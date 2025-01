Myant apporte l'avenir de la prévention des maladies à Arab Health 2025

TORONTO, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion d'Arab Health 2025, Myant présentera sa mission consistant à permettre des soins centrés sur l'humain, précis et préventifs grâce à une connexion continue, une vision concrétisée par des innovations révolutionnaires dans l'IA et le Textile Computing™. S'appuyant sur une R&D de pointe et des investissements importants, Myant redéfinit les soins de santé pour en faire des soins proactifs, continus et profondément personnels.

En tant qu'événement le plus important dans le domaine de la santé au Moyen-Orient, Arab Health offre une plateforme inégalée à Myant pour entrer en contact avec les leaders mondiaux de la santé, dévoiler des solutions transformatrices et façonner l'avenir de l'innovation médicale. La participation de Myant souligne sa volonté de permettre aux personnes de vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à une technologie révolutionnaire et à des informations exploitables sur la santé.

Présenter l'avenir de la prévention des maladies

Myant présentera Myant Care, une plateforme complète qui combine les données de santé pour prédire et prévenir les maladies, maintenant les populations en bonne santé grâce à des alertes et des interventions précoces. Myant Care utilise des interfaces de qualité clinique pour prendre de vraies décisions médicales, en s'appuyant sur l'apprentissage automatique profond pour transformer les données de santé continues et la littérature scientifique en plans de soins exploitables.

Au cœur de la plateforme se trouve Skiin Generation 2, le premier moniteur à distance passif, centré sur l'être humain, confortable et continu de qualité médicale. Il intègre l'ECG, la pression artérielle sans brassard, le rythme et le volume respiratoires, la température corporelle centrale, la saturation en oxygène (SpO2), l'actigraphie et la posture, les indicateurs de sommeil, y compris le diagnostic de l'apnée du sommeil, offrant ainsi une vision inégalée de la gestion de l'hypertension, des arythmies potentiellement mortelles, de l'insuffisance cardiaque, de l'apnée du sommeil, de la BPCO et d'autres affections.

Skiin Generation 2 offre aux médecins de nouveaux outils puissants, dont la télémétrie en direct pendant les téléconsultations et la relecture des symptômes. Grâce aux données multimodales continues, y compris celles provenant de nombreux produits et services de tiers sur le lieu de soins, les médecins acquièrent une compréhension globale de la santé de l'utilisateur, ce qui favorise la détection précoce, la médecine de précision et les soins personnalisés - et modifie en fin de compte la relation avec les patients, qui passe de réactive et épisodique à proactive et continue.

Construire des ponts stratégiques

Myant est fière de monter sur scène à Arab Health 2025 dans le cadre du pavillon de l'Ontario. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la mission d'exportation des sciences de la vie menée par le gouvernement de l'Ontario en collaboration avec le consulat général du Canada à Dubaï. En tant que leader dans le domaine du Textile Computing™, Myant entend profiter de cette occasion pour nouer des partenariats stratégiques dans toute la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG), étendre sa présence au Moyen-Orient et renforcer la réputation de l'Ontario en tant que pôle d'innovation de pointe dans le domaine des sciences de la vie.

À Arab Health, Myant exposera ses ambitions stratégiques en vue d'établir une présence au Moyen-Orient et annoncera son intention de lever un financement de série C d'une valeur de 250 millions de dollars, dans le but d'étendre son champ d'action à un million de patients.

À propos de Myant Corp

La raison d'être de Myant est de favoriser et d'améliorer la qualité de vie pour tous. Nous tirons parti des progrès de l'IA, de la médecine et des matériaux de pointe pour apporter santé, sécurité, connexion et tranquillité d'esprit à chaque étape de la vie.

Myant est à la tête d'une nouvelle ère de prévention des maladies où les gardiens de l'IA améliorent les capacités humaines grâce à des interfaces textiles qui fonctionnent comme une seconde peau connectée. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux de pointe révolutionnaires, s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

De la naissance à la vieillesse, les gardiens de l'IA enrichissent notre expérience quotidienne, favorisent notre bien-être, assurent notre sécurité, redéfinissent la manière dont nous nous connectons à la société et permettent un accès universel aux meilleurs soins possibles à chaque instant.

En 2024, Myant s'est lancée avec une croissance significative dans l'UE et a recruté le Dr Xin Gao, scientifique en IA de renommée mondiale, directeur adjoint de la Smart Health Initiative et titulaire de la chaire d'informatique à la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), en tant que responsable en chef de l'IA.

Myant à Arab Health 2025

Vous pouvez trouver Myant entre le 27 et le 30 janvier 2025 au pavillon de l'Ontario, stand n° H7.B50, au Dubai World Trade Center.

