MYRTLE, el primer Fan Token de WEMIX PLAY, supera los USD 100 millones en capitalización de mercado

El creador administra la acuñación y los usos de los token, lo que incluye la distribución de utilidades, los eventos para fanáticos, etc.

El método de máxima marca de agua (high-water mark) conecta el aumento de valor de los Fan Token con la expansión de la comunidad de fanáticos

SEÚL, Corea del Sur, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- MYRTLE, el primer Fan Token de WEMIX PLAY, superó los USD 100 millones en capitalización de mercado apenas un día después de su acuñación.

Acuñado por la famosa actriz y streamer de juegos de cadena de bloques filipina Myrtle Sarrosa en WEMIX PLAY, la plataforma global de juegos de cadena de bloques N.º 1, su precio inicial fue de 1 WEMIX$ y la capitalización de mercado fue de 1000 WEMIX$ el 27 de enero.

La capitalización de mercado del Token "MYRTLE" de WEMIX PLAY supera los USD 100 millones

Al 1 de febrero, se ha comercializado a 13.6 WEMIX$ y la capitalización de mercado aumentó a 109 millones de WEMIX$.

Fan Token es una nueva forma en que los fanáticos pueden brindar su apoyo a los creadores que utilizan la tecnología de cadena de bloques. La economía del token (tokenomics) basada en el desempeño conecta la popularidad de los creadores con el aumento del valor de sus token, por lo que tanto los creadores como los fanáticos se pueden beneficiar del resultado.

Los usuarios pueden comprar y conservar sus Fan Token para apoyar a sus creadores preferidos. Y los creadores pueden administrar sus propios Fan Token, acuñados mediante un método de máxima marca de agua. Pueden monetizarlos, compartirlos con los fanáticos a través de eventos de airdrop o utilizarlos para muchas actividades, incluyendo reuniones de fanáticos y apoyo directo a las comunidades.

A diferencia de la economía del token habitual, que acuña nuevos tokens en forma automática con regularidad, el método de máxima marca de agua solo acuña nuevos tokens cuando su precio promedio de 24 horas supera el precio promedio anterior.

WEMIX seguirá colaborando con otros creadores para ampliar el ecosistema comunitario de fanáticos de la economía digital basado en los Fan Token.

Puede encontrar más información en el sitio web oficial de WEMIX PLAY. https://wemixplay.com/fan-token

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos basada en cadena de bloques desarrollada por WEMIX Pte. Ltd, que entre otros servicios ofrece carteras de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado NFT, el programa de staking de tokens WEMIX y una puerta de enlace a videojuegos. WEMIX Pte. Ltd. es una subsidiaria de Wemade, el desarrollador y propietario de "The Legend of Mir" IP, un juego de gran éxito con más de 500 millones de usuarios. Para obtener más información, visite www.WEMIXnetwork.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2000801/WEMIX_PLAY_Fan_Token_MYRTLE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

