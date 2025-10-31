- Mycenax y RIN firman un acuerdo de licencia para impulsar el desarrollo de ADC utilizando la tecnología de enlace patentada de RIN

TAIPEI, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mycenax Biotech Inc. (TWO:4726), un CDMO de productos biológicos líder con sede en Taiwán, anunció la firma de un acuerdo de licencia con RIN Institute Inc. con sede en Japón, otorgando a Mycenax derechos para aplicar la tecnología de enlace Val-Leu-Lys (VLK) patentada de RIN en servicios CDMO en todo el mundo.

El ligador VLK de RIN ha demostrado una eficacia antitumoral superior y una alta estabilidad sérica, lo que permite el desarrollo de ADC avanzados. En concreto, el ligador VLK facilita la citotoxicidad mediante dos mecanismos: la acción en el microambiente tumoral y una mejor internalización del ADC. El acuerdo refuerza la capacidad de Mycenax para ofrecer soluciones de ADC diferenciadas a sus socios farmacéuticos globales.

"Nos complace firmar este acuerdo con el Instituto RIN, lo que marca un hito importante en nuestra misión de proporcionar soluciones de ADC innovadoras y competitivas", afirmó Pei-Jiun Chen, consejero delegado y director general de Mycenax. "Esta colaboración refuerza aún más nuestras capacidades técnicas y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de terapias de ADC de última generación".

La asociación se basa en la Carta de Intención (LOI) firmada el 7 de abril de 2025, que sentó las bases para una cooperación más estrecha entre las dos empresas en el avance de la innovación en ADC.

Acerca de RIN

RIN se fundó en enero de 2016 para el desarrollo de anticuerpos anticancerígenos, tanto para usos terapéuticos como diagnósticos, basándose en los resultados de la investigación del Dr. Yasuhiro Matsumura, Director de Investigación y ex Jefe de la División de Terapéutica del Desarrollo, EPOC, del Centro Nacional del Cáncer (NCC). En marzo de ese mismo año, RIN obtuvo la certificación como empresa biotecnológica derivada del NCC. El laboratorio de investigación de RIN constituye una base de investigación para promover una colaboración eficiente con el NCC, y se han impulsado proyectos de I+D de ADC y una novedosa y potente proteína de fusión trombolítica. En enero de 2023, RIN inició en el NCC la fase 1 de los ensayos clínicos de su línea principal, un anticuerpo humanizado anti-TMEM180. Con el apoyo del NCC, acelerarán el desarrollo de nuevos anticuerpos innovadores para fármacos anticancerígenos y de diagnóstico.

Acerca de Mycenax

Mycenax Biotech Inc. es una empresa líder en Taiwán que ofrece soluciones biológicas integradas, desde el desarrollo de líneas celulares hasta la fabricación de medicamentos. Con dos instalaciones que cumplen con las normas GMP, inspeccionadas y aprobadas por la EMA, la PMDA, el MFDS y Health Canada, Mycenax ofrece servicios integrales de fabricación. Gracias a su colaboración con KriSan Biotech y Spera Pharma, Mycenax mejora su capacidad de CDMO de ADC con experiencia en conjugación específica de sitio y enlazadores multibrazo para satisfacer la creciente demanda mundial. La empresa también colabora con Alfresa Holdings, Kidswell Bio y Chiome Bioscience en el marco del programa de subvenciones MHLW de Japón para la fabricación de biosimilares. Para más información, visite www.mycenax.com