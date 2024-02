MWC 2024 | Rozwiązanie od firmy Huawei w zakresie wielowarstwowego zabezpieczenia przed oprogramowaniem typu ransomware jako pierwsze otrzymuje certyfikat Tolly

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2024 rozwiązanie od firmy Huawei w zakresie wielowarstwowego zabezpieczenia przed oprogramowaniem typu ransomware (ang. Multilayer Ransomware Protection ‒ MRP) uzyskało certyfikat Tolly Group ‒ renomowanej międzynarodowej organizacji testującej. Wyniki przeprowadzonych testów dowodzą, że rozwiązanie Huawei w zakresie MRP było w stanie wykryć 100% próbek oprogramowania typu ransomware dzięki współpracy pomiędzy siecią a pamięcią masową. Urządzenia sieciowe mogą odbierać informacje, analizować poziom oprogramowania typu ransomware oraz współpracować z urządzeniami pamięci masowej w celu blokowania i ochrony, przywracając usługi do normalnego stanu.

Ataki z użyciem oprogramowania typu ransomware nadal stanowią globalne zagrożenie, a ich głównymi celami są branże usług, informatyki i produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorstwa zwiększyły „odporność" swoich centrów danych dla zapewnienia ochrony przed wirusami i atakami z użyciem oprogramowania typu ransomware oraz zachowania stabilnego działania swoich podstawowych systemów usługowych.

Rozwiązanie Huawei w zakresie MRP jest pierwszym w branży rozwiązaniem zapewniającym ochronę przed oprogramowaniem typu ransomware, które umożliwia współpracę między siecią a pamięcią masową i zapewnia dwuliniową obronę obejmującą sześć warstw ochrony. Sieć jest pierwszą linią obrony, która zapobiega włamaniom do sieci i rozprzestrzenianiu się w intranecie. Pamięć masowa jest z kolei ostatnią linią ochrony danych, zapewniającą bezpieczeństwo pamięci masowej, zabezpieczenie migawki oraz ochronę kopii zapasowych i strefy izolacji. Rozwiązanie z zakresu MRP tworzy kompleksowy system obrony obejmujący fazy przed, w trakcie i po zdarzeniu, który jest zgodny z ramami cyberbezpieczeństwa w obszarze identyfikacji, ochrony, wykrywania, reagowania i odzyskiwania (ang. Identify, Protect, Detect, Respond and Recover ‒ IPDRR) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST). Jest to systematyczne rozwiązanie do obrony przed atakami z użyciem oprogramowania typu ransomware, które może w większym stopniu sprostać wymaganiom globalnych przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury centrum danych.

Podczas testowania rozwiązania z zakresu MRP uwzględniono 21 przypadków testowych i uzyskano pomyślne wyniki dla każdego z nich. Test obejmuje wspólne wykrywanie, wspólne blokowanie, wspólną ochronę i odzyskiwanie usług.

Podczas targów MWC 2024 Kevin Tolly, założyciel Tolly Group, przekazując certyfikat dla „Rozwiązania od firmy Huawei w zakresie wielowarstwowego zabezpieczenia przed oprogramowaniem typu ransomware", powiedział: „Przeprowadzony test obejmował wszystkie cztery aspekty ochrony przed oprogramowaniem typu ransomware, w tym wykrywanie wirusów, blokowanie wirusów, ochronę systemu i odzyskiwanie systemu. Wykorzystano 21 typowych scenariuszy testowych i jest to najbardziej kompleksowy i rygorystyczny test, jaki firma Tolly przeprowadziła do tej pory w zakresie ochrony przed oprogramowaniem typu ransomware. Wyniki testu pokazują, że możliwości oferowanego przez firmę Huawei rozwiązania z zakresu MRP są wiodące w branży".

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do pobrania raportu z przeprowadzonego testu:

https://www.tolly.com/publications/detail/224103

Więcej informacji na temat wielowarstwowego zabezpieczenia przed oprogramowaniem typu ransomware od firmy Huawei można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp