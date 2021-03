My College Laptop elige los colegios universitarios comunitarios con los mejores programas de préstamo de laptops

"Ahora que la formación a distancia se está convirtiendo en la norma, My College Laptop ha identificado 10 colegios universitarios comunitarios innovadores que prestan un apoyo excepcional a estudiantes de bajos ingresos".

LEHI, Utah, 1 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- My College Laptop, un sitio web de recursos educativos que promueve la inmersión tecnológica en colegios universitarios, cree que la tecnología ha sido injustamente desacreditada como uno de los factores que impulsan la desigualdad en los ingresos. El Centro de Investigaciones Pew destacó recientemente la brecha tecnológica, en particular el acceso a la tecnología de los estadounidenses de bajos ingresos, como un factor clave de la desigualdad en los ingresos.

Los estudios realizados por investigadores en educación desde preescolar hasta el grado 12 de la

Universidad Estatal de Michigan

demuestran resultados positivos entre los estudiantes con los programas "una laptop por estudiante", los programas de formación docente y los programas de inmersión tecnológica.

"Con resultados positivos entre los estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 en todas las cohortes y niveles de ingresos, es interesante ver cómo programas concretos de entrega de laptops se abren paso en los colegios universitarios comunitarios. Si asumimos las instituciones educativas desde el nivel preescolar hasta el grado 12 como indicadores principales, los colegios universitarios comunitarios que tratan de eliminar la brecha tecnológica finalmente mejorarán los resultados de sus estudiantes", señaló Terrence Thomas, director administrativo de My College Laptop.

My College Laptop ha compilado una lista de colegios universitarios comunitarios innovadores que tratan enérgicamente de eliminar la brecha tecnológica entre sus estudiantes. Los siguientes colegios universitarios comunitarios no se han clasificado de manera tradicional. Por el contrario, queríamos destacar de manera positiva la inventiva y determinación de los colegios universitarios comunitarios por eliminar la brecha tecnológica al ofrecer laptops a sus estudiantes".

La lista completa con una descripción de cada programa de entrega de laptops se encuentra disponible en My College Laptop.

Houston Community College ( Houston, Texas ) Clovis Community College ( Fresno, California ; Clovis, California ) Shoreline Community College ( Shoreline, Washington ) Mt. San Antonio College ( Walnut, California ) Western Iowa Tech Community College ( Sioux City, Iowa ) Montgomery College (Rockville, Maryland ; Takoma Park, Maryland ; Germantown, Maryland ) Portland Community College ( Portland, Oregon ) Los Angeles Community College District (Los Ángeles, California ) Everett Community College ( Everett, Washington ) Harrisburg Area Community College ( Harrisburg , Pensilvania)

Acerca de My College Laptop

Durante más de 10 años, My College Laptop, un departamento de PMA Media Group, ha conectado a más de 500,000 con colegios universitarios que ofrecen programas tecnológicos de apoyo a estudiantes. En 2020, My College Laptop se asoció con Laptops 4 Learning, una organización sin fines de lucro 501(c) (3), para entregar más de 300 laptops a estudiantes destacados de bajos ingresos de colegios universitarios. Para obtener más información y una lista más completa de los colegios universitarios tradicionales, con fines y sin fines de lucro que ofrecen programas tecnológicos, visite My College Laptop.

