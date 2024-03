MWC 2024 : Huawei lance des solutions spécifiques aux scénarios pour le secteur du commerce au détail

BARCELONE, Espagne, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a lancé la solution Smart Retail, conçue pour les campus de vente au détail, les magasins et l'interconnexion multi-succursales. Cette série de solutions se concentre sur les magasins intelligents, l'entreposage intelligent, l'efficacité énergétique et le marketing numérique. Elle utilise les dernières technologies Wi-Fi, de stockage, de cloud et de l'Internet des objets (IoT) pour aider les entreprises de vente au détail à accroître leur efficacité, à réduire leurs coûts et à améliorer l'expérience des consommateurs.

Huawei launches Smart Retail Solution

Le commerce de détail est étroitement lié à la vie quotidienne des gens. Les propriétaires d'entreprise doivent non seulement rester au fait de l'évolution des besoins des consommateurs, mais aussi relever toute une série de défis opérationnels. Ces défis sont notamment la gestion des stocks, l'achalandage, les stratégies de marketing et les coûts. Par conséquent, la numérisation du secteur de la vente au détail ainsi que sa mise à niveau intelligente gagnent du terrain.

La solution Smart Retail que Huawei a présentée au MWC 2024 se compose de quatre solutions spécifiques à des scénarios. Tout d'abord, la solution de magasin intelligent est assortie d'une intégration cloud-réseau-sécurité et du déploiement convergent de points d'accès (AP) et d'étiquettes pour étagères électroniques (ESL). Elle utilise le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) et le Wi-Fi 6/7 pour déployer des réseaux de haute qualité, et l'AP+ESL améliore l'efficacité opérationnelle. Deuxièmement, la solution d'entreposage intelligent fournit un système d'inventaire des marchandises qui combine l'IdO, les véhicules à guidage automatique (AGV) et l'identification par radiofréquence (RFID). Ce système facilite le tri automatique des marchandises et la gestion visuelle, et par conséquent rationalise la logistique de l'entrepôt. Avec la solution d'efficacité énergétique, les capteurs IoT peuvent aider à ajuster intelligemment la climatisation et l'éclairage dans les centres commerciaux, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de carbone. Cette solution propose la passerelle polyvalente, qui intègre six fonctions et est idéale pour réduire la consommation d'énergie. Enfin, la solution de marketing numérique permet aux groupes d'entreprises d'obtenir des statistiques sur l'achalandage et d'autres renseignements de gestion de chaque magasin qu'ils exploitent. Ils peuvent utiliser ces informations pour optimiser l'agencement des magasins et mettre en œuvre un marketing de précision basé sur l'analyse des données (big data).

Ces solutions ont été utilisées par de grandes chaînes de magasins en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. À l'avenir, la solution Smart Retail de Huawei continuera d'alimenter la numérisation et la mise à niveau intelligente des entreprises de vente au détail, ce qui permettra aux consommateurs du monde entier de vivre des expériences d'achat plus agréables.

Pour plus d'informations sur la solution Smart Retail de Huawei, veuillez consulter le site :

https://e.huawei.com/cn/industries/retail