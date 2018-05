MyCreditChain aide les consommateurs à tirer profit du partage de leurs informations personnelles

MCC, un écosystème fondé sur la chaîne de blocs dans lequel les informations personnelles deviennent un actif

MyCreditChain (MCC) est une plateforme de chaîne de blocs d'informations sur les crédits personnels. qui bâtit un marché de renseignements sur les crédits plus sûr et plus transparent où les particuliers peuvent collecter et sauvegarder leurs données personnelles en temps réel. Elle prévoit d'inciter chaque utilisateur à fournir des informations personnelles comme les revenus ou l'utilisation de la carte de crédit en leur offrant des cryptodevises. MyCreditChain offre une plateforme où chaque utilisateur vend ses informations personnelles aux sociétés qui ont besoin de tels renseignements confidentiels.

À cet égard, MyCreditChain garantit la qualité des renseignements et fournit les informations les plus récentes. Pour les maintenir à jour, les utilisateurs n'ont pas à mettre à jour leurs données manuellement. Dès le consentement de chaque utilisateur, MyCreditChain fournit une collecte automatisée des données directement à partir des sources d'origine comme le Service national de pension. Lorsqu'un utilisateur déménage, change d'emploi ou si son salaire évolue, les modifications se reflètent automatiquement sur les informations fournies par MyCreditChain. Une vaste gamme de renseignements personnels est chiffrée et stockée dans des bases de données distribuées.

MyCreditChain s'appuie sur une chaîne de blocs privée libre, Hyperledger et sur le système de fichier interplanétaire (IPFS, InterPlanetary File System) comme infrastructure système de stockage distribué.

Hyperledger stocke les enregistrements des transactions et IPFS stocke les données réelles. Les fournisseurs de stockage pour IPFS partageront les frais avec les utilisateurs qui vendent des informations en utilisant le stockage fourni et les frais seront fournis par les sociétés qui demandent les données.

De nouvelles informations sur les crédits peuvent apparaître dans le réseau de MCC.

MCC adopte un mécanisme unique de distribution des cryptomonnaies. L'analyse des schémas d'offre et de réception de dons dérivés de la distribution des cryptomonnaies de MCC génère un nouvel indice de confiance accordé à une personne. En outre, en utilisant le système de distribution des cryptomonnaies de MCC dans lequel le profil de la personne concernant sa réputation est révélé et des données alternatives sont collectées par le moteur de récupération des données, MCC peut fournir des crédits à ceux qui n'ont pas accès aux scores des agences de crédit traditionnelles du réseau CB. Les données personnelles fournies et vendues dans le réseau MCC seront utiles pour les tiers, car ils peuvent également revendre les données traitées et d'autres fonctions à valeur ajoutée.

