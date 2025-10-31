Mycenax et RIN signent un accord de licence pour faire progresser le développement d'ADC à l'aide de la technologie de liaison exclusive de RIN

TAIPEI, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Mycenax Biotech Inc. (TWO:4726), une CDMO de produits biologiques de premier plan basée à Taïwan, a annoncé la signature d'un accord de licence avec RIN Institute Inc. basé au Japon, accordant à Mycenax les droits d'application de la technologie de linker Val-Leu-Lys (VLK) exclusive de RIN dans les services CDMO du monde entier.

Le linker VLK de RIN a démontré une efficacité anti-tumorale supérieure et une grande stabilité sérique, permettant le développement d'ADC avancés. Plus précisément, le linker VLK facilite la cytotoxicité par le biais de deux mécanismes : dans le microenvironnement tumoral et l'amélioration de l'internalisation de l'ADC. Cet accord renforce la capacité de Mycenax à fournir des solutions ADC différenciées à ses partenaires pharmaceutiques mondiaux.

« Nous sommes ravis de finaliser cet accord avec l'Institut RIN, qui marque une étape importante dans notre mission de fournir des solutions ADC innovantes et compétitives », a déclaré Pei-Jiun Chen, PDG et président de Mycenax. « Cette collaboration vient consolider nos capacités techniques et renforce notre engagement à faire progresser les thérapies ADC de nouvelle génération. »

Ce partenariat s'appuie sur la lettre d'intention signée le 7 avril 2025, qui a ouvert la voie à une coopération accrue entre les deux entreprises afin de faire progresser l'innovation dans le domaine des ADC.

À propos de RIN

RIN a été créé en janvier 2016 pour développer des anticorps anticancéreux à des fins thérapeutiques et diagnostiques sur la base des résultats des recherches du Dr Yasuhiro Matsumura, directeur de la recherche et ancien chef de la division des thérapies de développement, EPOC, Centre national du cancer (NCC). En mars de la même année, RIN a été certifié en tant qu'entreprise biotechnologique dérivée du NCC. Le laboratoire de recherche de RIN constitue une base de recherche pour promouvoir une collaboration efficace avec le NCC, et des projets de R&D sur les ADC et une nouvelle protéine de fusion thrombolytique puissante ont été avancés. En janvier 2023, RIN a commencé l'essai de phase 1 de son principal produit, un anticorps humanisé anti-TMEM180 au NCC. Ils accéléreront le développement de nouveaux anticorps innovants pour les médicaments anticancéreux et les médicaments diagnostiques avec le soutien du NCC.

À propos de Mycenax

Mycenax Biotech Inc. est une CDMO de premier plan à Taïwan, qui propose des solutions biologiques intégrées allant du développement de la lignée cellulaire à la fabrication de produits pharmaceutiques. Disposant de deux installations conformes aux BPF, inspectées et approuvées par l'EMA, la PMDA, le MFDS et Santé Canada, Mycenax fournit des services de fabrication de bout en bout. Grâce à son partenariat avec KriSan Biotech et Spera Pharma, Mycenax renforce son offre de CDMO en ADC avec une expertise reconnue en conjugaison site-spécifique et en linkers multi-bras, afin de mieux répondre aux besoins croissants du marché international. L'entreprise collabore également avec Alfresa Holdings, Kidswell Bio et Chiome Bioscience dans le cadre du programme japonais de subventions MHLW pour la fabrication de produits biosimilaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.mycenax.com.