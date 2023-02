Primeiro Fan Token MYRTLE da WEMIX PLAY ultrapassa 100 mi de dólares em valor de mercado

O criador gerencia a cunhagem e o uso de tokens, como em distribuição de lucros, eventos de fãs, etc.

O método de marca d'água conecta o aumento de valor do Fan Token à expansão da comunidade de fãs

SEUL, Coréia do Sul, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A MYRTLE, o primeiro Token Fan da WEMIX PLAY, ultrapassou o valor de 100 mi em valor de mercado apenas um dia após a sua cunhagem.

Cunhado pela famosa atriz estreamer de jogos da blockchain Myrtle Sarrosa das Filipinas na plataforma global Nº 1 em jogos da blockchain, o WEMIX PLAY, seu preço inicial foi de 1WEMIX$ e o valor de mercado era de 1000WEMIX $ em 27 de janeiro.

Valor de mercado do WEMIX PLAY Fan Token “MYRTLE” ultrapassa 100 milhões

Em 1º de fevereiro, ele foi negociado por 13.6WEMIX$ e sua capitalização de mercado aumentou para 109m WEMIX$.

O Fan Token é uma nova maneira para os fãs apoiarem os criadores que utilizam a tecnologia blockchain. Um tokenomics baseado em desempenho conecta a popularidade dos criadores com o crescimento do valor de seus tokens, e tanto os criadores quanto os fãs podem se beneficiar do resultado.

Os usuários poderão comprar e manter o Fan Token para dar suporte a seus criadores favoritos. E os criadores poderão gerenciar seus próprios Fan Tokens, cunhados por um método forte de marca d'água. Eles poderão monetizar, compartilhá-lo com os fãs via airdrop ou usá-lo para muitas outras atividades, incluindo encontros com fãs e suporte direto às comunidades.

O método de marca d'água, ao contrário do tokenomics comum que cunha automaticamente novos tokens regularmente, ele cunha novos tokens somente quando seu preço médio de 24 horas exceder o preço médio anterior.

A WEMIX seguirá colaborando com outros criadores para expandir o ecossistema da comunidade de fãs de economia digital baseada em Fan Tokens.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial da WEMIX PLAY. https://wemixplay.com/fan-token

Sobre a WEMIX

A WEMIX é uma plataforma de jogos da blockchain desenvolvidos pela WEMIX Pte. Ltd, que fornece serviços que incluem carteira de criptomoedas, uma exchange descentralizada, mercado de NFTs, programa de aposta de tokens WEMIX e o sistema de jogos. WEMIX Pte. A Ltd. é uma subsidiária da Wemade, desenvolvedora e proprietária do IP do "The Legend of Mir", um jogo de grande sucesso com mais de 500 milhões de usuários. Para mais informações, acesse www.WEMIXnetwork.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2000800/WEMIX_PLAY_Fan_Token_MYRTLE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FONTE Wemade Co., Ltd

