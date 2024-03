MWC2024: Rozwiązanie Huawei skierowane do sektora detalicznego, uwzględniające konkretne potrzeby i scenariusze

BARCELONA, Hiszpania, 7 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2024 koncern Huawei zaprezentował inteligentne rozwiązanie dla handlu detalicznego, które jest przeznaczone dla centrów handlowych, sklepów i wielooddziałowych sieci. Seria oferowanych produktów koncentruje się na zaawansowanych sklepach, inteligentnych magazynach, efektywności energetycznej i marketingu cyfrowym. Wykorzystywane są najnowsze technologie Wi-Fi, pamięci masowej, chmury i Internetu rzeczy (IoT), które mają pomóc przedsiębiorstwom handlu detalicznego zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i poprawić wrażenia konsumentów.

Huawei launches Smart Retail Solution

Sektor handlu detalicznego jest ściśle powiązany z codziennym życiem konsumentów. Właściciele firm muszą nie tylko na bieżąco śledzić zmieniające się potrzeby klientów, ale także radzić sobie z szeregiem wyzwań operacyjnych. Wspomniane trudności obejmują zarządzanie zapasami, ruchem odwiedzających, strategiami marketingowymi i kosztami. W związku z tym zarówno cyfryzacja branży detalicznej, jak i jej inteligentna modernizacja nabierają tempa.

Inteligentne rozwiązanie dla handlu detalicznego, które Huawei zaprezentował na targach MWC 2024, obejmuje cztery strategiczne opcje. Po pierwsze, system inteligentnego sklepu obejmuje integrację chmury, sieci i bezpieczeństwa oraz konwergentne wdrażanie punktów dostępowych (AP) i elektronicznych etykiet półkowych (ESL). Wykorzystuje ono definiowaną programowo sieć rozległą (SD-WAN) oraz Wi-Fi 6/7 celem wdrożenia najwyższej jakości sieci, podczas gdy AP+ESL poprawia wydajność operacyjną. Po drugie, inteligentne rozwiązanie magazynowe wprowadza system inwentaryzacji towarów, który łączy IoT, pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i identyfikację radiową (RFID). Pozwala to na automatyczne sortowanie towarów i wizualizację zarządzania, a tym samym usprawnia logistykę magazynową. Wykorzystując technologię efektywności energetycznej, czujniki IoT pozwalają w inteligentny sposób regulować klimatyzację i oświetlenie w centrach handlowych, oszczędzając energię i ograniczając emisje. Proponowane rozwiązanie oferuje również wielofunkcyjną bramkę, która integruje sześć funkcji i jest idealna do obniżania zużycia energii. Wreszcie, cyfryzacja marketingu umożliwia grupom korporacyjnym uzyskiwanie statystyk ruchu odwiedzających i innych informacji zarządczych z każdego sklepu, który prowadzą. Mogą one wykorzystać te dane do optymalizacji układów przestrzennych placówek i wdrożenia precyzyjnego marketingu opartego na analizie dużych zbiorów danych.

Powyższe produkty są wykorzystywane przez największe sieci detaliczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku. Spoglądając w przyszłość, inteligentne rozwiązania detaliczne Huawei będą kontynuować cyfryzację i inteligentną modernizację sprzedawców detalicznych, ostatecznie zapewniając konsumentom na całym świecie przyjemniejsze zakupy.

Więcej informacji na temat Inteligentnego rozwiązania dla handlu detalicznego Huawei można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/cn/industries/retail

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2356818/image_986294_4242250.jpg