lösung vorstellen. Um ein New-Calling-Ökosystem aufzubauen, müssen Branchenorganisationen, Betreiber, Ausrüstungslieferanten, Anbieter von Endgeräten und Chips, Industriepartner und Produzenten von Inhalten gemeinsame Anstrengungen unternehmen. Huawei hat sich verpflichtet, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung des New-Calling-Ökosystems und der Industrie zu fördern und die Zukunft der Sprachindustrie neu zu gestalten.

