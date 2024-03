MWC 2024 : Huawei lance des solutions de ville intelligente de nouvelle génération pour accélérer l'intelligence urbaine

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC 2024, Huawei a présenté ses solutions de ville intelligente de nouvelle génération lors d'une table ronde intitulée « Building City Intelligent Twins to Accelerate City Intelligence » (Construire des jumeaux de villes intelligentes pour accélérer l'intelligence urbaine). Des experts gouvernementaux du secteur de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine, de l'Afrique et de la Chine se sont réunis pour discuter des sujets brûlants de la ville intelligente, dans le but de faciliter la numérisation des administrations et d'accélérer l'intelligence urbaine.

La construction de villes intelligentes progresse rapidement et la complexité croissante de la gestion urbaine nécessite de nouvelles architectures et technologies pour promouvoir la modernisation continue de la numérisation des villes. Les jumeaux de villes intelligentes représentent une architecture technique des villes numériques de nouvelle génération orientée vers l'avenir. Basée sur des technologies telles que la détection IoT, la connectivité à haut débit, le cloud computing, le big data et les modèles de base de l'IA, cette architecture permet de construire un système intelligent intégré doté d'une synergie cloud-network-edge-device, d'intégrer les données de tous les domaines pour la gouvernance urbaine, d'assurer des opérations continues, de permettre un fonctionnement fluide et une auto-optimisation des villes et, en fin de compte, de rendre la ville plus intelligente.

Zhou Hongquan, directeur d'exploitation de la division de numérisation des services publics de Huawei, a déclaré : « L'architecture innovante des jumeaux intelligents de la ville est la dernière réalisation de Huawei en matière de technologies et d'applications de base pour les villes intelligentes. Elle aide les gestionnaires municipaux à optimiser l'efficacité des opérations de la ville, à améliorer la qualité de vie des résidents et à fournir un soutien puissant au développement durable des villes intelligentes. »

Sur la base de l'architecture des jumeaux de villes intelligentes, Huawei travaille avec des partenaires mondiaux pour construire de nouvelles infrastructures numériques afin de parvenir à une gouvernance efficace de la ville et d'accélérer l'intelligence urbaine. Dans la pratique, Huawei a réussi à améliorer de 40 % l'efficacité de la collaboration entre les départements de gestion urbaine et de 30 % l'efficacité de la gestion des incidents liés à l'opinion publique.

Au cours de la conférence, Huawei a présenté des solutions avancées telles que le CIO de la ville intelligente, les services gouvernementaux et les modèles de base des villes, s'efforçant d'améliorer la gouvernance urbaine. Le CIO intègre les fonctions de perception de la ville, de gestion des opérations, de commandement collaboratif et d'analyse des décisions, et constitue le « centre » de la gestion des opérations urbaines. La solution de services gouvernementaux s'appuie sur l'assistant IA pour offrir des expériences agréables et intelligentes de gestion des services gouvernementaux. Les modèles de base des villes sont appliqués au fonctionnement, à la gestion, au commandement et aux services urbains pour améliorer la qualité tout en augmentant l'efficacité, jetant ainsi les bases de l'intelligence urbaine.

À l'avenir, la division de numérisation des services publics continuera à faire équipe avec des partenaires mondiaux et à utiliser les TIC avancées ainsi que l'architecture ouverte et convergente des jumeaux intelligents pour contribuer à la construction de villes intelligentes, permettant ainsi aux villes de sentir, de penser et d'évoluer.