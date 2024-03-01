MWC2024: выпуск новых решений Huawei для умного города ускорит интеллектуализацию городов

MWC2024: Huawei выпускает решения для умного города нового поколения, чтобы ускорить интеллектуализацию городов

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC 2024 компания Huawei представила свои решения для умного города нового поколения в ходе круглого стола на тему «Создание интеллектуальных двойников города для ускорения интеллектуализации городов». Эксперты правительственного сектора из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и Китая собрались, чтобы обсудить актуальнейшие темы умного города, направленные на содействие цифровизации правительства и ускорение интеллектуализации городов.

Создание умных городов быстро продвигается, и растущая сложность городского управления требует новых архитектур и технологий для содействия постоянному обновлению городской цифровизации. Интеллектуальный двойник городов представляет собой ориентированную на будущее техническую архитектуру цифрового города следующего поколения. Эта архитектура, основанная на таких технологиях, как зондирование Интернета вещей, высокоскоростная связь, облачные вычисления, большие данные и базовые модели ИИ, помогает создать интегрированную интеллектуальную систему, отличающуюся тесным взаимодействием облака, сетей и периферийных устройств, объединить данные из всех систем для управления городом, обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, слаженность и самооптимизацию работы города и в конечном итоге сделать город умнее.

Чжоу Хунцюань (Zhou Hongquan), главный операционный директор подразделения цифровизации государственных услуг Huawei, сказал: «Инновационная архитектура интеллектуальных двойников города — последнее достижение Huawei в сфере базовых технологий и приложений для умного города. Она помогает руководителям городов оптимизировать эффективность управления городом, повышает качество жизни жителей и обеспечивает мощную поддержку устойчивого развития умных городов».

Опираясь на архитектуру интеллектуальных двойников города, Huawei работает с глобальными партнерами над созданием новых цифровых инфраструктур для достижения эффективности управления городом и ускорения интеллектуализации города. На практике Huawei успешно повысила эффективность взаимодействия департаментов городского управления на 40 % и эффективность реагирования на инциденты с общественным мнением на 30 %.

Во время конференции Huawei продемонстрировала передовые решения, такие как IOC (интеллектуальный центр управления) умного города, государственные услуги и базовые модели города, стремясь улучшить управляемость города. IOC объединяет функции восприятия города, управления хозяйственной деятельностью, совместного руководства и анализа принятия решений и является «центром» управления деятельностью города. Решение для государственных услуг использует ИИ-помощника для обеспечения положительных впечатлений и интеллектуальности в процессе предоставления государственных услуг. Базовые модели города применяются к хозяйственной деятельности города, управлению, командованию и руководству и предоставлению услуг для повышения качества при одновременном повышении эффективности, создавая основу для интеллектуализации города.

В будущем подразделение по цифровизации государственных услуг продолжит сотрудничать с глобальными партнерами и использовать передовые ИКТ, а также открытую и конвергентную архитектуру интеллектуальных двойников города, чтобы внести свой вклад в создание умных городов, обеспечивая городам возможность чувствовать, думать и развиваться.