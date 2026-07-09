My Code y vitaminwater presentan Neighborhue: Still in Color, una iniciativa para celebrar a los muralistas que definen la comunidad y la identidad en todo Estados Unidos

La segunda temporada de Neighborhue se extiende desde Nueva York a Orlando y destaca a los aclamados artistas muralistas Don RIMX y Carlos Mateu, así como el rol del arte público en la preservación de la cultura

NUEVA YORK, 9 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- vitaminwater, en asociación con My Code, anunció hoy el lanzamiento de Neighborhue: Still in Color, el capítulo siguiente de su plataforma integrada de contenido de marca, que rinde homenaje a los artistas y las historias que aportan color, cultura y conexión a vecindarios en todo Estados Unidos.

A partir del éxito de la serie original de Neighborhue, la segunda temporada pasa de centrarse en la restauración a hacerlo en la continuidad, explorando cómo el arte público perdura como una expresión duradera de identidad, patrimonio y pertenencia. Desde la ciudad de Nueva York hasta Orlando, Florida, la serie destaca a muralistas cuya obra transforma los espacios públicos en puntos de referencia culturales, a la vez que refleja a las comunidades que los definen.

Al combinar videos de estilo documental, narración editorial y contenido diseñado principalmente para redes sociales, Neighborhue: Still in Color ofrece una perspectiva íntima del proceso creativo tras cada mural, revelando las historias personales y las influencias culturales que llevan a que cada obra de arte sea única. De esta manera, la serie refuerza el compromiso de larga data de vitaminwater con la creatividad y la expresión auténtica de uno mismo.

"Creemos que la creatividad es una fuerza que potencia la conexión y la expresión auténtica de uno mismo, y la acogida que tuvo la primera temporada de Neighborhue reafirmó cuán profundamente se conecta la gente con las historias arraigadas en la comunidad y la cultura", señaló Hillary Horton, directora de marca de vitaminwater en The Coca-Cola Company. "Eso nos inspiró a ampliar la serie para presentar al público muralistas cuya obra refleja la identidad y el espíritu de sus comunidades. My Code y Remezcla fueron los colaboradores naturales para ayudar a concretar esa visión y conectar estas historias con el público de todo el país".

La campaña destaca a los aclamados muralistas Don RIMX (David Sepulveda) y Carlos Mateu, cuya obra explora temas de identidad cultural, resiliencia y progreso colectivo. En Orlando, Don RIMX expone nuevamente El Chamán para reflexionar sobre cómo el arte público puede servir de puente entre la memoria cultural y la vida comunitaria actual. En Brooklyn, Carlos Mateu explora El Paso Del Tiempo, un mural creado en colaboración con residentes locales que captura la evolución y el espíritu compartido del vecindario.

"La mejor narración de historias no solo representa a una comunidad, sino que surge desde su interior", afirmó Amani Duncan, directora ejecutiva de My Code. "Don RIMX y Carlos Mateu no están retratando estos vecindarios; pertenecen a ellos y eso se percibe en cada mural. Lo que valoro de vitaminwater y de Neighborhue: Still in Color es que representan un verdadero ejemplo de una marca que comprende el poder de los artistas genuinos que cuentan historias reales. Así es como se conecta con las audiencias de crecimiento: no al hablarles de manera unilateral, sino al estar presente donde ellas se encuentran".

La campaña se lanza hoy con Don RIMX en Orlando, seguido por Carlos Mateu en Brooklyn el 20 de julio. El contenido se distribuirá mediante el ecosistema de medios propios y operados de My Code, incluidas las plataformas digitales y sociales de Remezcla, e incluirá videos documentales principales, contenido de formato corto para redes sociales en Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts, artículos editoriales de formato largo y narración visual mediante fotografía y formatos de medios mixtos.

A medida que Neighborhue se sigue expandiendo, vitaminwater y My Code mantienen su compromiso de celebrar a los artistas y a las comunidades que definen la cultura en todo Estados Unidos. Neighborhue: Still in Color invita al público a conocer las historias tras los murales y el impacto duradero que estos tienen en los vecindarios que los acogen.

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Acerca de My Code

My Code es una empresa de medios y agencia de marketing que prioriza la cultura y se dedica a conectar las marcas con audiencias de crecimiento, es decir, los consumidores multiculturales y multigeneracionales que representan los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado de Estados Unidos. Mediante sus propiedades de medios propios, que incluyen Remezcla Media Group, HipLATINA, La Opinión y El Diario, además de una red estratégica de editores que contempla canales de televisión conectada (CTV, por sus siglas en inglés), digitales, sociales, de audio y vivenciales, My Code ofrece tanto alcance como relevancia cultural. Sus servicios integrados de marketing y su Intelligence Center propio brindan a las marcas el conocimiento y la capacidad creativa para interactuar de manera auténtica con estas audiencias e impulsar un crecimiento comercial medible. Conozca más detalles en mycodemedia.com.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una empresa dedicada al sector de las bebidas en general, cuyos productos se venden en más de 200 países y territorios. El propósito de nuestra empresa es refrescar al mundo y marcar la diferencia. Vendemos múltiples marcas de miles de millones de dólares en diversas categorías de bebidas en todo el mundo. Nuestra cartera de marcas de refrescos gasificados incluye Coca-Cola, Sprite y Fanta. Nuestras marcas de agua, bebidas deportivas, café y té incluyen Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak y Ayataka. Nuestras marcas de jugos, productos lácteos de valor agregado y bebidas de origen vegetal incluyen Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife y Santa Clara. Transformamos constantemente nuestra cartera, desde la reducción de azúcar en nuestras bebidas hasta la introducción de productos nuevos e innovadores en el mercado. Buscamos generar un impacto positivo en la vida de las personas, las comunidades y el planeta mediante la reposición de agua, el reciclaje de envases, las prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. Junto con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700,000 personas, lo que ayuda a llevar oportunidades económicas a comunidades locales de todo el mundo. Conozca más en www.coca-colacompany.com y síganos en Instagram, Facebook y LinkedIn.

FUENTE My Code