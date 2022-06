MYLE VAPE GANHA PRÊMIO ILUSTRE DE "INDUSTRY LEADER" NO VAPOUROUND AWARDS

RIDGEFIELD, Nova Jersey, 13 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Neste último fim de semana, a MYLE Vape, uma marca global que os consumidores conhecem e confiam, ganhou o prêmio "Industry Leader" no Vapouround Awards em Birmingham, no Reino Unido.

Desde sua concepção em 2015, a MYLE tem trabalhado intensamente para criar uma marca global confiável em constante inovação, é rápida na resposta à presença de produtos falsificados prejudiciais e impróprios no mercado, leva a utilização de vaporizadores por menores de idade a sério, criando e monitorando medidas de proteção para impedir a compra de seus produtos por consumidores menores de idade, investe fortemente em P&D para se manter atualizada sobre novas tecnologias e é uma das poucas marcas de vaporizadores nos EUA que tem aceitação PMTA (Premarket Tobacco Product Application) com dois vaporizadores (vape pods): o Gold Leaf e o Blue Leaf Tobacco.

"A MYLE tem a honra de ser considerada líder do setor em um negócio altamente competitivo e se orgulha da inovação e da mudança. Desde o primeiro dia, meu objetivo ao criar a MYLE era criar uma alternativa segura aos cigarros combustíveis e este prêmio representa tudo pelo que trabalhei nos últimos sete anos em homenagem à minha mãe que faleceu de câncer de pulmão", afirmou Ariel Gorelik, co-fundador e CEO.

Durante a feira Vapouround na semana passada, a MYLE lançou o novo MICRO Bar específico para o Reino Unido, um dispositivo pequeno e compacto que conta com um micro reservatório de 2 ml com capacidade de produzir 800 puffs e com uma bobina de malha que estabiliza a entrega de sabor e aroma enquanto melhora o desempenho do dispositivo e proporciona a máxima produção de vapor.

A MYLE Vape, uma empresa global de vaporizadores lançada em 2015, foi criada para oferecer uma alternativa segura e desejável aos cigarros combustíveis, prazerosa para o consumidor em termos de facilidade de uso, personalização e durabilidade.

As décadas de experiência no setor que a equipe executiva traz para a MYLE Vape, juntamente com uma equipe de fabricação de classe mundial e um orçamento de pesquisa e desenvolvimento que tem crescido consistentemente desde o início da MYLE Vape, permitiu o design e inovação tecnológica de renome mundial. A MYLE Vape fabrica outros sistemas de pods descartáveis, dispositivos recarregáveis e acessórios para vaporizadores distribuídos globalmente fora dos Estados Unidos.

Informações de contato

Myle Vape

Robert Dietsche

Gerente geral

844-777-6953

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1836832/VM_Awards_BEST_INDUSTRY_LEADER_WINNER__1_Logo.jpg

FONTE MYLE

SOURCE MYLE