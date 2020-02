Mystifly annonce le lancement d'une plate-forme API de nouvelle génération pour la vente au détail et l'achat de billets d'avion

SINGAPOUR, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- Mystifly, la principale plate-forme mondiale pour l'achat et la vente au détail de billets d'avion, annonce le lancement de sa plate-forme API de nouvelle génération, destinée à l'achat et à la vente au détail de billets d'avion et nommée « Airline Shopping and Retailing Hub (ASR1.0) ». Grâce à l'intégration de la fonction « Branded Fares » (tarifs des marques) et à la prise en charge de la vente de produits annexes, cette plate-forme API est un guichet unique visant à satisfaire tous les besoins d'achat lié à des compagnies aériennes pour les intermédiaires de voyage. ASR1.0 allie la vente au détail de billets de compagnies aériennes à bas prix et de compagnies régulières dans une seule et même plate-forme API.

Au fil des ans, les offres des compagnies aériennes se sont peu à peu réduites pour ne devenir qu'une simple vente de sièges. Cela a conduit à une concurrence axée sur les prix, à une banalisation des offres des compagnies aériennes et a entraîné une indifférenciation des produits des différentes compagnies pourtant concurrentes. Les limites de cette méthode de vente axée sur les sièges, causées par les plateformes de distribution intermédiaires, ont également empêché les revendeurs de voyages en ligne de pouvoir offrir à leurs voyageurs différents choix tarifaires, assortis de services annexes. Mystifly comble cet égard avec « Branded Fares » dans sa plate-forme de distribution de contenu et de commercialisation des compagnies aériennes, nommée « Airline Shopping and Retailing Hub (ASR) 1.0 ». Grâce à ASR1.0, Mystifly permet également aux compagnies aériennes appliquant les normes NDC et One Order de proposer efficacement leurs contenus aux revendeurs de voyages.

La plate-forme offre aux voyageurs des avantages tels qu'un choix plus vaste des itinéraires, un plus grand nombre de tarifs améliorés et de services en vol, avec la possibilité de comparer les options en même temps. Les intermédiaires de voyage peuvent désormais aider les voyageurs à personnaliser leur voyage en ajoutant des services annexes à leur panier, ce qui augmente les bénéfices et favorise la fidélité à la marque de la compagnie aérienne. Plus de 20 grandes compagnies aériennes mondiales se sont jointes à cette révolution du commerce de détail et d'autres compagnies sont en passe de le faire.

« En dix ans, Mystifly est devenue un leader d'opinion dans le secteur de la vente au détail de billets d'avion. Par le biais de cette amélioration, nous comptons bien remédier aux limites actuelles de la distribution dans ce secteur et garantir un processus d'achat transparent. Nous pensons que les efforts déployés pour améliorer nos offres de billets d'avion aideront nos partenaires de voyage à créer de meilleures expériences pour leurs voyageurs et à favoriser la fidélité à des compagnies aériennes tournées vers l'avenir », a déclaré Rajeev Kumar, PDG de Mystifly.

À propos de Mystifly :

Fondée en 2009, Mystifly est une plate-forme internationale d'échange de tarifs aériens entre entreprises qui propose des tarifs aériens et des services de vente au détail de plus de 750 compagnies aériennes appartenant, ou non, à l'Association internationale du transport aérien (IATA), dont plus de 180 compagnies aériennes à bas prix. La plate-forme centralisant les valeurs de Mystifly, qui se trouve au cœur de sa stratégie future, vient renforcer les initiatives de vente au détail de prestations aériennes, notamment les normes NDC, One Order et NewGen ISS, et permet la distribution, le traitement et le paiement sur une seule et même plate-forme. La gamme de produits de Mystifly bénéficie à plus de 2 500 intermédiaires de voyage en ligne dans le monde entier.

