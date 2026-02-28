MWC Barcelona 2026: YOFC stellt HCF-Lösung (HCF: Hollow-Core Fiber oder Hohlkernfaser) vor, die die optische Konnektivität in der Ära der KI vorantreibt

AI x Fibre: Das Unternehmen wird die nächste Generation der optischen Kommunikationstechnologie mit extrem niedriger Latenzzeit vorstellen, die die globale KI-Infrastruktur stärkt.

BARCELONA, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) wird auf dem MWC Barcelona 2026, der vom 2. bis 5. März stattfindet, seine neuesten innovativen optischen Konnektivitätslösungen für das KI-Zeitalter vorstellen. Unter dem Motto „AI x Fibre – Leading an Intelligent Future" (etwa: KI x Glasfaser – In eine intelligente Zukunft führen) wird das Unternehmen am 4. März auf einem der weltweit größten und einflussreichsten Konnektivitäts-Events auch eine spezielle Veranstaltung zur Einführung seiner Hohlkernfaser-(HCF)-Lösungen abhalten.

Da KI die globalen Industrien und gesellschaftlichen Abläufe rasch umgestaltet, wird schnelle, latenzarme und hochzuverlässige optische Konnektivität zu einem wesentlichen Bestandteil der Infrastruktur für eine intelligente Welt. Als wichtige Übertragungstechnologie zur Unterstützung von KI-Computernetzwerken der nächsten Generation wird HCF im Mittelpunkt der YOFC-Ausstellung am Stand 5A30 stehen.

„Künstliche Intelligenz verändert die globale Industrielandschaft grundlegend und stellt nie dagewesene Anforderungen an optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit extrem niedrigen Latenzzeiten. Als führende globale Plattform für mobile Kommunikation und digitale Technologie ist der MWC ein wichtiges Schaufenster für die Präsentation von Spitzeninnovationen und die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit", sagte Zhuang Dan, Executive Director und President von YOFC.

„Wir glauben, dass fortschrittliche optische Konnektivität nicht nur den effizienten Fluss von Rechenleistung und Daten fördert, sondern auch zur Entwicklung der digitalen Gesellschaft beiträgt und uns mit einer integrativen und nachhaltigen Zukunft verbindet. YOFC freut sich auf die Zusammenarbeit mit globalen Industriepartnern, um eine intelligentere, umweltfreundlichere und effizientere Zukunft der optischen Konnektivität mitzugestalten."

Die YOFC-Ausstellung auf dem MWC Barcelona 2026 steht unter dem Motto „AI x Fibre" (KI x Glasaser) und wird insbesondere fünf wichtige technologische Highlights hervorheben, die zeigen, wie die Glasfasertechnologie als zentrales Rückgrat globaler KI-Computing-Netzwerke dient:

KI-Computing-Hub: Ultra-Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Verbindungslösungen für KI-Rechenzentren

Verknüpfung globaler KI-Netzwerke: Unterstützung des Ausbaus von Backbone-Netzen und der grenzüberschreitenden Datenübertragung

Stärkung von KI-Anwendungen: Abdeckung von Szenarien mit hohen Bandbreiten, wie z. B. Hochfrequenz-Finanzhandel, Zusammenschaltung von KI-Rechenzentren und Quantenkommunikation

Optische Konnektivität für Privat- und Geschäftskunden: Förderung von rein optischen Upgrades in Privat- und Unternehmensumgebungen

VIP-Showcase: Mit den neuesten Errungenschaften in der optischen Kommunikationstechnologie

Die HCF-Lösung von YOFC ist das Flaggschiff unter den ausgestellten Innovationen und stellt die Spitze der nächsten Generation der optischen Übertragungstechnologie dar. Es bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Glasfaserprodukten, darunter geringere Latenzzeiten, eine höhere Übertragungseffizienz und eine bessere Signalqualität, und stellt eine wichtige Infrastruktur für Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragungen und KI-Computing-Netzwerke dar. Weitere Details werden auf dem Launch-Event während des MWC bekannt gegeben.

Da die Welt immer schneller in das Zeitalter der KI eintritt, hat YOFC sein Engagement bekräftigt und im Jahr 2025 die Strategie „AI-2030" vorgestellt, mit der sich das Unternehmen als weltweit führender Anbieter von optischen KI-Konnektivitätsinfrastruktur positioniert. Auf der Grundlage seiner drei wichtigsten Preform-Technologien – PCVD, VAD und OVD – hat das Unternehmen ein umfassendes „Superior Fiber"-Portfolio entwickelt, das G.654.E-Fasern, Mehrkern- und Hohlkernfaser (HFC) umfasst und für die anspruchsvollsten Übertragungsanforderungen ausgelegt ist.

Nach über einem Jahrzehnt globaler Expansion betreibt YOFC heute acht Produktionsstätten in sechs Ländern und beliefert mehr als 100 Märkte weltweit. Durch die aktive Beteiligung an der internationalen Standardsetzung und die branchenübergreifende Zusammenarbeit treibt YOFC die digitale und intelligente Transformation auf globaler Ebene weiter voran und macht die schnelle und zuverlässige optische Konnektivität zu einer treibenden Kraft für den Fortschritt der digitalen Gesellschaft – für eine intelligentere, besser vernetzte und integrativere digitale Zukunft.

Globale Industriepartner, Kunden und Medien sind eingeladen, YOFC auf dem MWC Barcelona 2026 vom 2. bis 5. März am Stand 5A30 zu besuchen.

Die Pressekonferenz zur HCF-Einführung findet von 10 bis 12 Uhr am 4. März in T6, Halle 8.0 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://en.yofc.com/

Video – https://www.youtube.com/watch?v=ZXXg3k6ko0I

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922014/20260227151721_437_39.jpg