MYONEX ANNONCE L'ACQUISITION DE SAVEWAY COMPOUNDING PHARMACY POUR ÉTENDRE SES SERVICES D'ESSAIS CLINIQUES À TRAVERS LES ÉTATS-UNIS

HORSHAM, Pennsylvanie, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Myonex, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'essais cliniques, a finalisé l'acquisition de SaveWay Compounding Pharmacy à Newark, Delhi. La pharmacie fonctionnera sous le nom de SaveWay Compounding Pharmacy, une société de Myonex.

Afin de soutenir les essais cliniques des promoteurs avec des capacités de distribution directe aux patients (DTP) et aux prestataires de soins de santé à domicile (HHP), cette acquisition permet d'élargir l'accès aux patients sur l'ensemble du territoire américain, tout en les aidant à accéder aux médicaments et à l'équipement dont ils ont besoin pour leurs essais.

« Les capacités pharmaceutiques de SaveWay complètent et étendent les solutions de fournitures cliniques existantes de Myonex aux États-Unis. SaveWay fournira un accès supplémentaire pour l'approvisionnement en médicaments et des options directes aux patients dans les 50 états pour nos services de conditionnement et d'étiquetage cliniques et de fournitures auxiliaires. SaveWay complète le service CTRx™ de Myonex, leader sur le marché, afin de garantir une gamme complète d'options d'approvisionnement sur ordonnance pour les médicaments expérimentaux et les médicaments commerciaux sur l'ensemble du territoire américain. Ces capacités supplémentaires permettent à Myonex de mieux répondre aux besoins de nos clients et de permettre des essais cliniques décentralisés (DCT) et des études hybrides », a déclaré James Lovett, PDG de Myonex.

« Avec cette acquisition, Myonex soutiendra l'expansion de SaveWay dans les essais cliniques et accélérera la croissance des services directs aux patients. SaveWay a une opportunité unique de se développer et de servir les patients à travers les États-Unis dans le cadre d'essais cliniques en distribuant des médicaments expérimentaux, des médicaments commerciaux et des médicaments composés spécialisés directement aux patients des essais cliniques. Nous sommes heureux de faire partie d'une société expérimentée dans le domaine de l'approvisionnement des essais cliniques, dont les racines se trouvent dans la pharmacie. Myonex comprend comment nous travaillons et ce que nous pouvons offrir pour soutenir les tendances actuelles en matière d'essais cliniques », a commenté Pradeep Chilakapati, associé gérant et pharmacien chez SaveWay.

L'annonce récente de l'acquisition de Creapharm, et maintenant de SaveWay, accélère l'engagement global de Myonex à rester plus rapide, plus flexible et plus fiable pour ses clients, tout en améliorant l'expérience des patients dans les essais cliniques. Cette croissance positionne Myonex en tant que partenaire de l'industrie avec l'une des offres de services de fourniture d'essais cliniques les plus diversifiées au monde.

Myonex a été conseillée exclusivement par Crosstree en tant que conseiller financier et par Troutman Pepper en tant que conseiller juridique dans le cadre de l'acquisition de SaveWay.

À propos de Myonex

Myonex est un leader mondial de la fourniture d'essais cliniques complets qui propose des solutions sur mesure en matière d'approvisionnement central et local en médicaments, de conditionnement, d'étiquetage et de fourniture d'accessoires et d'équipements pour répondre aux exigences spécifiques et à la complexité de chaque essai. Avec neuf sites aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, nous travaillons en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des organismes de recherche sous contrat (ORC) et d'autres prestataires de services d'essais cliniques à la recherche d'une solution flexible et complète pour répondre à leurs besoins en matière d'approvisionnement d'essais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.myonex.com .

À propos de SaveWay

SaveWay Compounding Pharmacy a été fondée en tant que ressource communautaire locale pour des médicaments composés non stériles abordables. Aujourd'hui, elle propose des médicaments composés stériles et non stériles sur mesure qui peuvent être personnalisés en fonction de la dose ou du système d'administration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.savewaypharmacy.com/ .

CONTACT :

Renea Miller

214-605-2749