Myant acquiert mmHg Inc. afin d'améliorer la médecine de précision pour les soins cardiovasculaires

TORONTO, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Myant Corp., un chef de file dans la prévention des maladies chroniques grâce à la médecine de précision, a annoncé l'acquisition de mmHg Inc., une entreprise de santé numérique spécialisée dans la surveillance de la tension artérielle à distance, la réduction des risques cardiovasculaires et la gestion des maladies chroniques. Cette acquisition permet à Myant d'étendre son empreinte géographique et sa présence sur le marché aux États-Unis, où mmHg dispose déjà d'une importante clientèle, notamment grâce à un partenariat avec A&D Medical, l'un des plus grands fabricants d'appareils médicaux et de produits de santé fiables et de haute précision.

Myant and mmHg logo

Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large de « prévention par la précision » visant à faire avancer une nouvelle ère de soins de santé à distance personnalisés et fondés sur l'IA.

La plateforme de mmHg se concentre sur la fourniture de soins efficaces et conformes aux lignes directrices pour la gestion de la santé cardiovasculaire, en particulier à distance. Grâce à son logiciel innovant, les prestataires de soins de santé peuvent suivre et analyser à distance la tension artérielle et toute une série d'indicateurs cardiovasculaires vitaux. En alignant les données des patients sur les bonnes pratiques cliniques, mmHg améliore la précision de la prise de décision, ce qui permet des interventions rapides et précises. Des établissements réputés à travers l'Amérique du Nord, tels que Beth Israel Deaconess (Harvard Medical), Johns Hopkins, Columbia University, NYU, Tulane University et University of British Columbia, s'appuient sur la plateforme pour faire progresser à la fois les résultats pour les patients et la recherche clinique.

En combinant les capacités avancées de surveillance à distance de mmHg avec les matériaux avancés et la technologie informatique textile de Myant, les prestataires de soins de santé auront accès à des données continues et en temps réel sur les patients, ce qui permettra une détection plus précoce des risques pour la santé, des plans de traitement personnalisés et une meilleure gestion des maladies chroniques. Il en résulte une détection précoce des maladies qui améliore l'état de santé, réduit les visites à l'hôpital et améliore la qualité de vie.

« Notre entreprise a pour mission de faire du vieillissement en bonne santé une réalité pour des millions de personnes. Nous voulons inverser la tendance en matière de maladies chroniques et redéfinir ce que signifie vieillir. Cette acquisition renforce notre capacité à offrir des solutions complètes de surveillance cardiovasculaire et de gestion des risques, renforçant ainsi notre rôle dans la transformation de la santé numérique et permettant à cette importante population vieillissante de vivre plus jeune, plus longtemps », a déclaré Tony Chahine, PDG de Myant.

« La combinaison de la technologie textile de pointe de Myant et de l'architecture logicielle clinique de mmHg créera sans aucun doute la prochaine génération de soins personnalisés, où les patients pourront transmettre des données vitales continues de qualité clinique à une plateforme qui présentera les données de manière efficace et cliniquement pertinente aux équipes de soins », a déclaré Peter Wood, cofondateur et directeur de l'exploitation de mmHg Inc.

Cette acquisition stratégique s'aligne sur les efforts continus de Myant pour tirer parti de l'IA et des matériaux avancés afin d'améliorer les résultats pour les patients et de prolonger la vie humaine, et ajoute de nouvelles capacités aux solutions intégrées entièrement verticales de Myant.

À propos de Myant :

La raison d'être de Myant est de favoriser et d'améliorer la qualité de vie pour tous. Nous tirons parti des progrès de l'IA, de la médecine et des matériaux de pointe pour apporter santé, sécurité, connexion et tranquillité d'esprit à chaque étape de la vie.

Myant est à la tête d'une évolution dans laquelle les gardiens de l'IA peuvent améliorer les capacités humaines grâce à des interfaces textiles, une seconde peau connectée et protectrice. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux de pointe révolutionnaires, s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

Du début à la fin de la vie, les gardiens de l'IA ont le potentiel de favoriser le bien-être, d'assurer la sécurité, de redéfinir la manière dont nous nous connectons à la société et de permettre un accès universel aux meilleurs soins possibles à chaque instant.

En 2024, Myant s'est lancée avec une croissance significative dans l'UE et a recruté le Dr Xin Gao, scientifique de l'IA de renommée mondiale, en tant que directeur général de l'IA.

À propos de mmHg Inc. :

mmHg Inc. est une entreprise de santé numérique qui propose des solutions de surveillance de la tension artérielle à distance et de gestion des risques cardiovasculaires. Leurs produits, co-développés par le Dr Raj Padwal (ancien PDG et principal fondateur de mmHg), leader dans le domaine de la réduction des risques cardiovasculaires, de la surveillance de la tension artérielle et des soins assistés par la technologie, sont conçus pour améliorer les soins cliniques et sont largement utilisés en Amérique du Nord par les prestataires de soins de santé et les chercheurs.

Salon de l'électronique grand public (Consumer Electronic Show - CES) 2025

Du 7 au 10 janvier 2025, Myant sera au stand 53618 du Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, USA.

