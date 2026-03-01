MWC Barcelona 2026 : YOFC présentera sa solution HCF de fibre à cœur creux pour la connectivité optique à l'ère de l'IA

AI x Fibre : l'entreprise mettra en avant sa technologie de communication optique à très faible latence de prochaine génération pour renforcer l'infrastructure mondiale de l'IA

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2026 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) présentera ses dernières solutions de connectivité optique innovantes pour l'ère de l'IA au MWC Barcelona 2026, qui se tiendra du 2 au 5 mars. Sous le thème « AI x Fibre - Leading an Intelligent Future », l'entreprise organisera également un événement de lancement dédié à ses solutions de fibre à cœur creux (HCF) le 4 mars lors de l'un des événements de connectivité les plus importants et les plus influents au monde.

Alors que l'IA remodèle rapidement les industries mondiales et les opérations sociétales, une connectivité optique à haut débit, à faible latence et très fiable devient une infrastructure essentielle pour un monde intelligent. En tant que technologie de transmission clé soutenant les réseaux informatiques d'IA de la prochaine génération, la HCF occupera une place centrale dans l'exposition de YOFC, au stand 5A30.

« L'intelligence artificielle remodèle en profondeur le paysage industriel mondial, imposant des exigences sans précédent en matière de connectivité optique à très haut débit et à très faible latence. En tant que première plateforme mondiale pour les communications mobiles et la technologie numérique, le MWC constitue une vitrine essentielle pour présenter des innovations de pointe et renforcer la collaboration internationale », fait remarquer Zhuang Dan, directeur exécutif et président de YOFC.

« Nous sommes convaincus que la connectivité optique avancée favorise non seulement la circulation efficace de la puissance de calcul et des données, mais qu'elle contribue également au développement de la société numérique, en nous permettant d'accéder à un avenir plus inclusif et plus durable. YOFC se réjouit de travailler avec des partenaires de l'industrie mondiale pour co-créer un avenir plus intelligent, plus vert et plus efficace en matière de connectivité optique.

Avec pour thème « AI x Fibre », l'exposition de YOFC au MWC Barcelona 2026 mettra particulièrement l'accent sur cinq points forts technologiques, démontrant comment la technologie de la fibre optique sert d'épine dorsale aux réseaux mondiaux de calcul de l'IA :

Centre de calcul de l'IA : solutions d'interconnexion par fibre optique à très haut débit pour les centres de données d'intelligence artificielle ;

Connecter les réseaux mondiaux d'IA : soutenir la modernisation des réseaux de base et la transmission transfrontalière de données ;

Renforcer les applications de l'IA : couvrir des scénarios à large bande passante tels que le commerce financier à haute fréquence, l'interconnexion des centres de données d'IA et la communication quantique ;

Connectivité tout-optique pour la maison et l'entreprise : favoriser les mises à niveau tout-optique dans les environnements résidentiels et d'entreprise.

Showcase VIP : présentation des réalisations de pointe dans le domaine de la technologie des communications optiques.

En tant que principale innovation de l'exposition, la HCF de YOFC représente l'avant-garde de la technologie de transmission optique de prochaine génération. Offrant des avantages significatifs par rapport à la fibre traditionnelle, notamment une latence plus faible, une efficacité de transmission plus élevée et une meilleure qualité de signal, elle fournit une infrastructure essentielle pour la transmission de données à très haut débit et les réseaux de calcul d'IA. De plus amples détails seront dévoilés lors de l'événement de lancement au cours du MWC.

Alors que le monde accélère son entrée dans l'ère de l'IA, YOFC a renouvelé son engagement et dévoilé sa stratégie « AI-2030 » en 2025, se positionnant comme un leader mondial de l'infrastructure de connectivité optique de l'IA. S'appuyant sur ses trois principales technologies de préformes (PCVD, VAD et OVD), l'entreprise a mis au point une gamme complète de « fibres supérieures » comprenant des fibres G.654.E, des fibres multiconducteurs et des fibres à cœur creux (HFC), conçues pour répondre aux besoins de transmission les plus exigeants.

Après plus d'une décennie d'expansion mondiale, YOFC exploite aujourd'hui huit sites de production dans six pays, desservant plus de 100 marchés dans le monde entier. Grâce à sa participation active à l'élaboration de normes internationales et à sa collaboration interprofessionnelle, YOFC continue de soutenir la transformation numérique et intelligente à l'échelle mondiale, en faisant de la connectivité optique fiable et à haut débit un moteur de l'évolution de la société numérique, façonnant ainsi un avenir numérique plus intelligent, plus connecté et plus inclusif.

Les partenaires industriels mondiaux, les clients et les médias sont invités à rejoindre YOFC sur le stand 5A30 au MWC Barcelona 2026 du 2 au 5 mars.

La conférence de presse pour le lancement de la HCF se tiendra de 10h00 à midi le 4 mars dans la zone T6, hall 8.0.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://en.yofc.com/

