MYONEX GIBT DIE ÜBERNAHME DER SAVEWAY COMPOUNDING PHARMACY BEKANNT, UM SEINE DIENSTLEISTUNGEN FÜR KLINISCHE STUDIEN IN DEN USA ZU ERWEITERN

HORSHAM, Pa., 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Myonex, ein weltweit führendes Unternehmen für die Versorgung klinischer Studien, hat die Übernahme von SaveWay Compounding Pharmacy in Newark, Del., abgeschlossen. Die Apotheke wird als SaveWay Compounding Pharmacy, ein Unternehmen von Myonex, firmieren.

Diese Akquisition ermöglicht einen breiteren Patientenzugang in den gesamten Vereinigten Staaten und unterstützt Patienten beim Zugang zu Studienmedikamenten und -geräten, um die Studiendesigns von Sponsoren klinischer Studien mit Direct-to-Patient (DTP) und Home-Healthcare-Providern (HHP) zu unterstützen.

„Die Fähigkeiten von SaveWay im Bereich der Apotheken ergänzen und erweitern die bestehenden Lösungen von Myonex im Bereich der klinischen Versorgung in den USA. SaveWay wird einen zusätzlichen Zugang für die Beschaffung von Arzneimitteln und Direktlieferungen an Patienten in allen 50 Bundesstaaten für unsere klinischen Verpackungs- und Etikettierungs- und Hilfslieferdienste bieten. SaveWay ergänzt das marktführende CTRx™ von Myonex, um ein umfassendes Angebot an verschreibungspflichtigen Lieferoptionen für Prüfpräparate (IMP) und kommerzielle Arzneimittel in den gesamten USA zu gewährleisten. Mit diesen zusätzlichen Funktionen kann Myonex die Bedürfnisse unserer Kunden besser unterstützen und dezentrale klinische Studien (DCT) und Hybridstudien ermöglichen", so James Lovett, Geschäftsführer bei Myonex.

„Mit dieser Akquisition wird Myonex die Expansion von SaveWay in den Bereich der klinischen Studien unterstützen und das Wachstum der Direct-to-Patient-Dienste beschleunigen. SaveWay hat die einmalige Chance zu wachsen und die Versorgung von Patienten in den USA in klinischen Studien zu erweitern, indem es Prüfpräparate, kommerzielle Medikamente und spezielle zusammengesetzte Medikamente direkt an Patienten in klinischen Studien ausgibt. Wir freuen uns über die Möglichkeit, Teil eines erfahrenen Unternehmens für die Versorgung klinischer Studien zu sein, dessen Wurzeln in der Pharmazie liegen. Myonex versteht, wie wir arbeiten und was wir anbieten können, um die heutigen Trends bei klinischen Studien zu unterstützen", sagt Pradeep Chilakapati, RPh, Managing-Partner und Apotheker bei SaveWay.

Die kürzlich angekündigte Übernahme von Creapharm - und jetzt auch von SaveWay - beschleunigt das Engagement von Myonex, schneller, flexibler und zuverlässiger für seine Kunden zu sein und gleichzeitig die Erfahrungen der Patienten mit klinischen Studien zu verbessern. Durch dieses Wachstum positioniert sich Myonex als Branchenpartner mit einem der vielfältigsten Dienstleistungsangebote für klinische Studien weltweit.

Myonex wurde bei der Übernahme von SaveWay exklusiv von Crosstree als Finanzberater und Troutman Pepper als Rechtsberater beraten.

Informationen zu Myonex

Myonex ist ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für klinische Studien und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die zentrale und lokale Beschaffung von Arzneimitteln, die Verpackung, Etikettierung sowie die Lieferung von Hilfsmitteln und Ausrüstung, um die spezifischen Anforderungen und Komplexitäten jeder Studie zu unterstützen. An neun Standorten in den USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich arbeiten wir mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Auftragsforschungsinstituten (CROs) und anderen Dienstleistern für klinische Studien zusammen, die eine flexible, umfassende Lösung für ihren Bedarf an Studienmaterial suchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.myonex.com.

Informationen zu SaveWay

SaveWay Compounding Pharmacy wurde als lokale Ressource für erschwingliche, nicht sterile, zusammengesetzte Medikamente gegründet. Heute bietet das Unternehmen maßgeschneiderte sterile und unsterile Arzneimittel an, die nach Dosis oder Verabreichungssystem angepasst werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.savewaypharmacy.com/.

KONTAKT:

Renea Miller

214-605-2749

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2381955/MYONEX_RGB__1_Logo.jpg